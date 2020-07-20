Автор: Лейла Бабаева, Берн, 20. 07. 2020. Просмотров: 265
Greenpeace подала в парламентские комиссии по вопросам управления (CDG) жалобу на BNS, FINMA и CHS PP в связи с тем, что банки, пенсионные кассы и страховые компании вкладывают средства в проекты, реализация которых наносит вред нашей планете. В коммюнике швейцарского отделения экологической организации подчеркивается, что BNS, FINMA и CHS PP должны учитывать вопросы, связанные с климатом, опираясь при этом на действующее законодательство.
15 июля сотрудники неправительственной организации (НПО) провели в Берне оригинальную акцию. Экоактивисты установили перед Федеральным дворцом три огромных скульптуры в виде обезьяньих голов, у одной из которых закрыт банкнотами рот, у другой – глаза, а у третьей купюры воткнуты в уши. Статуи символизируют BNS, FINMA и CHS PP, работой которых недовольна Greenpeace, а также Федеральный совет и парламент, безмолвствующие в данной ситуации.
В коммюнике приведены слова адвоката Корделии Бар, представляющей интересы Greenpeace, о том, что упущения в деятельности BNS, CHS PP и FINMA в значительной степени способствуют росту выбросов парниковых газов. Эти государственные учреждения должны не только соблюдать действующие законы, но также заблаговременно думать о том, как защитить граждан Конфедерации от природных катаклизмов, т.е. следить, чтобы финансовые потоки не наносили вреда окружающей среде.
Жалоба, поданная в CDG, включает следующие пункты:
- Все наблюдательные органы должны потребовать от финансовых учреждений ежегодно представлять им данные о своих прямых и косвенных выбросах парниковых газов, а также размещать эту информацию в открытом доступе.
- BNS, FINMA и CHS PP должны принять меры, гарантирующие осуществление финансовыми учреждениями инвестиций в соответствии с принципом ограничения роста средней температуры на Земле величиной 1,5 °C.
- Национальный банк Швейцарии должен ежегодно публиковать отчет об анализе влияния финансовой деятельности на климат, а также о «климатической совместимости» его денежной политики и политики обмена валют.
Напомним, что в последние годы экоактивисты Швейцарии все чаще стараются привлечь внимание к тому, какой вред наносит Земле необдуманная деятельность человека. В начале этого года защитники природы, включая Грету Тунберг, выразили возмущение тем, что знаменитый теннисист Роджер Федерер сотрудничает с банком Credit Suisse, который вкладывает средства в ископаемые источники энергии. Посты в Twitter с упоминанием спортсмена сопровождались хэштегом #Rogerwakeupnow (англ.: Роджер, проснись сейчас). Также в этом году в Ренане (кантон Во) были оправданы в суде двенадцать экоактивистов, которые 22 ноября 2018 года ворвались в отделение Credit Suisse, расположенное на улице Lion d'Or в Лозанне. С теннисными ракетками в руках участники акции выразили возмущение по поводу лицемерия банка, использующего положительный образ теннисиста. Суд пришел к выводу, что обвиняемые могли привлечь внимание СМИ только таким способом, при этом они не проявили агрессию.
Возвращаясь к BNS, FINMA и CHS PP, нельзя сказать, что они ничего не делают для спасения планеты. На сайте FINMA опубликованы данные о связи изменения климата с деятельностью финансовых учреждений. Федеральная администрация по контролю за финансовыми рынками подчеркивает, что в будущем будет более тщательно анализировать балансовые отчеты учреждений, за работой которых она наблюдает. FINMA намерена также сформулировать особенности раскрытия информации о влиянии инвестиций на климат.
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