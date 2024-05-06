Автор: Заррина Салимова, Санкт-Галлен, 06.05.2024.
2 и 3 мая в Университете Санкт-Галлена прошел 53-й Симпозиум, главным событием которого стало выступление Юлии Навальной.|
Les 2 et 3 mai, l’université de Saint-Gall a accueilli le 53e symposium, dont l'événement principal a été le discours de Yulia Navalnaya.
История Санкт-Галленского симпозиума началась более полувека назад. После студенческих протестов 1968 года тогдашний ректор Санкт-Галленского университета Франческо Кнешаурек попросил представителей иностранных студентов организовать что-нибудь позитивное для улучшения имиджа студенческого сообщества, что было крайне необходимо для победы на референдуме по вопросу строительства дополнительного здания на кампусе. Так родилась идея проведения международной конференции, способствующей диалогу между поколениями по экономическим, политическим и социальным вопросам. Организуемый с 1970 года Симпозиум стал важной площадкой, на которой молодые люди и те, кто наделен властью принимать решения, могут обсудить актуальные проблемы и выработать совместные подходы к их решению.
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