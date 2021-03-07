Наша Газета писала об инициативе «За запрет на сокрытие лица», которая касается всех, кто по каким-либо причинам скрывают свои лица (в том числе под паранджой) в общественных местах. Запрет не будет действовать в местах культа, кроме того, лицо можно будет скрывать, если это требуется в медицинских целях, для обеспечения личной безопасности и т.д. Напомним, что Федеральный совет отклонил эту инициативу; глава министерства юстиции и полиции (DFJP/EJPD) Карин Келлер-Суттер отметила, что, по данным исследования, проведенного учеными университета Люцерна, в Конфедерации скрывают свои лица по религиозным убеждениям всего около 30 женщин, а остальные – это туристки из-за рубежа. Подробно с доводами за и против можно ознакомиться здесь. «Да» инициативе «За запрет на сокрытие лица» сказали 51,21% проголосовавших.

Второй вопрос, который жители Конфедерации решили на референдуме, касался закона о службах электронной идентификации (LSIE), определяющего процедуру установления личности в интернете – при совершении покупок, оплате услуг, открытии банковского счета и т.д., – с помощью электронных удостоверений e-ID. Получение e-ID не является обязательным, желающие иметь такое удостоверение могли бы заказать его у одного из поставщиков, которым могло быть частное предприятие, коммуна или кантон. Правительство и парламент выступили в поддержку LSIE, однако швейцарцы 64,36% голосов отклонили этот закон.

Третий вопрос – соглашение об экономическом партнерстве между странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и Индонезией, которое также подписала Швейцария. Среди прочего, это соглашение способствует повышению юридической безопасности и упрощению импорта и экспорта товаров между Конфедерацией и Индонезией. Парламент Швейцарии одобрил соглашение, однако оппоненты, в числе которых – Партия зеленых – вынесли вопрос на референдум, подчеркивая, что расширение партнерства будет способствовать увеличению объемов производства пальмового масла, главным поставщиком которого в мире является Индонезия. 51,65% голосов швейцарцы поддержали вышеупомянутое соглашение.

Добавим, что 7 марта жители разных кантонов решили ряд вопросов местного значения. Женевцы сказали «нет» выделению 34 130 500 франков на проект Clé de Rive, включающий постройку новой подземной парковки и создание дополнительных пешеходных зон. Кроме того, местные жители одобрили закон о выделении финансовой помощи тем, кто потеряли источники дохода в связи с санитарным кризисом. Интересно, что в первом туре выборов в правительство кантона Женева наибольшее число голосов набрала кандидат от Партии зеленых Фабьенн Фишер, на втором месте – скандально известный политик Пьер Моде. Выборы прошли в связи с уходом Моде с поста главы департамента экономического развития (DDE) на фоне громкого скандала, начавшегося из-за его семейного путешествия в Абу-Даби.

Цюрихцы отклонили инициативу, согласно которой полиция города на Лиммате должна указывать национальность преступников, подозреваемых и потерпевших в своих отчетах. Жители кантона Цуг высказались против продления работы магазинов на один час, зато решили сократить налоги.