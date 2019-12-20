Автор: Лейла Бабаева, Берн, 20. 12. 2019. Просмотров: 79
Мы писали о том, что с 1996 года швейцарские новобранцы, признанные годными к военной службе, но не желающие ее проходить по моральным соображениям, имеют право подать специальное прошение и поступить на альтернативную службу. Отметим, что это могут сделать только те, кому личные убеждения не позволяют брать в руки оружие. Вместо этого они выполняют общественно-полезную работу: ухаживают за пожилыми людьми в домах престарелых, работают в больницах, реабилитационных центрах, специализированных учебных заведениях для детей-инвалидов и т.д.
Несмотря на то, что альтернативная служба длится в полтора раза дольше обычной, ее популярность в Конфедерации растет. По данным Федерального ведомства гражданской службы, в 1996 году на нее поступило 96 человек, а в 2016-м – 6 169. После Совета кантонов, который поддержал предложение правительства в сентябре этого года, 18 декабря большинством голосов «за» проголосовал Национальный совет (СN).
Член СN от Либерально-радикальной партии (PLR) Рокко Каттанео заявил в интервью газете 24heures, что пересмотр закона не положит конец гражданской службе. Впрочем, не все политики разделяют его мнение: Социалистическая партия (PS), Партия зеленых либералов и Партия зеленых вообще не захотели обсуждать возможные изменения в LSC. Член Партии зеленых Фабьен Фива отметил, что личному составу армии ничто не угрожает, добавив, что цель ограничений – сделать гражданскую службу менее привлекательной.
Со своей стороны, министр экономики Ги Пармелен подчеркнул, что изменения в законе могут дать нужные результаты и остановить сокращение личного состава вооруженных сил. Напомним, что семь мудрецов предложили следующие меры: для военнослужащих, прошедших обучение в рекрутской школе и подавших прошения о переходе на альтернативную службу, срок ожидания составит 12 месяцев. В течение этого периода они не освобождаются от обязанности служить в армии. Врачи больше не смогут проходить альтернативную службу по специальности. Кроме того, Федеральный совет хочет запретить «альтернативщикам» участвовать в зарубежных миссиях. В прошлом году около 60 человек проходили службу за границей, например, преподавая иностранные языки детям в африканских странах.
Совет кантонов и Национальный совет решили оставить за защитниками родины право служить за рубежом: таких молодых людей очень мало и наложение запрета оказало бы незначительный эффект. В то же время, члены CN решили, что военнослужащих, прошедших обучение в рекрутской школе и желающих перейти на альтернативную службу, не стоит заставлять ждать 12 месяцев. Социалист Пьер-Ален Фриде назвал такую меру «наказанием», тогда как у военных должно быть право выбора.
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