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вторник, 31 мая 2022 года   

Геннадий Тимченко и Федеральный суд Швейцарии|Guennady Timtchenko et le Tribunal fédéral suisse

Автор: Иван Грезин, Женева - Лозанна, 31. 05. 2022.

Геннадий Тимченко @ TdG

Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу российского предпринимателя на арест женевских банковских счетов двух компаний, где он является бенефициаром.

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Tribunal fédéral a rejeté le recours de Gennady Timchenko contre la saisie de comptes bancaires genevois de deux sociétés dont il est l’ayant droit.

Читателям «Нашей Газеты» не стоит представлять Геннадия Тимченко. Соучредитель трейдера «Гунвор» и других компаний, ведший активную экономическую и общественную деятельность в Швейцарии, уже с 2014 года, с момента аннексии Крыма, попал в санкционные списки Соединённых Штатов. Мы не случайно вспомнили сейчас историю восьмилетней давности - именно она, а не новые санкции, которым весной 2022 года были подвергнуты и сам миллиардер, и члены его семьи уже не только в США, но и в Европейском Союзе и Швейцарии, лежала в основе судебного разбирательства, завершившегося решением Федерального суда от 18 мая.

Это решение доступно публике, правда, как положено в таких случаях, без конкретных имён и названий, что, впрочем, не мешало журналистам и не будет, думается, мешать нашим читателям понять, о чем идет речь. Именно в связи с первоначальными, американскими санкциями швейцарская дочерняя компания BNP Paribas и другое банковское учреждение заблокировали счета, открытые лично на имя Геннадия Тимченко, равно как и счета двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, бенефициаром которых он является. Еще в марте 2020 года российский олигарх подал против BNP Paribas в Женеве иск о недобросовестном управлении.

Поводом к иску стал отказ банка доверенным лицам Геннадия Тимченко выдать по его просьбе наличные деньги со счета. Параллельно банк не ответил на просьбу Геннадия Николаевича передать ему его клиентское дело. Просьба миллиардера ознакомить его с содержанием информации, переданной американским финансовым инстанциям, также осталась без ответа.

В 2014 году, после начала кризиса в Украине, Управление по контролю за иностранными активами, то есть подразделение Министерства финансов США, ответственное за применение американских международных санкций в финансовой сфере, определило, что Тимченко является «близким другом Владимира Путина». Поэтому миллиардер и был внесен в список лиц или организаций, с которыми стало запрещено заключать финансовые сделки.

В результате два банка немедленно заблокировали счета как на имя лично Тимченко, так и на имя юридических лиц, бенефициарным владельцем которых он являлся.

Российский олигарх обратился в прокуратуру с жалобой на блокировку его счетов, на нарушение банковской тайны и Федерального закона о защите данных. По мнению истца, было бы уместно отменить этот «незаконный штрафной арест» и вернуть ему наличными суммы и стоимость ценных бумаг, депонированных на счетах. В обоснование своей жалобы Тимченко предъявил доверенности, выданные двумя вышеупомянутыми компаниями, которые уполномачивали его подавать уголовные жалобы от их имени.

После отказа прокурора Женевы рассмотреть дело, в женевский суд была подана апелляция, которая также была отклонена. Суд счел, что лично истец не имел права подать жалобу, поскольку потенциально пострадавшими от секвестра могли считаться только компании, бенефициарным владельцем которых он был.

30 сентября 2020 года Тимченко обжаловал это решение в Федеральном суде. Он просил, чтобы был признан его статус потерпевшей стороны и ходатайствовал об изменении решения о «незаконном аресте» всех его банковских счетов. Он также просил произвести в его пользу выплату в швейцарских франках эквивалентной стоимости акций компаний, перевести ему наличную сумму в 220'000 евро «с их счета в евро» и распорядиться об оплате в швейцарских франках или в долларах США в свою пользу из сумм, депонированных на «своих банковских счетах».

Более чем через полтора года Федеральный суд подтвердил решение кантонального. Судьи в Лозанне посчитали, что «расплывчатые утверждения истца не доказывают, что кантональный суд нарушил бы федеральный закон». Федеральный суд также отмел объяснения относительно статуса компаний Тимченко как не позволяющие сделать «серьезных выводов».

В результате на Геннадия Тимченко возлагаются судебные издержки в размере 3'000 франков - незначительная сумма для того, чье нынешнее состояние «Форбс» оценивает более чем в 11 миллиардов долларов, хотя оно и уменьшилось вдвое по сравнению с показателем 2021 года.

Ни BNP Paribas, ни адвокат Геннадия Тимченко не ответили на запросы журналистов о комментариях.

 

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