Швейцария имеет репутацию «тихой гавани», то есть благополучной страны, спокойствие которой непоколебимо, незыблемо и гарантировано, как неисчерпаемые резервы Нацбанка. Это, впрочем, не значит, что Альпийской республике ничто не угрожает: те, чья служба опасна и трудна, внимательно наблюдают за ситуацией и фиксируют тенденции, которые уже сейчас или в ближайшем будущем могут представлять угрозу для страны.

В сфере национальной безопасности Разведывательная служба Конфедерации (SRC/NDB) видит одну из самых больших проблем в преодолении последствий коронакризиса. Правые и левые экстремисты могут попытаться использовать протестные настроения, усиливающиеся в обществе во время таких длительных и нарастающих кризисов, как пандемия. Существует риск инструментализации и того, что протест будет эскалирован и станет более насильственным.

Кроме того, вызванный пандемией поспешный переход в онлайн-пространство создал еще больше возможностей для кибер-атак. По оценкам спецслужбы, многие швейцарские компании, предоставляющие комплектующие и услуги для операторов критической инфраструктуры в стране и за рубежом, являются привлекательными целями для хакеров.

С точки зрения геополитической ситуации угрозу для Швейцарии могут представлять растущие конфликты между крупными державами. Особый интерес в связи с проходящим сегодня в Женеве российско-американским саммитом представляют наблюдения разведки относительно политики России и США. Под руководством президента Джо Байдена Соединенные Штаты будут вновь развивать свою систему глобальных альянсов и возвращаться к активной многосторонней дипломатии, позиционируя себя как защитника демократии, отмечается в докладе. С точки зрения политики безопасности, Соединенные Штаты будут продолжать делать акцент на стратегическом соперничестве с Китаем, например, призывая своих союзников и партнеров в составе НАТО оказывать им поддержку, особенно в области передовых технологий. В урегулировании конфликта с Ираном новая администрация отдает приоритет переговорам.

Пространство для маневра России во внешней политике и политике безопасности остается неизменным, а основное внимание уделяется внутреннему развитию системы Владимира Путина, пишут авторы доклада. Россия использует ограниченные ресурсы за рубежом для укрепления собственной сферы влияния при относительно небольших усилиях. На своем западном фланге она хочет восстановить влияние по отношению к НАТО и Евросоюзу, которое она потеряла после распада Советского Союза. В лице Турции Россия также нашла союзника в своей конфронтационной европолитике, даже если их интересы иногда кардинально расходятся. В тандеме эти два государства могут укрепить свои позиции по отношению к Европе и получить влияние в Средиземноморском регионе.

Что касается Китая, то его стратегическое стремление стать величайшей державой мира к середине века останется в центре интересов китайского правительства. Это, в частности, отражается в представлении китайской государственной модели как надежной альтернативы либеральной демократии.

Еще одной из насущных проблем в Конфедерации остается интернациональный кибер- и просто шпионаж, причем Женева остается горячей точкой из-за присутствия международных организаций и большого количества дипломатических миссий. Некоторые иностранные спецслужбы представляют прямую угрозу для целевых групп в Швейцарии и иногда участвуют в деятельности, направленной на оказание влияния на интересы Конфедерации, указывает разведка.

Более того, Швейцария обеспокоена проблемой экстремизма: террористическая угроза в стране остается высокой. Наиболее вероятными могут быть нападения, не требующие значительных организационных и материально-технических усилий со стороны действующих автономно преступников. Возможные атаки могут быть направлены в первую очередь на «легкие» цели, такие как группы людей, здания с низким уровнем безопасности или объекты общественного транспорта. Все чаще радикализация преступников совпадает с личными кризисами или психологическими проблемами. Напомним, что на состоявшемся в прошедшую субботу референдуме швейцарцы одобрили Закон о мерах противодействия терроризму, согласно которому теперь во многих случаях полиция сможет сама принимать решения и приводить их в исполнение на основании подозрений, что тот или иной человек представляет угрозу для общества. Среди прочего, меры включают ограничение свободы передвижения и домашний арест.