Автор: Лейла Бабаева, Берн, 18. 12. 2020.
Наша Газета рассказывала о том, что банковская тайна больше не существует для иностранцев, имеющих счета в кредитно-финансовых учреждениях Конфедерации, но была сохранена для швейцарских резидентов. Власти кантона Берн, запустившие вышеупомянутую инициативу, предложили отменить эту тайну и для швейцарцев, так как декларирование всех своих активов – в интересах честных граждан, отмечается в официальном коммюнике.
В тексте кантональной инициативы «Обмен финансовой информацией в пределах страны» (франц.: Échange de données financières à l’intérieur du pays) говорится о необходимости ввести в Швейцарии систему обмена данными, подобную той, к которой Конфедерация давно присоединилась на международном уровне. Для этого потребовалось бы внести изменения в Закон о прямом федеральном налоге (LIFD) и Закон о гармонизации прямых налогов в кантонах и коммунах (LHID). По заявлению администрации кантона Берн, такой шаг не означал бы конец банковской тайны для швейцарцев, поскольку данные передавались бы только в налоговые органы, которые обязаны хранить эти сведения в секрете. Более того, расчет суммы налога в каждом конкретном случае можно было бы выполнять точнее, чем сегодня. Против инициативы проголосовали 26 членов Совета кантонов, ожидается, что Национальный совет тоже скажет «нет».
Среди сторонников инициативы кантона Берн – представители левых сил. Член Совета кантонов от Партии зеленых Адель Торанс подчеркнула, что следует обеспечить последовательность политики Швейцарии: сегодня альпийская республика обменивается финансовой информацией с другими странами, но не ввела такую систему на своей территории, что выглядит абсурдно. Адель Торанс добавила, что госорганам необходимо пополнить свои бюджеты, так как они оказывают финансовую помощь предприятиям, пострадавшим от экономических последствий санитарного кризиса.
Депутат Совета кантонов от Христианско-демократической партии Шарль Жюйяр заявил, что рано или поздно неравенство подходов к налогоплательщикам станет настолько вопиющим, что Швейцарии все же придется решить эту проблему. Со своей стороны, эксперты подчеркивают, что с течением времени Конфедерации будет все труднее сохранять сегодняшнее положение вещей. Мы будем следить за событиями в этой сфере.
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