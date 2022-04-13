Швейцарские подставные люди российского олигарха

Сумма заблокированных в Швейцарии российских активов продолжает увеличиваться, власти еженедельно отчитываются о том, что санкции применяются успешно, но критически настроенные активисты и журналисты не перестают напоминать о лицах, которым удалось избежать попадания в санкционные списки или сберечь часть активов, в том числе благодаря разным финансовым схемам. Один из последних примеров – расследование журналистов группы изданий Tamedia о финансах российского предпринимателя Сулеймана Керимова.

Владелец инвестиционного холдинга «Нафта Москва» и член Совета Федерации от Республики Дагестан был внесен в швейцарский санкционный список 16 марта. Как указано в документе Государственного секретариата по экономике (SECO), состояние семьи Керимовых оценивается в 9,8 млрд долларов. Сулейман Керимов вместе с другими олигархами присутствовал 24 февраля на встрече с российским президентом, чтобы обсудить последствия западных санкций. «Тот факт, что он был приглашен на эту встречу, показывает, что он является членом круга олигархов, близких к Владимиру Путину, и что он поддерживает или осуществляет действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности Украины», - отмечает SECO.

Хоть Берн и наложил санкции на Сулеймана Керимова, найти и заблокировать все его активы в Швейцарии – задача не из легких. Как выяснили журналисты Tages-Anzeiger, ранее бизнесмен при помощи люцернского финансиста Александра Штудхальтера мог использовать около двух десятков подставных лиц для создания компаний и перемещения своих активов. Среди них – нынешние и бывшие сотрудники компании Александра Штудхальтера и их супруги, клиенты, друзья и близкие члены семьи. В общей сложности они участвовали в сделках на сумму свыше четырех миллиардов долларов. Некоторые из них не имели никакой профессиональной квалификации для управления международными компаниями.

В частности, документы, полученные в результате различных утечек данных, показывают, что в 2013 и 2014 годах один люцернский тату-мастер через компанию на Британских Виргинских островах перевел 200 млн долларов компаниям, принадлежащим Сулейману Керимову или его близким родственникам. Проблема в том, что даже если бы тату-мастер сидел за своим станком по десять часов в день, то ему пришлось бы работать в течение тысяч лет, чтобы собрать такую сумму. Кроме того, одна женщина была акционером и директором другой компании, которая выдала в качестве займа 1,5 млрд долларов Сулейману Керимову или его сыну.

Любопытен пример со швейцарским политиком-центристом из небольшой коммуны в кантоне Люцерн. Он был директором (а вначале и акционером) компании на Британских Виргинских островах, которая владела одним из самых ценных активов Сулеймана Керимова: долей в крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс». Однажды Штудхальтер спросил политика, может ли он взять на себя управление оффшорной компанией на доверительной основе за 5 000 франков в год. Тот согласился, но когда понял, в чем дело, то отстранился от бизнеса, так как не хотел, чтобы его «ассоциировали с такими людьми». По словам политика, его участие было «дружеской услугой» для Александра Штудхальтера, но с сегодняшней точки зрения, это было «немного наивно».

Большинство из тех, кого корреспонденты подозревали в том, что они были подставными лицами Александра Штудхальтера или Сулеймана Керимова, не отвечали на вопросы журналистов или утверждали, что не имеют к этому никакого отношения. Лишь немногие из них были разговорчивы. Так, по словам одного мужчины, он подписал контракт с Александром Штудхальтером, который освобождал его от всякой ответственности. На бумаге он управлял компанией, которая перечислила полмиллиарда долларов Керимовым. «Я просто расписался один раз и потом получал 4000 франков в год», - рассказал он в комментарии Tages-Anzeiger.

Использовались и более сложные структуры, такие как фонды и трасты. Так, в 2013 году олигарх объявил, что передает свое состояние созданному им Фонду Сулеймана Керимова. Это было связано с тем, что в то время вступил в силу новый закон, запрещающий российским парламентариям иметь определенные зарубежные активы. Президентом фонда был назначен Александр Штудхальтер. На самом деле, по информации Tages-Anzeiger, активы перешли в трасты в Лихтенштейне, причем благотворительный швейцарский фонд действительно был указан в качестве бенефициара этих трастов. В одном из трастов фигурировали и акции «Полюса». В 2014 году сын Сулеймана Керимова Саид был назначен вторым бенефициаром этого траста. В конце 2016 года в соглашение были внесены очередные изменения: траст был аннулирован, и Саид остался единственным бенефициаром миллиардной золотодобывающей компании. А фонд, по сообщениям швейцарских СМИ, сейчас ликвидируется.

Александр Штудхальтер ответил журналистам, что все его компании соблюдают швейцарский закон об отмывании денег и прошли аудит в Швейцарии. Более того, за это время все оффшорные компании были ликвидированы. Сам финансист, по его словам, никогда не помогал Сулейману Керимову скрывать или утаивать активы.

Эксперты уверяют, что многие описанные схемы – законны. Так, трастовые соглашения составляются таким образом, что бенефициары могут быть изменены в любое время. Более того, использование подставных лиц не запрещено, но они сами очень рискуют, так как могут нести ответственность в случае нарушений.

Использование подобных методов, по мнению финансовых аналитиков, помогает многим попавшим под санкции лицам выиграть время, чтобы перевести свои богатства в безопасное место. В таких конструкциях часто не совсем ясно, что кому принадлежит, и всегда есть риск того, что банковский счет, яхта или вилла на самом деле принадлежат кому-то другому. Это может привести к многолетним судебным разбирательствам и парализовать работу властей. Во многих финансовых центрах, включая Швейцарию, до сих пор существует множество юридических лазеек, когда дело доходит до определения того, кто действительно контролирует компанию. Именно поэтому политики и активисты все чаще призывают швейцарские власти занять более активную позицию в вопросе применения санкций, например, создать собственную либо присоединиться к соответствующей европейской рабочей группе.