Автор: Надежда Сикорская, Женева, 17. 11. 2020. Просмотров: 103
Недавние трагические события в соседних странах заставляют задуматься о том, насколько защищена сама Швейцарская Конфедерации, до сих пор остававшаяся оазисом спокойствия.|
Les récents événements tragiques dans les pays voisins forcent à se poser la question sur le niveau de la protection de la Confédération Helvétique qui demeurait à ce jour une oasis de la tranquillité.
Нет ничего более несправедливого, чем дискриминация по расовому, религиозному или половому признаку. Нет ничего более обидного, чем когда по этим же признакам, с которыми ты родился и в большинстве случаев «донашиваешь», ты оказываешься под подозрением или просто ловишь на себе косые взгляды окружающих. Каждый, кто хоть раз испытал подобное, сразу поймет, что мы имеем в виду. А потому так важно, особенно в момент накала страстей, избегать обобщений и, как говорится, порыва стричь всех под одну гребенку.
Участившиеся случаи терактов, пусть и не таких масштабов, как 9/11 или расстрел редакции Charlie Hebdo, все же производят большое впечатление на обывателей, то есть на нас с вами. В том числе и потому, что происходят они уже не «где-то там», а буквально на соседней улице – многие швейцарцы проводят каникулы в Ницце или отправляются в Вену посетить интересную выставку или побывать в опере. Терроризм – действительно общая проблема, решить которую самостоятельно не может ни одна страна, так что не стоит обольщаться перлами черного юмора типа «Швейцарии ничего не грозит: не будут же они взрывать банки, где хранятся их же деньги».
Вот мы и подошли к главному вопросу – кто «они»? Как отличить законопослушных граждан от мерзавцев, скрывающихся под их личиной? И куда высылать тех, кто по факту рождения или в силу обстоятельств на законных основаниях обладает паспортом страны, против которой действует?
На прошлой неделе мы рассказали вам о ниточке, приведшей следствие последнего по времени теракта, в Вене, ответственность за который взял на себе ИГИЛ, в швейцарский город Винтертур. С тех пор стали известны две подробности: автором теракта оказался 20-летний выходец из Северной Македонии, обладающей австрийским гражданством, а среди раненых им был и гражданин Швейцарии. Личность его пока, по понятным причинам, не разглашается, но министр иностранных дел Конфедерации Игнасио Кассис пожелал ему (или ей) скорейшей поправки. К счастью, рана легкая, также есть все основания полагать, что пожелание сбудется.
Но пока раненый поправляется, а знатоки ведут следствие, в простых смертных вселяется страх. И как может быть иначе, если федеральный прокурор Жюльетт Ното открыто говорит, в интервью газете NZZ, что риск радикализации в Швейцарии существует, особенно в Романдии. Что же так не везет Романдии – и пандемия бьет по ней хуже всех, и эта напасть тоже?! По словам госпожи Ното, разница между франко- и немецкоязычным регионами страны заключается в степени опасности находящихся в них радикализованных лиц и серьезности их зарубежных связей. «Романдия более связана с заграницей и более гомогенна, существует прямая связь с <исламистскими> сетями во Франции и Бельгии», - пояснила она. Эти связи можно назвать историческими, но они особенно активизировались в 1990-х годах и оказали решающее влияние на молодое поколение джихадистов.
Думаем, мы выразим мнение многих читателей, если скажем, что особую озабоченность вызывает тот факт, что оба жителя Винтертура – а речь идет о молодых людях 18 и 24 лет, - проходящие по делу о теракте в Вене, давно известны правоохранительным органам Швейцарии, о чем прямо сообщает Федеральная полиция. Напрашивается вопрос: почему они на свободе? Или если на свободе, то не под самым бдительным наблюдением? Думаем, такие вопросы в эти дни задаем компетентным органам не только мы.
В опубликованном МИД Конфедерации коммюнике говорится, в частности: «Швейцария с тревогой отмечает ужесточение тона между международными игроками и призывает к воздержанию от любого одностороннего призыва к бойкоту или угрозам. Фундаментальные неизменные ценности, такие, как свобода слова, взаимное уважение и диалог, остаются крайне важными для Швейцарии. Вместе со своими партнерами она всегда будет содействовать сохранению этих ценностей».
Как бы не был завуалирован текст, нетрудно догадаться, что в нем содержится просьба не ополчаться всем миром против мусульман. И мы полностью поддерживаем швейцарское правительство, в свою очередь обращаясь с просьбой и к нему – сделать так, чтобы, находясь на территории Швейцарии, мы ощущали себя в безопасности.
Covid-19: будут ли новые ограничения?В среду состоялось еженедельное заседание Федерального совета, после которого министр здравоохранения Ален Берсе провел пресс-конференцию и проинформировал о новых решениях правительства. Кто первым получит вакцину? Будет ли она обязательной? Стоит ли ждать ужесточения мер? О развитии ситуации читайте в нашем обзоре.
Covid-19 и запасы на черный деньШвейцарии нечего бояться с точки зрения перерывов в поставках продовольствия во время коронакризиса. Однако, если транспортная система выйдет из строя из-за перекрытых дорог или по другим причинам, то небольшие населенные пункты могут быстро оказаться без поставок – максимум на несколько дней. В связи с этим власти рекомендуют делать домашние запасы продуктов питания примерно на неделю.
Covid-19: распространение эпидемии замедляется?Эксперты Конфедерации считают, что эпидемиологическая ситуация в стране движется в направлении стабилизации, однако количество инфекций и госпитализаций по-прежнему остается слишком высоким.
Решающий бой швейцарских антимилитаристовРеферендум 29 ноября этого года станет важным испытанием для организации «Группа за Швейцарию без армии» (GSsA/GSoA). Антимилитаристы узнают, каково их реальное влияние на умы граждан, так как им предстоит выразить свое мнение об инициативе «За запрет финансирования производителей оружия», которую GSsA/GSoA запустила совместно с молодежным отделением Партии зеленых.
Ответственные швейцарские компанииНа всенародном голосовании, которое пройдет 29 ноября этого года, жителям Конфедерации предстоит выразить свое мнение об инициативе «Ответственные компании». Почему оппоненты говорят, что ее авторы исходили из гуманных соображений, но предлагают не лучшее решение?
Новая уголовная норма Швейцарии для борьбы с гомофобиейЮридический консультант Нашей Газеты Сергей Лакутин разъясняет практические последствия добавления одной фразы в Уголовный кодекс страны.
Добавить комментарий