По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, с начала войны Украину покинули уже два миллиона человек. Те, кто остался, находятся в невыносимых условиях. На многочисленных фотографиях, публикуемых корреспондентами и очевидцами, видны разрушенные дома и улицы, многие люди остались без воды и электричества.

В последние несколько дней между Киевом и Москвой состоялись три раунда переговоров, одной из главных тем которых стало создание гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения и доставки помощи тем, кто в ней нуждается. Договоренности несколько раз срывались, причем обе стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. Более того, согласно одному из предложений российской стороны, все маршруты эвакуации вели в Россию, Беларусь или на контролируемую Россией украинскую территорию. Киев назвал это аморальным, а французский президент Эммануэль Макрон осудил «моральный и политический цинизм» Владимира Путина в отношении гуманитарных коридоров. В конце концов, Москва объявила о прекращении огня во вторник в городах Сумы, Харьков, Чернигов и Мариуполь, но, по сообщениям СМИ, несколько конвоев с эвакуированными смогли выехать только из города Сумы.

Наши читатели – как российские, так и украинские – постоянно спрашивают нас, что именно делает Международный комитет Красного Креста (МККК) на территории Украины и имеют ли его сотрудники доступ к гражданскому населению, раненым и погибшим. Ведь, по некоторым данным, ситуация, например, в Мариуполе, сложилась настолько критическая, что власти даже не могут пересчитать и похоронить погибших.

Прежде всего, стоит отметить, что международное гуманитарное право обязывает все стороны конфликта защищать гражданское население, однако не существует независимого органа, который мог бы обеспечить выполнение договоренностей по открытию гуманитарных коридоров. МККК, в свою очередь, активно напоминает о необходимости соблюдения Женевских конвенций. 4 марта президент МККК Петер Мауер выпустил специальное заявление, в котором напомнил, что «Женевские конвенции и Первый дополнительный протокол к ним полностью применимы в международном вооруженном конфликте, происходящем в Украине». Это означает, что стороны должны щадить гражданское население и немедленно обеспечить безопасный проход для людей, спасающихся от боевых действий. Более того, необходимо, чтобы гражданская инфраструктура, включая больницы, школы, объекты водоснабжения и электроснабжения, активно защищалась и не подвергалась нападениям. Следует избегать применения тяжелого взрывчатого оружия в населенных районах, поскольку это сопряжено с высокой вероятностью неизбирательного воздействия. С военнопленными и задержанными гражданскими лицами нужно обращаться достойно. Женевские конвенции 1949 года обеспечивают МККК доступ к задержанным – как военнопленным, так и гражданским лицам. Все стороны и все государства должны разрешать и облегчать работу независимых гуманитарных организаций, таких как Красный Крест и Красный Полумесяц.

Но это в теории, а что происходит на практике? С этим вопросом мы обратились в МККК. «Наши команды по мере возможности удовлетворяют потребности пострадавших. Конфликт обостряется ежечасно. Гуманитарные потребности огромны и с каждым днем становятся все больше. По всей стране ощущается нехватка газа и воды. Трубопроводы снабжения заблокированы. Мы видим большую потребность в инсулине. Мы готовим запасы и надеемся, что сможем удовлетворить эти потребности», - сообщила Нашей Газете представительница МККК Галина Бальзамова. По ее словам, в сотрудничестве с украинским Красным Крестом 2 марта были переданы продукты питания, вода и предметы гигиены четырем тысячам перемещенных лиц в Мариуполе. 3 марта Красный Крест передал в больницы Мариуполя медицинские принадлежности – наборы для раненых и аптечки первой помощи.

Кроме того, в две киевские больницы, включая одну из главных травматологических клиник города, были доставлены наборы для лечения людей с травмами, ожогами и огнестрельными ранениями. А 25 февраля МККК предоставил более 16 000 литров питьевой воды жителям села Оленовка, расположенном недалеко от Донецка. В Оленовке также были установлены пять пунктов водоснабжения по 5000 литров каждый, чтобы люди могли набирать воду.

МККК направит в регион дополнительный персонал и ресурсы, как только это станет возможным с точки зрения безопасности. Несколько сотрудников, включая тех, кто будет заниматься медицинскими вопросами и распределением продовольствия и предметов первой необходимости, уже присоединились к украинской команде Красного Креста 3 марта. «Мы работали в этом контексте в течение восьми лет, и сейчас эта работа не прекратится», - отметила представительница МККК.

Что касается гуманитарных коридоров, то МККК приветствует любую инициативу, которая дает гражданскому населению передышку от насилия. «Мы поддерживаем контакты со всеми сторонами, чтобы напомнить им об их обязательствах в рамках международного гуманитарного права и обеспечить наш потенциал для защиты пострадавших от конфликта и удовлетворения гуманитарных потребностей. Стороны конфликта должны срочно содействовать гуманитарной деятельности, обеспечивая безопасный доступ для поставок и помощи и в то же время предоставляя безопасный и добровольный проход людям, которые хотят уехать. МККК готов играть свою роль нейтрального посредника и оказывать поддержку в рамках своих возможностей», - добавила Галина Бальзамова.

Гуманитарные коридоры, безусловно, необходимы для защиты гражданского населения, однако у военных экспертов сам факт создания таких путей эвакуации вызывает ряд опасений. Так, SRF со ссылкой на венскую газету Der Standard сообщает, что если гражданское население сможет безопасно уйти, то российские войска получат свободу действий. Если же гражданские лица останутся на месте, то им могут указать на то, что шанс уйти был, или даже заявить, что те, кто остался, поддерживают «неонацистский режим». Как уточняет SRF, в новейшей истории уже были такие случаи, когда Россия или ее союзники просили местное население покинуть территорию боевых действий. Так, в Алеппо в 2016 году неоднократно заключались перемирия продолжительностью в несколько дней, после которых шли тяжелые атаки сирийских войск и массированные авиаудары российских союзников. А в 1999 году Грозный подвергся бомбардировке по всему периметру через некоторое время, после того как население призвали покинуть город.

Добавим, что в понедельник из Швейцарии в Украину отправился четвертый конвой с гуманитарной помощью, организованный федеральным департаментом иностранных дел. Речь идет о предметах первой необходимости, таких как детское питание, подгузники, гигиенические салфетки, зубная паста и мыло. Товары на сумму один миллион франков были пожертвованы сетью супермаркетов, а транспортные расходы на 19 вагонов покрыла компания SBB Cargo. Кроме того, Швейцария финансирует работающие на месте международные организации, в том числе МККК и ООН.