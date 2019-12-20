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пятница, 20 декабря 2019 года   

Альтернативная служба превращается в мираж|Le service alternatif se transforme en mirage

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 20. 12. 2019. Просмотров: 79

Остановится ли отток ценных кадров из швейцарской армии? (pixabay.com)

Парламент Швейцарии рассмотрел проект Федерального совета по внесению изменений в закон о гражданской службе (LSC) и проголосовал «за». Теперь число «альтернативщиков» может сократиться, если только вопрос не будет вынесен на референдум.|
L’Assemblée fédérale a examiné le projet du Conseil fédéral sur la révision de la loi sur le service civil et l’a accepté. Désormais, le nombre de civilistes pourrait être réduit, à moins qu’un référendum ne soit lancé.

Мы писали о том, что с 1996 года швейцарские новобранцы, признанные годными к военной службе, но не желающие ее проходить по моральным соображениям, имеют право подать специальное прошение и поступить на альтернативную службу. Отметим, что это могут сделать только те, кому личные убеждения не позволяют брать в руки оружие. Вместо этого они выполняют общественно-полезную работу: ухаживают за пожилыми людьми в домах престарелых, работают в больницах, реабилитационных центрах, специализированных учебных заведениях для детей-инвалидов и т.д.

Несмотря на то, что альтернативная служба длится в полтора раза дольше обычной, ее популярность в Конфедерации растет. По данным Федерального ведомства гражданской службы, в 1996 году на нее поступило 96 человек, а в 2016-м – 6 169. После Совета кантонов, который поддержал предложение правительства в сентябре этого года, 18 декабря большинством голосов «за» проголосовал Национальный совет (СN).

Член СN от Либерально-радикальной партии (PLR) Рокко Каттанео заявил в интервью газете 24heures, что пересмотр закона не положит конец гражданской службе. Впрочем, не все политики разделяют его мнение: Социалистическая партия (PS), Партия зеленых либералов и Партия зеленых вообще не захотели обсуждать возможные изменения в LSC. Член Партии зеленых Фабьен Фива отметил, что личному составу армии ничто не угрожает, добавив, что цель ограничений – сделать гражданскую службу менее привлекательной.

Со своей стороны, министр экономики Ги Пармелен подчеркнул, что изменения в законе могут дать нужные результаты и остановить сокращение личного состава вооруженных сил. Напомним, что семь мудрецов предложили следующие меры: для военнослужащих, прошедших обучение в рекрутской школе и подавших прошения о переходе на альтернативную службу, срок ожидания составит 12 месяцев. В течение этого периода они не освобождаются от обязанности служить в армии. Врачи больше не смогут проходить альтернативную службу по специальности. Кроме того, Федеральный совет хочет запретить «альтернативщикам» участвовать в зарубежных миссиях. В прошлом году около 60 человек проходили службу за границей, например, преподавая иностранные языки детям в африканских странах.

Совет кантонов и Национальный совет решили оставить за защитниками родины право служить за рубежом: таких молодых людей очень мало и наложение запрета оказало бы незначительный эффект. В то же время, члены CN решили, что военнослужащих, прошедших обучение в рекрутской школе и желающих перейти на альтернативную службу, не стоит заставлять ждать 12 месяцев. Социалист Пьер-Ален Фриде назвал такую меру «наказанием», тогда как у военных должно быть право выбора.

CN не возражает против того, чтобы срок гражданской службы – 150 дней – был применим и к офицерам. Как сказано выше, это в 1,5 раза дольше, чем обычная служба – неприятная новость для командиров, так как сегодня они проводят на альтернативной службе в 1,1 раза больше времени. Эта мера должна сократить отток ценных кадров из армии.

Настроенные против изменений в законе, Швейцарская федерация гражданской службы CIVIVA, Объединение за Швейцарию без армии и Партия зеленых не желают прекращать борьбу и уже объявили о своем намерении собрать подписи для проведения референдума.

 

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