За прошедшие сутки в Швейцарии новая коронавирусная инфекция была выявлена у 76 человек, а от вызванных Covid-19 осложнений скончались четверо. При этом общее число заболевших составило 29 981 человек, а число жертв – 1477 человек. Количество ежедневно регистрируемых новых случаев заражения, госпитализаций и смертей продолжает снижаться, страна готовится к возвращению к нормальной жизни, но за восемь недель карантина накопилось немало важных политических и экономических вопросов, решению которых и посвящена открывшаяся вчера внеочередная сессия швейцарского парламента. В этой сессии необычно все: время проведения (парламентарии, как правило, собираются не в мае, а в марте, июне, сентябре и ноябре), место (вместо Федерального дворца депутаты проводят обсуждения в бернском выставочном центре BernExpo, где проще соблюдать правила гигиены и социальной дистанции) и обстоятельства (разгар пандемии Covid-19).

В понедельник глава Национального совета Изабель Море, открывая дебаты, отметила, что сессия «позволит более четко прорисовать контуры Швейцарии завтрашнего дня – Швейцарии, которая постепенно, но уверенно восстанавливается, адаптируясь к экономическим и санитарным проблемам». Море выразила соболезнования тем, кто потерял близких во время эпидемии, и поблагодарила всех, кто продолжал работать в это непростое время, а президент Конфедерации Симонетта Соммаруга в свою очередь подчеркнула, что страна переживает кризис, подобного которому не было со времен Второй мировой войны.

Напомним, что депутаты возвращаются к своим обязанностям после перерыва, вызванного тем, что 16 марта Федеральный совет объявил «чрезвычайное положение» в соответствии с Законом об эпидемиях и тем самым фактически сконцентрировал управление страной в своих руках, получив право выносить единые для всех кантонов постановления. Это, действительно, «чрезвычайная» ситуация для Конфедерации, где любое решение многократно обсуждается на разных уровнях, а кантональные власти имеют очень большую свободу действий. Не позднее 11 сентября Федеральный совет представит парламенту послание относительно пересмотра чрезвычайных распоряжений. Нынешнее постановление, которое регулирует меры по борьбе с коронавирусом, действует до 13 сентября.

В первый день внеочередной сессии представители разных партий выразили свою позицию относительно чрезвычайных постановлений правительства. Так, Народная партия Швейцарии (НПШ/UDC) считает, что Швейцария оказалась плохо подготовленной к эпидемии, так как в стране не хватало дезинфицирующих средств, масок и некоторых лекарств. НПШ призывает как можно скорее отменить «чрезвычайное положение», но сохранить контроль на границах. Социалистическая партия (PS) выступает против слишком быстрого снятия ограничений и подчеркивает необходимость принятия мер по поддержке трудящихся. По мнению «зеленых», коронакризис должен способствовать ускорению перехода к более устойчивой и экологичной экономике. Христианско-демократическая народная партия Швейцарии (PDC) напоминает о важности федерализма и необходимости учитывать кантональные различия. Свободная демократическая либеральная партия (PLR) поддерживает идею скорейшего выхода из карантина, считая, что нельзя противопоставлять здоровье и экономику. А Партия зеленых либералов подчеркивает, что вмешательство в экономику и жизнь общества не должно стать нормой.

В понедельник Национальный совет одобрил предоставление кредитов в размере 40 млрд франков средним и малым предприятиям, поддержал выделение сектору культуры финансовой помощи в размере 280 млн франков, а также согласился предоставить 5,3 млрд на финансирование программы выплаты пособий в связи с потерей доходов, 130 млн – на покупку труднодоступных лекарств, 10 млн – на разработку вакцин, 100 млн – на поддержку яслей. Национальный совет выступил против сокращения бюджета на закупку предметов медицинского назначения, отклонив соответствующее предложение НПШ. Совет кантонов, среди прочего, одобрил предоставление помощи СМИ на общую сумму 65 млн франков и принял предложение освободить закрывшиеся из-за коронакризиса малые предприятия от уплаты арендной платы на два месяца.

Дебаты в рамках внеочередной сессии, организация которой оценивается в швейцарских СМИ в 3 млн франков, продлятся до 7 мая, и мы будем информировать о решениях, принятых парламентом.

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