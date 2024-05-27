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вторник, 28 мая 2024 года   

Мирный саммит в немирной обстановке |Conférence sur la paix dans l’ambiance de la guerre

Автор: , Берн, .

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До организуемой Швейцарией конференции по Украине осталось меньше двух недель, но вопросов по ней по-прежнему больше, чем ответов.

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Il reste moins de deux semaines avant la rencontre de haut niveau sur l’Ukraine en Suisse, mais il y a toujours plus de questions que de réponses.

Наша Газета рассказывала вам о предстоящей 15 и 16 июня в кантоне Нидвальден конференции, на берегу Люцернского озера, получившей название «Саммит по миру в Украине», о разных реакциях на этот проект в политических кругах и гражданском обществе Швейцарии и о колебаниях его инициаторов. В результате президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд и министр иностранных дел Иньяцио Кассис все же не отступили от своего намерения.

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швейцарская дипломатия
война в Украине
встреча в верхах
мирный саммит
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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Комментарии (1)

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Alexander.N_ мая 27, 2024

iP#20240527-1/8 В Декларации Прав Человека, 1948: ВСЕ люди Земли - члены Одной Семьи В Ней мне дано право свободы слова, во имя ДУШ, Жизни лишенных и Землим. iP#20240526-2/8 Кто смеет топтать могилы погибших? Кто ЛОЖЬЮ стирает их право на МИР? Убийц восхваляет, свои ДУШИ убивших? СМИ превратил в шоу ЗЛА, безумия пир. iP#20240526-3/8 Сколько детей беззаконно убито? Тех, чья слезинка – Божья роса. Тех, чье Счастье нами зарыто в Землю Родную уже навсегда. iP#20240526-8/8 Во мне их мысли о Жизни и МИРЕ. СВОБОДА – убитая рабством ВОЙНЫ. Во мне их любовь, а их мало ЛЮБИЛИ. Что скажешь на это, Читатель, Ты? iP#20000403-000400 ПРИМИРИТЕЛЬ, переговорщик к МИРУ. Александр НИЩИЙ. МИР Вам, МИР Дому Вашему, МИР ВСЕМ. A#

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