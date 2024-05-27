Автор: Надежда Сикорская, Берн, 27.05.2024.
До организуемой Швейцарией конференции по Украине осталось меньше двух недель, но вопросов по ней по-прежнему больше, чем ответов.|
Il reste moins de deux semaines avant la rencontre de haut niveau sur l’Ukraine en Suisse, mais il y a toujours plus de questions que de réponses.
Наша Газета рассказывала вам о предстоящей 15 и 16 июня в кантоне Нидвальден конференции, на берегу Люцернского озера, получившей название «Саммит по миру в Украине», о разных реакциях на этот проект в политических кругах и гражданском обществе Швейцарии и о колебаниях его инициаторов. В результате президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд и министр иностранных дел Иньяцио Кассис все же не отступили от своего намерения.
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Alexander.N_ мая 27, 2024