Распространение коронавируса в Швейцарии замедлилось. За прошедшие сутки инфекция была обнаружена у 143 человек; всего с начала эпидемии вирусом заразились 29 407 человек;1408 заболевших скончались. Учитывая улучшение эпидемиологической обстановки, правительство решило расширить список учреждений и организаций, которые смогут возобновить работу 11 мая. Подробнее о том, как Конфедерация будет возвращаться к нормальной жизни, читайте в нашем обзоре.

Снова в школу!

Занятия в общеобразовательных школах будут организованы в соответствии с планами защиты и санитарными инструкциями, разработанными Федеральным департаментом здравоохранения (OFSP) и Швейцарской конференцией кантональных директоров отделов образования (CDIP) на основе рекомендаций специальной рабочей группы и других экспертов. Реализация этих мер возложена на коммуны и кантоны.

Что касается школьных выпускных экзаменов, то Федеральный совет разрешил кантональным гимназиям в этом году не проводить письменные экзамены на аттестат зрелости, но окончательное решение примут кантоны. В тех кантонах, где экзамены проводиться не будут, аттестаты будут выдаваться на основе оценок за последний год обучения. Университеты будут признавать швейцарские аттестаты зрелости независимо от того, на каком основании они были выданы. Кантональные экзамены на получение аттестата профессиональной зрелости отменены по всей Швейцарии.

Кроме того, с 11 мая в гимназиях, профессиональных училищах и университетах снова можно будет проводить занятия, но только в группах до пяти человек. Это правило применяется и к урокам музыки. Экзамены могут проводиться при соблюдении правил гигиены и дистанции. Возможность возобновить очное обучение в более крупных группах появится 8 июня.

Строгие условия для ресторанов

Заведения общественного питания снова смогут с 11 мая принимать клиентов – при условии соблюдения строгих правил гигиены. Прежде всего, все посетители ресторанов, кафе и баров должны сидеть, а столы должны находиться на расстоянии двух метров друг от друга или быть изолированными с помощью разделительной перегородки. За каждым столом могут находиться только четыре человека, исключение может быть сделано для многодетных семей.

Спортивные тренировки снова разрешены

С 11 мая спортсмены-любители смогут возобновить тренировки в небольших группах до пяти человек, но без физического контакта и с соблюдением правил гигиены и дистанции. Горные гиды смогут снова организовывать походы, но также при условии, что в группе будет не более четырех человек, и все будут сохранять дистанцию. В фитнес-центрах будет работать только каждый второй тренажер.

Для профессионального спорта ограничения смягчены в еще большей степени – можно будет тренироваться группами более пяти человек. Кроме того, Федеральный совет с 8 июня может разрешить профессиональным лигам проводить соревнования без зрителей.

Что еще откроется 11 мая?

Кроме магазинов и рынков, об открытии которых власти сообщали ранее, с 11 мая также можно будет посещать музеи, библиотеки и архивы – в этих учреждениях относительно просто соблюдать правила гигиены и дистанции, а также есть возможность регулировать поток посетителей.

Общественный транспорт начнет ходить по обычному расписанию, причем если в поезде или автобусе невозможно соблюдать дистанцию, например, в часы пик, то пассажирам рекомендуется использовать маску.

Ослабление ограничений на въезд в Швейцарию

Пограничный контроль сохраняется, однако с 11 мая станет возможным воссоединение семей для родственников граждан Швейцарии или граждан ЕС/ЕАСТ, проживающих в Конфедерации. Ограничения на въезд распространяются на пары, которые не состоят в браке или зарегистрированном партнерстве. Частные поездки в Швейцарию по-прежнему запрещены.

Работники из третьих стран, которые уже имеют разрешение на работу в Швейцарии, но не смогли получить визу из-за ограничений на въезд, смогут въехать в страну. С 11 мая власти начнут рассматривать заявления о трудоустройстве, поданные до 25 марта. Подробную информацию можно найти на сайте Федерального департамента юстиции и полиции.

Вопрос о том, будет ли летом возможен отдых за границей, остается открытым. Федеральная советница Карин Келлер-Суттер на состоявшейся вчера в Берне пресс-конференции призвала швейцарцев проводить отпуск в Конфедерации, тем самым поддержав экономику страны.

Контроль цепочек заражения

Как только количество новых случаев заболевания уменьшится, кантоны возобновят контроль цепочек передачи вируса. Чтобы выявить инфицированных на ранней стадии заболевания, теперь тестировать на коронавирус будут всех лиц с симптомами, а не только тех, кто входит в группу риска или нуждается в госпитализации. Люди с положительным результатом теста будут изолированы, а все контактировавшие с ними – проинформированы и помещены в карантин.

На 11 мая также запланирован запуск приложения, которое сообщит пользователю, если он в течение длительного времени находился в непосредственной близости от человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Программу можно установить на телефон по желанию.

Что дальше?

27 мая Федеральный совет примет решение относительно третьего этапа выхода из карантина, который запланирован на 8 июня: возможно, будут возобновлены занятия в гимназиях и университетах; откроются театры, кино, зоопарки, ботанические сады, бассейны, горные подъемники; снова можно будет собираться группами больше пяти человек. Федеральный совет также рассматривает возможность отменить чрезвычайную ситуацию, объявленную в марте в соответствии с Законом об эпидемиях.

Дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической обстановки и будут приняты 26 июня. Крупные мероприятия с одновременным участием более 1000 человек остаются под запретом до 31 августа.

Добавим, что власти по-прежнему призывают соблюдать правила социальной дистанции и гигиены и, по возможности, продолжать работать удаленно.

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