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среда, 12 июня 2024 года   

МККК и Бюргеншток |Le CICR et le Bürgenstock

Автор: , Женева-Берн, .

© CICR

По последней информации, в качестве участников Саммита по миру в Украине зарегистрировались представители около 90 государств и организаций. Международного Комитета Красного Креста (МККК) среди них не будет. Почему?

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Selon les dernières informations, les représentants d’environ 90 États et organisations participeront au sommet sur la paix en Ukraine. Le CICR n’en fera pas partie. Pourquoi?

В кантоне Нидвальден уже в субботу начнется встреча на уровне глав государств и правительств, цель которой, согласно официальному коммюнике швейцарских властей, состоит в том, чтобы заложить основу для мирного процесса и выработать общее понимание возможного пути к установлению справедливого и прочного мира в Украине.

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война в Украине
мирный саммит
швейцарская дипломатия
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