Итак, предчувствие нас не обмануло и интуиция не подвела: все вы уже знаете, что завтра в Женеве пройдет российско-американская встреча на высшем уровне – именно в Женеве, а не в Австрии или Финляндии, как мы и предсказали еще 21 мая и подтвердили 25-го.

Уже на следующий день после второй нашей публикации в редакцию начали обращаться коллеги из российских СМИ с просьбой рассказать им об отеле Intercontinental. В ответ на наше недоумение они объяснили, что уважаемая газета Le Temps сообщила, будто саммит будет проходить именно там. Мы такой информацией не обладали, на соблазн развить тему не поддались.

Вообще удивительно, согласитесь, что город, где так часто проходят встречи, причисляемые к разряду исторических, не располагает подобающей площадкой для их проведения. Вот и на этот раз, учитывая любовь швейцарцев к традициям, наверняка ведь хотели бы воспользоваться виллой Fleur d’Eau, но увы – после того, как в 2015 году российский и американский послы отметили здесь 30-летие первого рукопожатия своих бывших президентов, она была выставлена на продажу и теперь принадлежит китайцам.

Точное место встречи глав сверхдержав держится в секрете до последнего момента, хоть секрет и напоминает секрет полишинеля: огромные мотки колючей проволоки перед входом в парк Ла Гранж, а также срочные работы вокруг находящегося на его территории отеля, с террасы которого открывается потрясающий вид на озеро и фонтан (вынос части мебели, укрепление дорожки для тяжелых автомобилей, покраска фасада), не говоря уже о непривычном присутствии машин с дипломатическими номерами – все это красноречивее официальных коммюнике. Особо активно обсуждались в последние дни два варианта: либо отель в парке О-Вив, либо вилла Ла Гранж, в соседнем одноименном парке.

Еще на прошлой неделе стало известно, что в парке уже разбили свой лагерь 80 сотрудников женевской службы гражданской безопасности, задача которых – баррикадировать парк по всему периметру с помощью барьеров и колючей проволоки. И это далеко не все. По имеющейся информации, более тысячи «людей в штатском» будут обеспечивать безопасность двух президентов, в дополнение к швейцарским хранителям порядка. На помощь женевской кантональной полиции - 95% сотрудников которой, или порядка 2000 человек, мобилизованы для встречи - придут 900 коллег из других кантонов, а также тысяча военных швейцарской армии. Целый батальон будет охранять женевский аэропорт. В последний раз армию подключали к проведению дипломатической встречи во время саммита по Сирии в Монтре, в 2014 году. Воздушное пространство над Женевой будет значительно сокращено с 15 по 17 июня - в радиусе 50 км; согласно Федеральной службе гражданской авиации, к такой мере прибегают, например, во время Давосского форума. Городской пляж О-Вив тоже «прочищен» полицией, подумывающей о том, чтобы установить на нем противовоздушное оборудование. Хочешь мира, готовься к … непредвиденным ситуациям?

Увы, именно так. Заместитель директора Федерального управления полиции (fedpol) Стефан Теймер определяет уровень опасности как высокий, в частности потому, что «представители диаспор могут воспользоваться случаем для проведения акций». Для каждой персоны, за безопасность которой отвечает fedpol, выделено определенное число охранников. Расходы на обеспечение безопасности делят между собой Конфедерация и кантоны. Г-н Теймер отчасти прав. В ночь на 14 июня стену дома № 106 на Лионской улице украсило граффити с изображением Алексея Навального – точная копия того, что появилось на трансформаторной будке в Санкт-Петербурге в апреле этого года. Там портрет Навального с подписью «Герой нашего времени» продержался недолго – его закрасили уже утром. Интересно, сколько он продержится в Женеве. Кстати, сегодня с 18 до 21 ч. на Пленпале запланирован митинг в поддержку того, кого называют «главным кремлевским критиком». Можно не сомневаться, что и о его дальнейшей судьбе пойдет речь на саммите.

