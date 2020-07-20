Greenpeace подала в парламентские комиссии по вопросам управления (CDG) жалобу на BNS, FINMA и CHS PP в связи с тем, что банки, пенсионные кассы и страховые компании вкладывают средства в проекты, реализация которых наносит вред нашей планете. В коммюнике швейцарского отделения экологической организации подчеркивается, что BNS, FINMA и CHS PP должны учитывать вопросы, связанные с климатом, опираясь при этом на действующее законодательство.

15 июля сотрудники неправительственной организации (НПО) провели в Берне оригинальную акцию. Экоактивисты установили перед Федеральным дворцом три огромных скульптуры в виде обезьяньих голов, у одной из которых закрыт банкнотами рот, у другой – глаза, а у третьей купюры воткнуты в уши. Статуи символизируют BNS, FINMA и CHS PP, работой которых недовольна Greenpeace, а также Федеральный совет и парламент, безмолвствующие в данной ситуации.

В коммюнике приведены слова адвоката Корделии Бар, представляющей интересы Greenpeace, о том, что упущения в деятельности BNS, CHS PP и FINMA в значительной степени способствуют росту выбросов парниковых газов. Эти государственные учреждения должны не только соблюдать действующие законы, но также заблаговременно думать о том, как защитить граждан Конфедерации от природных катаклизмов, т.е. следить, чтобы финансовые потоки не наносили вреда окружающей среде.

Greenpeace отмечает, что сегодняшняя инвестиционная политика финансовых учреждений Швейцарии способствует росту средней температуры на планете на 4-6 °C. По данным опроса, опубликованного на сайте НПО, большая часть населения Швейцарии разделяет взгляды экологической организации и хочет, чтобы финансовые институты страны заботились о сохранении природы. По этой причине Greenpeace просит граждан поддержать ее призыв к Федеральному совету и парламенту принять меры, обеспечивающие совместимость деятельности банков и подобных учреждений с защитой окружающей среды.

Жалоба, поданная в CDG, включает следующие пункты:

- Все наблюдательные органы должны потребовать от финансовых учреждений ежегодно представлять им данные о своих прямых и косвенных выбросах парниковых газов, а также размещать эту информацию в открытом доступе.

- BNS, FINMA и CHS PP должны принять меры, гарантирующие осуществление финансовыми учреждениями инвестиций в соответствии с принципом ограничения роста средней температуры на Земле величиной 1,5 °C.

- Национальный банк Швейцарии должен ежегодно публиковать отчет об анализе влияния финансовой деятельности на климат, а также о «климатической совместимости» его денежной политики и политики обмена валют.

Напомним, что в последние годы экоактивисты Швейцарии все чаще стараются привлечь внимание к тому, какой вред наносит Земле необдуманная деятельность человека. В начале этого года защитники природы, включая Грету Тунберг, выразили возмущение тем, что знаменитый теннисист Роджер Федерер сотрудничает с банком Credit Suisse, который вкладывает средства в ископаемые источники энергии. Посты в Twitter с упоминанием спортсмена сопровождались хэштегом #Rogerwakeupnow (англ.: Роджер, проснись сейчас). Также в этом году в Ренане (кантон Во) были оправданы в суде двенадцать экоактивистов, которые 22 ноября 2018 года ворвались в отделение Credit Suisse, расположенное на улице Lion d'Or в Лозанне. С теннисными ракетками в руках участники акции выразили возмущение по поводу лицемерия банка, использующего положительный образ теннисиста. Суд пришел к выводу, что обвиняемые могли привлечь внимание СМИ только таким способом, при этом они не проявили агрессию.

Возвращаясь к BNS, FINMA и CHS PP, нельзя сказать, что они ничего не делают для спасения планеты. На сайте FINMA опубликованы данные о связи изменения климата с деятельностью финансовых учреждений. Федеральная администрация по контролю за финансовыми рынками подчеркивает, что в будущем будет более тщательно анализировать балансовые отчеты учреждений, за работой которых она наблюдает. FINMA намерена также сформулировать особенности раскрытия информации о влиянии инвестиций на климат.