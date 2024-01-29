Автор: Надежда Сикорская, Берн, 29.01.2024.
Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.|
L’initiative d’Ignazio Cassis, loin d’être concrétisée, suscite d’emblée un désaccord dans la société suisse.
Наша Газета уже рассказывала о том, что, сразу после прошедшего недавно в Давосе Всемирного экономического форума (ВЭФ), на двусторонней встрече в Берне представителями Украины был поставлен вопрос о возможности проведения в Швейцарии мирного саммита. Об этом сообщила министр обороны Виола Амхерд, а министр иностранных дел Конфедерации Иньяцио Кассис обещал этот вопрос «рассмотреть», хотя еще накануне, в Давосе, проявлял большую осторожность перед лицом 83 государств. Стоит напомнить, что именно по инициативе г-на Кассиса летом 2022 года в Лугано прошла конференция по «украинскому вопросу», об итогах которой мы подробно рассказывали.
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