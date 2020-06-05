Спустя месяц после внеочередной сессии, посвященной исключительно коронавирусу, швейцарские парламентарии вновь собрались в выставочном центре BernExpo. Палатам – Национальному совету и Совету кантонов – придется усердно потрудиться, чтобы рассмотреть вопросы, по которым они не пришли к согласию в мае, а также «наверстать упущенное» по итогам отмененной из-за пандемии мартовской сессии. Совет кантонов уже одобрил правовую основу для использования приложения для отслеживания контактов SwissCovid, а также поддержал предложение правительства возместить домохозяйствам ошибочно взысканный при уплате сбора за телевидение и радио НДС в размере 50 франков. О других решениях палат парламента читайте в нашем обзоре.

Еще 15 млрд для преодоления коронакризиса

Ранее мы рассказывали о намерениях правительства поддержать фонд страхования по безработице. Усилившаяся на него из-за резкого увеличения количества безработных во время коронакризиса нагрузка может привести к тому, что задолженность фонда к концу этого года превысит 16 млрд франков. В этом случае будет запущен механизм «долгового тормоза», предусматривающий увеличение зарплатных отчислений на 0,3 процентных пункта в 2021 году. Чтобы этого избежать, Федеральный совет предложил предоставить фонду дополнительное финансирование в размере 14,2 млрд франков. Предложение правительства было поддержано обеими палатами парламента, которые утвердили дополнительный бюджет в размере 14,9 млрд франков для финансирования мер по борьбе с эпидемией. Напомним, что на своей внеочередной сессии в мае парламент уже одобрил выделение 57 млрд франков, большая часть которых предназначена для специальных кредитов компаниям.

Отмена таможенных пошлин – да или нет?

Федеральный совет выступил с предложением отменить пошлины на импорт автомобилей, велосипедов, продукции по уходу за телом, бытовых приборов, одежды и других товаров. Предложенная правительством мера, которая обойдется Конфедерации в 560 миллионов франков в год, является частью программы по борьбе с дороговизной в Швейцарии. Если Федеральное собрание скажет «да», то изменения вступят в силу 1 января 2022 года, но парламентарии пока не пришли к единому мнению. Национальный совет отказался поддерживать проект правительства 108 голосами против 83, считая, что нецелесообразно лишать Конфедерацию такой большой суммы денег – это несовместимо с текущей финансовой ситуацией.

Ужесточение условий альтернативной службы

Мы писали о том, что с 1996 года швейцарские новобранцы, признанные годными к военной службе, но не желающие ее проходить по моральным соображениям, имеют право подать специальное прошение и поступить на альтернативную службу. Отметим, что это могут сделать только те, кому личные убеждения не позволяют брать в руки оружие. «Альтернативщики» отдают долг родине, выполняя общественно-полезную работу, например, ухаживая за пожилыми людьми в домах престарелых, работая в больницах, реабилитационных центрах, специализированных учебных заведениях для детей-инвалидов.

Власти намерены снизить привлекательность альтернативной службы и остановить сокращение личного состава вооруженных сил. 104 голосами против 86 Национальный совет, вслед за Советом кантонов, решил, что для военнослужащих, прошедших обучение в рекрутской школе и подавших прошение о переходе на альтернативную службу, срок ожидания составит 12 месяцев. Эта мера не позволит некоторым из них принять импульсивное решение о переходе на альтернативную службу, а у армии будет достаточно времени для проведения личных бесед, т.е. для того, чтобы переубедить рекрутов. В итоге обе палаты одобрили семь из восьми мер, предложенных Федеральным советом для ужесточения условий приема на гражданскую службу, отказавшись запрещать «альтернативщикам» участвовать в зарубежных миссиях. Последнее слово, впрочем, будем за народом. Ассоциация гражданской службы CIVIVA, объединение «За Швейцарию без армии» и Партия зеленых намерены инициировать референдум.

Брак для всех

Одной из самых «горячих» тем летней парламентской сессии станет легализация однополых браков. Идея имеет широкую поддержку среди всех депутатов за исключением представителей Народной партии Швейцарии (UDC/SVP).

Дебаты сосредоточены на проблеме доступа однополых пар к вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ). Напомним, что в Швейцарии разрешено донорство спермы, но запрещены донорство яйцеклеток и суррогатное материнство, поэтому вопрос сводится к тому, стоит ли разрешать состоящим в браке лесбийским парам прибегать к донорству спермы. Полный запрет на доступ к ВРТ для однополых пар нельзя назвать удачным решением, так как в этом случае, однополые и разнополые союзы окажутся в неравном положении. «В швейцарском контексте доступ к ВРТ и донорству спермы зарезервирован для состоящих в браке гетеросексуальных пар. Именно брак должен обеспечить гарантию и стабильность пары. В нынешнем виде законопроекта критерий брака сохраняется. Если брак дает доступ к ВРТ женщине, состоящей в браке с мужчиной, то логично, что он должен давать доступ и женщине, состоящей в браке с женщиной, в противном случае мы создаем двухуровневый брак и неравное отношение», - отметила в комментарии RTS сопредседательница ассоциации ЛГБТ-семей Familles arc-en-ciel Катрин Фуссингер. Парламентские дебаты продолжатся на следующей неделе.