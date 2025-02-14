Автор: Надежда Сикорская, Женева, 14.02.2025.
16 февраля исполнится год с момента смерти Алексея Навального в исправительной колонии особого режима на Крайнем Севере. Поговорим сегодня об одной из составляющих его наследия – о книге «Патриот».|
Писать о книге, написанной человеком, умершим совсем недавно и столь трагически, очень непросто. Особенно если при жизни ты не считал его своим героем, в чем честно признавался. И нет, смерть сглаживает не все, но она выносит на поверхность главное и четко расставляет акценты, ранее казавшиеся смещенными. Можно не во всем быть согласным с Алексеем Навальным, но не признать его мужества и совершенного им акта самопожертвования невозможно. Начав читать книгу Навального, я испытала то же ощущение, что и при чтении книги Шарля Левински «Геррон» – о немецком кинорежиссере еврейского происхождения, погибшем в нацистском концлагере Терезиенштадт. При очевидном главном различии – художественное произведение в одном случае и автобиография в другом – очевидны и два главных сходства: заранее известно, что герой погибнет в конце; оба героя считают себя патриотами, верят каждый в свою родину и погибают от рук ее правителей.
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