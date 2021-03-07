Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева-Цюрих, 7. 03. 2021.
Наша Газета писала об инициативе «За запрет на сокрытие лица», которая касается всех, кто по каким-либо причинам скрывают свои лица (в том числе под паранджой) в общественных местах. Запрет не будет действовать в местах культа, кроме того, лицо можно будет скрывать, если это требуется в медицинских целях, для обеспечения личной безопасности и т.д. Напомним, что Федеральный совет отклонил эту инициативу; глава министерства юстиции и полиции (DFJP/EJPD) Карин Келлер-Суттер отметила, что, по данным исследования, проведенного учеными университета Люцерна, в Конфедерации скрывают свои лица по религиозным убеждениям всего около 30 женщин, а остальные – это туристки из-за рубежа. Подробно с доводами за и против можно ознакомиться здесь. «Да» инициативе «За запрет на сокрытие лица» сказали 51,21% проголосовавших.
Второй вопрос, который жители Конфедерации решили на референдуме, касался закона о службах электронной идентификации (LSIE), определяющего процедуру установления личности в интернете – при совершении покупок, оплате услуг, открытии банковского счета и т.д., – с помощью электронных удостоверений e-ID. Получение e-ID не является обязательным, желающие иметь такое удостоверение могли бы заказать его у одного из поставщиков, которым могло быть частное предприятие, коммуна или кантон. Правительство и парламент выступили в поддержку LSIE, однако швейцарцы 64,36% голосов отклонили этот закон.
Добавим, что 7 марта жители разных кантонов решили ряд вопросов местного значения. Женевцы сказали «нет» выделению 34 130 500 франков на проект Clé de Rive, включающий постройку новой подземной парковки и создание дополнительных пешеходных зон. Кроме того, местные жители одобрили закон о выделении финансовой помощи тем, кто потеряли источники дохода в связи с санитарным кризисом. Интересно, что в первом туре выборов в правительство кантона Женева наибольшее число голосов набрала кандидат от Партии зеленых Фабьенн Фишер, на втором месте – скандально известный политик Пьер Моде. Выборы прошли в связи с уходом Моде с поста главы департамента экономического развития (DDE) на фоне громкого скандала, начавшегося из-за его семейного путешествия в Абу-Даби.
Цюрихцы отклонили инициативу, согласно которой полиция города на Лиммате должна указывать национальность преступников, подозреваемых и потерпевших в своих отчетах. Жители кантона Цуг высказались против продления работы магазинов на один час, зато решили сократить налоги.
Как путешествовать во время эпидемии?Федеральный совет рекомендует отказаться от ненужных поездок. Если вы, тем не менее, отправляетесь в путешествие, советуем заранее узнавать об ограничениях в стране назначения, а также о правилах, которые действуют при возвращении в Швейцарию.
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