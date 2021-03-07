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понедельник, 8 марта 2021 года   

Референдум 7 марта: народ сказал свое слово|Référendum du 7 mars: la population a exprimé son opinion

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева-Цюрих, 7. 03. 2021.

© nashagazeta.ch

На очередном референдуме швейцарцы выразили свое мнение по ряду национальных и кантональных вопросов, часть которых долгое время были предметом особенно жарких дебатов.|
Lors des votations du 7 mars, les Suisses ont exprimé leurs opinions sur un certain nombre de questions nationales et cantonales, dont certaines font depuis longtemps l'objet de débats particulièrement animés.

Наша Газета писала об инициативе «За запрет на сокрытие лица», которая касается всех, кто по каким-либо причинам скрывают свои лица (в том числе под паранджой) в общественных местах. Запрет не будет действовать в местах культа, кроме того, лицо можно будет скрывать, если это требуется в медицинских целях, для обеспечения личной безопасности и т.д. Напомним, что Федеральный совет отклонил эту инициативу; глава министерства юстиции и полиции (DFJP/EJPD) Карин Келлер-Суттер отметила, что, по данным исследования, проведенного учеными университета Люцерна, в Конфедерации скрывают свои лица по религиозным убеждениям всего около 30 женщин, а остальные – это туристки из-за рубежа. Подробно с доводами за и против можно ознакомиться здесь. «Да» инициативе «За запрет на сокрытие лица» сказали 51,21% проголосовавших.

Второй вопрос, который жители Конфедерации решили на референдуме, касался закона о службах электронной идентификации (LSIE), определяющего процедуру установления личности в интернете – при совершении покупок, оплате услуг, открытии банковского счета и т.д., – с помощью электронных удостоверений e-ID. Получение e-ID не является обязательным, желающие иметь такое удостоверение могли бы заказать его у одного из поставщиков, которым могло быть частное предприятие, коммуна или кантон. Правительство и парламент выступили в поддержку LSIE, однако швейцарцы 64,36% голосов отклонили этот закон.

Третий вопрос – соглашение об экономическом партнерстве между странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и Индонезией, которое также подписала Швейцария. Среди прочего, это соглашение способствует повышению юридической безопасности и упрощению импорта и экспорта товаров между Конфедерацией и Индонезией. Парламент Швейцарии одобрил соглашение, однако оппоненты, в числе которых – Партия зеленых – вынесли вопрос на референдум, подчеркивая, что расширение партнерства будет способствовать увеличению объемов производства пальмового масла, главным поставщиком которого в мире является Индонезия. 51,65% голосов швейцарцы поддержали вышеупомянутое соглашение.

Добавим, что 7 марта жители разных кантонов решили ряд вопросов местного значения. Женевцы сказали «нет» выделению 34 130 500 франков на проект Clé de Rive, включающий постройку новой подземной парковки и создание дополнительных пешеходных зон. Кроме того, местные жители одобрили закон о выделении финансовой помощи тем, кто потеряли источники дохода в связи с санитарным кризисом. Интересно, что в первом туре выборов в правительство кантона Женева наибольшее число голосов набрала кандидат от Партии зеленых Фабьенн Фишер, на втором месте – скандально известный политик Пьер Моде. Выборы прошли в связи с уходом Моде с поста главы департамента экономического развития (DDE) на фоне громкого скандала, начавшегося из-за его семейного путешествия в Абу-Даби.

Цюрихцы отклонили инициативу, согласно которой полиция города на Лиммате должна указывать национальность преступников, подозреваемых и потерпевших в своих отчетах. Жители кантона Цуг высказались против продления работы магазинов на один час, зато решили сократить налоги.

 

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