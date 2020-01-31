Автор: Лейла Бабаева, Берн, 31. 01. 2020. Просмотров: 111
В своем коммюнике Федеральный совет отмечает, что не раз высказывался за устранение неравенства между гетеросексуальными и гомосексуальными парами. Вместе с тем семь мудрецов полагают, что эту идею необходимо претворять в жизнь поэтапно, начав с узаконивания «брака для всех». Добавим, что проект, представленный CAJ-N, стал ответом на парламентскую инициативу, выдвинутую фракцией зеленых либералов в 2013 году.
Федеральный совет подчеркивает, что узаконивание «брака для всех» не требует пересмотра Конституции, достаточно будет внести изменения в семейное право. В результате пары, живущие в зарегистрированных партнерских отношениях (аналог французского ПАКСа), смогли бы переоформить их без лишних формальностей и вступить в брак.
Что касается предоставления однополым парам права пользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ), а также гарантий пенсионного обеспечения в случае потери кормильца, то CAJ-N предлагает рассмотреть эти вопросы позднее. В противном случае реализация вышеупомянутого проекта может затянуться на несколько лет, эту точку зрения разделяет Федеральный совет. Право гомосексуальных пар пользоваться ВРТ имеет серьезные юридические и общественные аспекты, которые необходимо тщательно изучить, подчеркивается в коммюнике правительства. В настоящее время эти вопросы рассматривает группа экспертов, которая представит свои рекомендации до июня 2021 года.
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