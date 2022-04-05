Сейчас, когда продолжительность вооруженного конфликта в Украине начала приближаться к полутора месяцам, чудовищные человеческие потери, разрушения и страдания мирных жителей не могут остаться без внимания Международного Красного Креста. В МККК, согласно официальным пресс-релизам, уверены, что на фоне безумного гуманитарного кризиса в еще более безумной войне воюющие стороны должны срочно договориться о конкретных шагах, поскольку риск для жизней создают не только бомбы и снаряды, но и откровенно ложная информация.

К большому беспокойству старейшей гуманитарной организации, стороны конфликта еще не выполнили многие из фундаментальных обязательств, налагаемых на них международным гуманитарным правом, и им не удалось прийти к согласию по существенным проблемам, конкретные решения по которым могут найти только они, и никто другой.

Первейший из таким вопросов, по мнению МККК, - это все, что связано с положением вокруг Мариуполя. Красный Крест внес подробные предложения по безопасному проходу и эвакуации мирных жителей, чтобы облегчить неимоверные страдания, выпавшие на долю этого города-героя и города-страдальца. Однако конкретные договоренности, необходимые для продвижения вперед, пока не достигнуты.

Для мирных жителей Мариуполя и других пострадавших от конфликта районов, которые уже много недель находятся без гуманитарной помощи, время истекает. Для того, чтобы помощь дошла до тех, кто в ней нуждается, и для того, чтобы те, кто хочет, могли безопасно эвакуироваться, военные на местах должны предоставить гражданским лицам и гуманитарным организациям гарантии безопасности и договориться о практических мерах.

Но ни первых, ни вторых пока нет. По сведениям на понедельник 4 апреля, МККК пока не удается достигнуть своих целей в Мариуполе. Конвой Красного Креста, состоявший из трех автомобилей и девяти сотрудников, который в пятницу 1 апреля отправился в город для обеспечения безопасного прохода гражданских лиц, был вынужден вернуться в Запорожье.

Роль МККК как нейтрального посредника должна заключаться в сопровождении колонны из Мариуполя в другой город Украины. Присутствие Красного Креста будет узнаваемо по его эмблеме, что обеспечит дополнительную защиту колонны и напомнит всем сторонам о гражданском и гуманитарном характере этой операции.

Помимо проблемы гуманитарных конвоев, которая, пока, увы, не решается в Мариуполе, существуют и другие темы, традиционно входящие в компетенцию МККК. Так, стороны в конфликте должны информировать Красный Крест о находящихся под стражей военнопленных (равно как и о других лицах, лишенных свободы) и разрешать ему посещать их. МККК очень надеется, что обе стороны без дальнейших задержек выполнят свои обязательства по Женевским конвенциям.

Многочисленные гражданские и военные жертвы войны, не удостоившиеся погребения ‒ вот еще один горячий сюжет. Согласно правовым нормам, противоборствующие стороны должны достойно обращаться с умершими, а именно: обеспечивать их идентификацию, информирование семей и возвращение им останков… Как это делается на самом деле и допускается ли вообще к перечисленным процедурам Красный Крест, судите сами…

Чтобы продвинуть обсуждение всех вышеуказанных вопросов и увеличить объем помощи для гражданских лиц, президент МККК Петер Маурер выезжал сначала в Киев, а затем в Москву. Встречи с московскими властями вызвали у некоторых наблюдателей глубокое возмущение. Красный Крест при этом заверял, что такие дипломатические обмены происходят со всеми сторонами всех конфликтов, основаны на международном гуманитарном праве и полной решимости МККК наилучшим образом служить интересам гражданских лиц, оказавшихся в зоне конфликта.

Что действительно может причинить реальный вред сотрудникам МККК, его партнерам, действующим на местах, а также людям, которым они помогают, так это ложная информация, пресловутые «фейк ньюс», вольно или невольно направленные на дискредитацию Красного Креста, его действий и самой способности доставлять гуманитарную помощь.

Так, в конце марта в Сети распространилась информация, осуждающая «странное поведение Комитета Красного Креста и его председателя, которые объявили о решении открыть в Ростове представительство по оказанию помощи российским террористам в незаконной депортации граждан Украины».

Иными словами, утверждалось, что МККК занимается принудительными эвакуациями. Красный Крест выступил с категорическим опровержением этого. Он заявил, что никогда не участвовал ни в каких мероприятиях по эвакуации или насильственному переселению гражданских лиц в Россию ни из Мариуполя, ни из другого города Украины. МККК в принципе никогда бы не поддержал операцию, которая идет против воли людей. Еще одно утверждение, не имеющее отношения к действительности, касается планов МККК в России. Красный Крест однозначно заявил, что, действительно, в рамках своей гуманитарной деятельности, для координации всех сторон, он планировал открывать офис в Ростове-на-Дону, как это происходит и на других соседних к зоне боевых действий территориях, но именно офис, а не какой-либо "фильтрационный лагерь" для «проверки» украинских граждан, как это было преподнесено в некоторых коментариях.

В своем телевыступлении Роберт Мардини, генеральный директор МККК, напомнил о строгой беспристрастности МККК по отношению к государствам. Он также указал, что его организация участвовала в двух «эвакуациях людей в Украине, которые произошли в Сумах 15 и 18 марта, когда мы способствовали добровольному выезду мирных жителей из города». Люди тогда добровольно садились в автобусы, которые доставили их в другой украинский город ‒ Лубны, к западу от Сум и дальше от границы с Россией.

МККК особенно тщательно старался и старается опровергать подобную ложную информацию, так как она может подвергнуть опасности сотрудников Красного Креста и волонтеров на местах. «МККК никогда не помогает организовывать или проводить принудительные эвакуации. Это применимо везде, где мы работаем. Мы никогда не поддержим операцию, которая идет против воли людей или против наших принципов», ‒ говорилось в сообщении, опубликованном 26 марта.

Более подробно с пресс-релизом МККК, который, в частности, разъясняет, что такое нейтральность в международной гуманитарной сфере, можно ознакомиться здесь.