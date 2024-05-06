Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

понедельник, 6 мая 2024 года   

Демократия и мир как дефицитное благо |La démocratie et la paix comme biens rares

Автор: , Санкт-Галлен, .

Беседа между Али Асланом и Юлией Навальной. Скриншот записи на Youtube

2 и 3 мая в Университете Санкт-Галлена прошел 53-й Симпозиум, главным событием которого стало выступление Юлии Навальной.

|

Les 2 et 3 mai, l’université de Saint-Gall a accueilli le 53e symposium, dont l'événement principal a été le discours de Yulia Navalnaya.

История Санкт-Галленского симпозиума началась более полувека назад. После студенческих протестов 1968 года тогдашний ректор Санкт-Галленского университета Франческо Кнешаурек попросил представителей иностранных студентов организовать что-нибудь позитивное для улучшения имиджа студенческого сообщества, что было крайне необходимо для победы на референдуме по вопросу строительства дополнительного здания на кампусе. Так родилась идея проведения международной конференции, способствующей диалогу между поколениями по экономическим, политическим и социальным вопросам. Организуемый с 1970 года Симпозиум стал важной площадкой, на которой молодые люди и те, кто наделен властью принимать решения, могут обсудить актуальные проблемы и выработать совместные подходы к их решению.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
университет санкт-галлена
Алексей Навальный
война в Украине
Статьи по теме: 
Умер Алексей Навальный
«Навальный»
Фильм «Навальный» получил премию «Оскар»
В Женеве появился Центр Нельсона Манделы – Алексея Навального
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Рак: летальные последствия временных ограничений

Печально, когда между заботой о здоровье граждан и соображениями экономии правительство выбирает последнее, особенно если промедление смерти подобно.

Всего просмотров: 647

Какая связь между питанием и психическим здоровьем?

Ответ на этот вопрос ищут исследователи Базельской университетской психиатрической клиники.

Всего просмотров: 542

80 000 франков в день – это много или как?

Зарплата Серджио Эрмотти, новые требования к капиталу, закрытие филиалов, общее собрание акционеров – не проходит и дня, чтобы крупнейший банк страны не подал очередной повод поговорить о себе.

Всего просмотров: 480
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

420 000 долларов за часы F.P.Journe

 Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.

Всего просмотров: 1,263

Весенние прогулки по Швейцарии

 Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 3,876

Позапрошлая война на улице Москвы

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 1,658
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top