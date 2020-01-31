В своем коммюнике Федеральный совет отмечает, что не раз высказывался за устранение неравенства между гетеросексуальными и гомосексуальными парами. Вместе с тем семь мудрецов полагают, что эту идею необходимо претворять в жизнь поэтапно, начав с узаконивания «брака для всех». Добавим, что проект, представленный CAJ-N, стал ответом на парламентскую инициативу, выдвинутую фракцией зеленых либералов в 2013 году.



Федеральный совет подчеркивает, что узаконивание «брака для всех» не требует пересмотра Конституции, достаточно будет внести изменения в семейное право. В результате пары, живущие в зарегистрированных партнерских отношениях (аналог французского ПАКСа), смогли бы переоформить их без лишних формальностей и вступить в брак.



Что касается предоставления однополым парам права пользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ), а также гарантий пенсионного обеспечения в случае потери кормильца, то CAJ-N предлагает рассмотреть эти вопросы позднее. В противном случае реализация вышеупомянутого проекта может затянуться на несколько лет, эту точку зрения разделяет Федеральный совет. Право гомосексуальных пар пользоваться ВРТ имеет серьезные юридические и общественные аспекты, которые необходимо тщательно изучить, подчеркивается в коммюнике правительства. В настоящее время эти вопросы рассматривает группа экспертов, которая представит свои рекомендации до июня 2021 года.





Интересно, что CAJ-N исключила из своего проекта предложение внести в Гражданский кодекс изменения, в соответствии с которыми лесбийские пары могли бы использовать донорскую сперму. По этому вопросу были проведены консультации, однако 22 кантона высказались против его рассмотрения в рамках проекта, подготовленного CAJ-N, поэтому эксперты комиссии по юридическим вопросам решили, что будет разумнее изучить этот аспект позднее. Такой шаг вызвал критику со стороны организаций, отстаивающих права членов ЛГБТ-сообщества.Отметим, что после узаконивания «брака для всех» нельзя будет регистрировать партнерские отношения, при этом пары, сделавшие это ранее, смогут при желании сохранить свой статус.