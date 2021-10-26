Может ли государство, в частности, такое светское и основанное на демократических принципах, как Швейцария, указывать людям, что им можно носить, а что – нет? Может! Это показал опыт пандемии, во время которой жители Конфедерации по приказу властей надели санитарные маски и не снимают их уже более года. Вскоре власти также будут предписывать гражданам, что нельзя надевать в общественных местах – речь идет о закрывающих лицо предметах одежды.

Напомним, что на прошедшем 7 марта референдуме народ Швейцарии поддержал инициативу о запрете на сокрытие лица: «за» проголосовали 51,21% избирателей. Инициатива касается всех, кто по каким-либо причинам скрывает свое лицо, однако в СМИ и предшествующих голосованию политических дебатах чаще всего обсуждали не прячущих лица за банданами футбольных хулиганов и не отправляющихся на дело грабителей, а женщин, носящих традиционную мусульманскую одежду. При этом не совсем понятно, почему женщины в никабе и бурке вдруг оказались в центре политических дискуссий в Швейцарии, ведь, по данным проведенного учеными Люцернского университета исследования, здесь скрывают свои лица по религиозным убеждениям всего около 30 женщин, а остальные – это туристки из-за рубежа.

Федеральный совет накануне референдума отклонил инициативу и представил получивший одобрение парламента контрпроект. Согласно этому проекту, каждый человек, скрывающий свое лицо, обязан показать его по требованию полицейских, если им необходимо установить его личность, в противном случае полагался штраф в размере до 10 тысяч франков. Народ, впрочем, распорядился иначе и одобрил инициативу. По результатам голосования в Федеральной конституции появилась статья 10a: никто не должен скрывать свое лицо в общественном пространстве, и никто не может заставить человека скрывать свое лицо по признаку пола.

Теперь же настало время для практической реализации инициативы, то есть для включения соответствующих правонарушений в Уголовной кодекс Конфедерации. Что же конкретно предлагает правительство? Федеральный совет намерен изменить статью 332a УК, прописав в ней запрет на сокрытие лица во всех общедоступных местах. Те, кто не соблюдает этот запрет, будут оштрафованы.

Попадают ли под запрет санитарные маски? Этот вопрос уже, наверное, пришел в голову многим читателям. Спешим вас разочаровать: скрывать лицо в целях защиты или восстановления своего здоровья не запрещено. Предусмотрены и другие исключения, в частности, сохраняется возможность скрывать лицо во всех предназначенных для религиозных обрядов местах, а также по соображениям безопасности и для защиты от непогоды. Другими словами, вам не грозит штраф, если во время сильного ветра или снегопада вы натяните шарф на нос. Кроме того, никто не будет штрафовать студента, подрабатывающего раздачей рекламных листовок в костюме хот-дога: переодевания в рекламных целях разрешены. Наконец, можно будет надеть маску во время празднования Хэллоуина или карнавала, так как разрешено прятать лицо для «соблюдения местных обычаев». Федеральный совет также разрешает скрывать лицо, если это необходимо для осуществления права на свободу выражения мнения или собраний или для «образного выражения своего мнения» – при условии, что это не нарушает общественный порядок. Консультации по этому вопросу продлятся до 3 февраля 2022 года.

Добавим, что, как правило, ответственность за правовое регулирование запрета на сокрытие лица несут кантоны. Подобный запрет, например, действует в Тичино, где некоторые мусульманские женщины еще до пандемии обходили этот закон, надевая под скрывающий только волосы хиджаб … медицинскую маску.