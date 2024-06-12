Автор: Заррина Салимова, Женева-Берн, 12.06.2024.
По последней информации, в качестве участников Саммита по миру в Украине зарегистрировались представители около 90 государств и организаций. Международного Комитета Красного Креста (МККК) среди них не будет. Почему?|
Selon les dernières informations, les représentants d’environ 90 États et organisations participeront au sommet sur la paix en Ukraine. Le CICR n’en fera pas partie. Pourquoi?
В кантоне Нидвальден уже в субботу начнется встреча на уровне глав государств и правительств, цель которой, согласно официальному коммюнике швейцарских властей, состоит в том, чтобы заложить основу для мирного процесса и выработать общее понимание возможного пути к установлению справедливого и прочного мира в Украине.
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