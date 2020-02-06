10 апреля 2019 года Федеральный совет принял историческое решение, аннулировав результаты всенародного голосования, прошедшего 28 февраля 2016, на котором население отклонило инициативу о налогообложении женатых пар. Причиной стала неточность предоставленной информации: в ходе кампании, предшествовавшей референдуму, правительство отмечало, что в случае одобрения инициативы на снижение налогов могут надеятся 80 тыс. семей, тогда как в дейстительности таких семей было более 450 тыс. Судьи пришли к выводу, что неверные данные могли повлиять на результаты голосования.



«Это факт: судьи все чаще выносят решения по политическим вопросам», - отметил профессор правоведения Лозаннского университета (UNIL) Венсан Мартене в интервью газете UNIL Allez savoir. Кроме вышеупомянутого случая, в 2019 году суд аннулировал результаты референдума касательно ремонта конгресс-центра в Монтре на основании того, что почти 1,4 тыс. граждан, живущих за границей, не получили материалы для голосования. Третий пример: аннулирование результатов голосования, на котором жители Мутье высказались за выход их города из состава кантона Берн.



Добавим, что 2018-м году в Федеральный суд поступило пять жалоб, связанных с политическими вопросами, в том числе относительно инициативы «О достоинстве животных, используемых в сельском хозяйстве», отвергнутой народом 25 ноября 2018-го. Необходимо помнить, что внесение изменений в Конституцию определяется не только результатами всенародного голосования: после их подтверждения парламент начинает обсуждение вариантов применения инициативы, также не исключен анализ ее текста на совместимость с положениями международного права.



Интересно, что порой суд определяет, по какому вопросу населению предстоит выразить свое мнение, а по какому – нет. В прошлом году по решению судей в Вале не состоялось голосование о ношении хиджаба в школе. Это объясняется тем, что кантональная инициатива должна соответствовать положениям национального законодательства. Если суд сочтет предложенный текст дискриминационным, то запретит выносить его на референдум. С другой стороны, в федеральном законодательстве нет требований к актуальности поднимаемых вопросов, поэтому можно запустить даже инициативу о защите улиток.





Склонность к сутяжничеству эксперты отмечают не только у швейцарцев: премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пришлось предстать перед судом по обвинению во лжи касательно стоимости членства его страны в Евросоюзе. Суд Палермо запросил у Сената Италии разрешение на судебное преследование бывшего министра внутренних дел Маттео Сальвини за то, что он задержал более 160 мигрантов в море в августе прошлого года перед тем, как они смогли пришвартоваться в Лампедузе. Во Франции несколько НПО подали иск против государства, обвиняя его в том, что оно принимает недостаточно мер для борьбы с потеплением климата.Следует ли ожидать, что в скором будущем какой-нибудь швейцарец подаст в суд на Федеральный совет в связи с тем или иным политическим решением? Венсан Мартене не исключает такого развития событий, но не верит в то, что таким образом кому-то удастся навязать свою волю властям, подчеркивая, что вынесение судебного решения – не механический процесс. Учитывая вышесказанное, нельзя утверждать, что власть в Конфедерации сосредоточена в одних руках, но в этом и заключается преимущество швейцарской политической системы, которая обеспечивает возможность учесть мнения всех заинтересованных сторон.