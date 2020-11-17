Нет ничего более несправедливого, чем дискриминация по расовому, религиозному или половому признаку. Нет ничего более обидного, чем когда по этим же признакам, с которыми ты родился и в большинстве случаев «донашиваешь», ты оказываешься под подозрением или просто ловишь на себе косые взгляды окружающих. Каждый, кто хоть раз испытал подобное, сразу поймет, что мы имеем в виду. А потому так важно, особенно в момент накала страстей, избегать обобщений и, как говорится, порыва стричь всех под одну гребенку.

Участившиеся случаи терактов, пусть и не таких масштабов, как 9/11 или расстрел редакции Charlie Hebdo, все же производят большое впечатление на обывателей, то есть на нас с вами. В том числе и потому, что происходят они уже не «где-то там», а буквально на соседней улице – многие швейцарцы проводят каникулы в Ницце или отправляются в Вену посетить интересную выставку или побывать в опере. Терроризм – действительно общая проблема, решить которую самостоятельно не может ни одна страна, так что не стоит обольщаться перлами черного юмора типа «Швейцарии ничего не грозит: не будут же они взрывать банки, где хранятся их же деньги».

Вот мы и подошли к главному вопросу – кто «они»? Как отличить законопослушных граждан от мерзавцев, скрывающихся под их личиной? И куда высылать тех, кто по факту рождения или в силу обстоятельств на законных основаниях обладает паспортом страны, против которой действует?

На прошлой неделе мы рассказали вам о ниточке, приведшей следствие последнего по времени теракта, в Вене, ответственность за который взял на себе ИГИЛ, в швейцарский город Винтертур. С тех пор стали известны две подробности: автором теракта оказался 20-летний выходец из Северной Македонии, обладающей австрийским гражданством, а среди раненых им был и гражданин Швейцарии. Личность его пока, по понятным причинам, не разглашается, но министр иностранных дел Конфедерации Игнасио Кассис пожелал ему (или ей) скорейшей поправки. К счастью, рана легкая, также есть все основания полагать, что пожелание сбудется.

Но пока раненый поправляется, а знатоки ведут следствие, в простых смертных вселяется страх. И как может быть иначе, если федеральный прокурор Жюльетт Ното открыто говорит, в интервью газете NZZ, что риск радикализации в Швейцарии существует, особенно в Романдии. Что же так не везет Романдии – и пандемия бьет по ней хуже всех, и эта напасть тоже?! По словам госпожи Ното, разница между франко- и немецкоязычным регионами страны заключается в степени опасности находящихся в них радикализованных лиц и серьезности их зарубежных связей. «Романдия более связана с заграницей и более гомогенна, существует прямая связь с <исламистскими> сетями во Франции и Бельгии», - пояснила она. Эти связи можно назвать историческими, но они особенно активизировались в 1990-х годах и оказали решающее влияние на молодое поколение джихадистов.

Думаем, мы выразим мнение многих читателей, если скажем, что особую озабоченность вызывает тот факт, что оба жителя Винтертура – а речь идет о молодых людях 18 и 24 лет, - проходящие по делу о теракте в Вене, давно известны правоохранительным органам Швейцарии, о чем прямо сообщает Федеральная полиция. Напрашивается вопрос: почему они на свободе? Или если на свободе, то не под самым бдительным наблюдением? Думаем, такие вопросы в эти дни задаем компетентным органам не только мы.

В опубликованном МИД Конфедерации коммюнике говорится, в частности: «Швейцария с тревогой отмечает ужесточение тона между международными игроками и призывает к воздержанию от любого одностороннего призыва к бойкоту или угрозам. Фундаментальные неизменные ценности, такие, как свобода слова, взаимное уважение и диалог, остаются крайне важными для Швейцарии. Вместе со своими партнерами она всегда будет содействовать сохранению этих ценностей».

Как бы не был завуалирован текст, нетрудно догадаться, что в нем содержится просьба не ополчаться всем миром против мусульман. И мы полностью поддерживаем швейцарское правительство, в свою очередь обращаясь с просьбой и к нему – сделать так, чтобы, находясь на территории Швейцарии, мы ощущали себя в безопасности.