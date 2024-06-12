МККК и Бюргеншток |Le CICR et le Bürgenstock

В кантоне Нидвальден уже в субботу начнется встреча на уровне глав государств и правительств, цель которой, согласно официальному коммюнике швейцарских властей, состоит в том, чтобы заложить основу для мирного процесса и выработать общее понимание возможного пути к установлению справедливого и прочного мира в Украине.