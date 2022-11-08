Наша Газета постоянно следит за деятельностью международных гуманитарных и прочих организаций, штаб-квартиры или офисы которых расположены в Швейцарии и деятельность которых направлена на преодоление вооруженного конфликта между Россией и Украиной и максимальное улучшение условий проживания мирного населения в Украине. Крупнейшая из таких организаций – Международный Комитет Красного Креста, о работе которого мы не раз рассказывали. Несколько дней назад появилась новая информация, способная заинтересовать наших читателей.

Повторяющиеся нападения на гражданские объекты жизнеобеспечения в ходе международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной лишают гражданское население возможности пользоваться основными услугами, что ведет к огромным страданиям мирных жителей, особенно сейчас, когда температура начала резко снижаться, - говорится в распространенном коммюнике.

В ходе боевых действий нанесен колоссальный ущерб объектам инфраструктуры жизнеобеспечения, включая системы электро- и водоснабжения, которые сильно пострадали за последние недели.

В координации с местными властями в районах, затронутых боевыми действиями, Международный Комитет Красного Креста (МККК) принимает срочные меры для восстановления поврежденной инфраструктуры и обеспечения людей необходимыми материалами для ремонта жилья. Однако потребности по-прежнему крайне велики.

«Чем ближе к зиме, тем сложнее будет людям удовлетворять свои насущные потребности: проблемы будут и с чистой питьевой водой, и с отоплением. Нападения на гражданскую инфраструктуру угрожают жизни гражданских лиц и запрещены международным гуманитарным правом, — заявил Гислен Дефюрн, заместитель главы украинской делегации МККК по вопросам оперативной деятельности. — Наши сотрудники продолжат оказывать поддержку пострадавшему населению и местным властям, с которыми мы тесно сотрудничаем уже много лет».

Помимо восстановления ключевой инфраструктуры, МККК — совместно с Обществом Красного Креста Украины и в координации с властями — предоставил более чем 330 000 особо уязвимых лиц в районах, напрямую пострадавших от военных действий, финансовую помощь в размере 63 млн швейцарских франков.

Население этих районов обеспокоено тем, что с наступлением холодов перебои в электроснабжении становятся нормой, — это особенно опасно для стариков, раненых, детей и инвалидов.

«Я очень переживаю за тех, кто остался без жилья. У моей подруги сильно пострадал дом: двери и окна разбиты вдребезги, от крыши и потолка тоже ничего не осталось. Зима не за горами, а в доме нет ни газа, ни света, ни воды. Можете себе представить, каково это», — приводит коммюнике МККК слова Татьяны, жительницы поселка Шевченково в Харьковской области.

МККК – одна из немногих организаций, которая не дожидалась войны, чтобы взяться за работу. Проектами восстановления электро- и водоснабжения Комитет занимается с 2014 года, а в последние восемь месяцев расширил свою деятельность в интересах лиц, пострадавших от международного вооруженного конфликта, и, помимо прочего, поддерживает работу 27 водоканалов в крупных городах, таких как Киев, Чернигов, Запорожье, Донецк и Луганск.

Читателям всегда интересна конкретика, и мы рады возможности поделиться предметной информацией об основных направлениях работы МККК на территории Украины с февраля этого года:

• поддержка функционирования систем отопления в Бородянке, Чернигове, Ирпене, Николаеве, Харькове, благодаря чему в домах почти 1,1 млн человек будет тепло с наступлением холодов;

• предоставление 7 генераторов управлению водных ресурсов г. Сумы, 2 генераторов — «Харьковским тепловым сетям» и 3 генераторов — коммунальному предприятию Николаева, чтобы помочь сохранить работоспособность соответствующих систем. Кроме того, 10 силовых трансформаторов переданы энергосбытовой компании Николаева;

• в чрезвычайном порядке обеспечение водой донецких образовательных учреждений и более 23 учреждений здравоохранения, а также предоставление оборудования и транспорта, чтобы помочь организации «Вода Донбасса» в восстановлении стабильного водоснабжения населения в целом;

• поставки строительных материалов для ремонта около 1000 домов в ряде районов Харьковской области, например в Изюме, Купянске, Малиновке и др.;

• финансовая поддержка, позволившая менее чем за 3 недели заменить 14 км трубопровода в Ирпене, который обслуживает 210 000 человек;

• помощь в восстановлении поврежденных домов и объектов гражданской инфраструктуры: строительные материалы доставлены в Николаев и Одессу, также строительными материалами обеспечены семьи в Циркунах;

• обеспечение 5500 домохозяйств строительными материалами для временного восстановления крыш, поврежденных в результате обстрелов в районе Донецка;

• снабжение питьевой водой жителей Николаева совместно с Обществом Красного Креста Украины;

• предоставление финансовой поддержки на сумму около 63 млн швейцарских франков для удовлетворения бытовых нужд более чем 330 000 человек.

Хочется верить, что усилия МККК и других гуманитарных организаций реально облегчат страдания гражданского населения и хоть немного приблизят нас к разрешению конфликта.

И еще одна свежая информация. Всем известен символ МККК — красный крест или полумесяц на белом фоне, вот уже более 150 лет призванный защищать его сотрудников и не давать им становиться мишенями для конфликтующих сторон. Увы, в последнее время и войны «совершенствуются», переходя с привычных, земных территорий в киберпространства. Эта реальность вынудила руководство МККК задуматься о разработке цифровой версии своей эмблемы, о чем было сообщено в Женеве на прошлой неделе. Цифровая эмблема будет предупреждать как военных, так и киберпиратов о том, что они вторгаются в информационные системы госпиталей и офисов Красного Креста. В рамках этого проекта МККК сотрудничает с Центром Кибердоверия (Center for Cyber Trust, коллаборация между Цюрихским политехом и Университетом Бонна), Университетом Джона Хопкинса и Университетом ИТМО (Санкт-Петербург).

Редакция Нашей Газеты благодарит коллег из МККК за предоставленные фотографии.