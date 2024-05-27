Мирный саммит в немирной обстановке |Conférence sur la paix dans l’ambiance de la guerre

Наша Газета рассказывала вам о предстоящей 15 и 16 июня в кантоне Нидвальден конференции, на берегу Люцернского озера, получившей название «Саммит по миру в Украине», о разных реакциях на этот проект в политических кругах и гражданском обществе Швейцарии и о колебаниях его инициаторов. В результате президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд и министр иностранных дел Иньяцио Кассис все же не отступили от своего намерения.