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понедельник, 29 января 2024 года   

«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против» |Sommet mondial pour la paix en Suisse, les « pour » et les « contre »

Автор: , Берн, .

Примет ли знаменитый женевский фонтан такую форму? Photo © Christian Wiediger/Unsplash

Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.

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L’initiative d’Ignazio Cassis, loin d’être concrétisée, suscite d’emblée un désaccord dans la société suisse.

Наша Газета уже рассказывала о том, что, сразу после прошедшего недавно в Давосе Всемирного экономического форума (ВЭФ), на двусторонней встрече в Берне представителями Украины был поставлен вопрос о возможности проведения в Швейцарии мирного саммита. Об этом сообщила министр обороны Виола Амхерд, а министр иностранных дел Конфедерации Иньяцио Кассис обещал этот вопрос «рассмотреть», хотя еще накануне, в Давосе, проявлял большую осторожность перед лицом 83 государств. Стоит напомнить, что именно по инициативе г-на Кассиса летом 2022 года в Лугано прошла конференция по «украинскому вопросу», об итогах которой мы подробно рассказывали

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война в Украине
швейцарская дипломатия
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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