А как относятся к саммиту местные жители? Сразу скажем – не стоит ожидать счастливые толпы с флажками, которые, исключительно по зову собственных сердец, выйдут на улицы встречать высоких гостей: страна не та, да и время не то. А если серьезно, то правительство Швейцарии во главе с президентом Ги Пармеленом страшно гордится, считая выбор Женевы в качестве места проведения встречи в верхах большой дипломатической победой. Женевские обыватели не разделяют этот энтузиазм, ведь в ближайшие дни трафик в городе будет нарушен и ожидаются страшные пробки, а парк, в котором многие семьи любят устраивать пикники, временно закрыт! Если серьезно, то женевцам лучше в ближайшие дни оставаться дома. Вся набережная будет закрыта как для автомобилистов, так и для пешеходов всю среду - с 4 утра до полночи. Это касается и всегда оживленного route de Frontenex, проехать по которому можно будет лишь тем, кто там живет или работает. Общественный транспорт будет работать, но будьте готовы к задержкам и отменам некоторых линий, это касается в первую очередь кварталов, окружающих аэропорт и вокзал, а также площадь Наций и квартал О-Вив. Для удобства населения создана специальная горячая линия 0800 902 456.

Но скажем все же два слова об идиллическом месте, которое являет собой парк Ла Гранж, остающийся на момент написания этого текста самой вероятной площадкой проведения саммита. Возможно, даже не все жители Женевы знают, что любимый горожанами парк ведет свою историю с 50–60 годов до н. э., когда на этой территории поселился богатый римлянин, – римские развалины сохранились до сих пор, их можно увидеть за виллой 18 столетия. Ее последний обитатель, политик и меценат Уильям Фавр, передал парк городу в 1918 году. Территория вокруг нее не только отлично просматривается, но и дает возможность запланировать непринужденную прогулку Владимира Путина и Джо Байдена на радость многочисленным фоторепортерам, но, вероятно, не телохранителям. Сами же высокие гости точно получат от прогулки удовольствие: приобретший свой сегодняшний вид в 1945-1946 годах, этот великолепный городской сад занимает 12 тысяч кв. м и насчитывает более двухсот разновидностей растений, расположенных в исключительной гармонии с архитектурой: аккуратные клумбы, каменная лестница, пруды и беседки дополняют природный ландшафт. Но больше всего парк славится своими розами – их здесь более десяти тысяч, самых невероятных форм и оттенков, и сейчас у них самый сезон!

Но это, конечно, цветочки, в буквальном смысле слова. Главное – это то, о чем будут говорить и о чем смогут договориться президенты. Но и тут спекуляции, на наш взгляд, бессмысленны. Несколько дней назад английская служба Swissinfo, швейцарского эквивалента советского Иновещания, обратилась к нам с просьбой порассуждать о том, чего ожидает от предстоящей встречи Россия. Официальную позицию страны уже озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров: на повестке дня будут предложение о моратории на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, обсуждение общих интересов в стратегической стабильности, вопросы кибербезопасности.

Можно было бы это процитировать, и все. Но наши коллеги хотели «личного мнения». Разумеется, мы не позволили себе строить догадки от имени президента Путина. Но предположили, с точки зрения простого здравого смысла, что конечной целью переговоров для российской стороны в идеале должна быть отмена санкций – в том, что этот идеал достижим, мы сильно сомневаемся, да и сам господин Лавров уже сказал, что не ждет от саммита прорывов. Но ведь мечтать об этом не вредно, как и о том, чтобы президенты договорились о взаимном признании западных вакцин и российского Спутника V – это позволило бы россиянам отдыхать этим летом не только в Сочи. Наконец, мы не считаем случайным решение Федерального трибунала Швейцарии поделиться информацией о содержащемся под стражей в Сионе в ожидании экстрадиции в США Владиславе Клюшине за несколько дней до саммита – возможно, этот и прочие подобные «случаи» также станут предметом переговоров, как и положение на Украине и в Беларуси.

Информация, связанная с проведением саммита, постоянно обновляется, и мы искренне пытаемся отслеживать все новости и делиться ими с вами. Так, если вчера днем казалось очевидным, что встреча будет проходить в одном из парков, то к вечеру выяснилось, что отвергнутый казалось бы отель Intercontinental будет закрыт с 6 утра 15 июля до 6 утра 17-го, причем не только отель, но и все подступы к нему. С чего бы это? Возможно, там будут проживать члены делегаций, но это только наше предположение.

Вчера вечером стало известно также, что совместной пресс-конференции не будет, как не будет и совместного коммюнике - ожидается, что каждый из президентов выступит с коротким заявлением по окончании дискуссий. Согласитесь, оптимизма это не внушает.

Но наберемся терпения, ведь ждать осталось недолго. Наша Газета получила аккредитацию на встречу, так что мы расскажем обо всем, как оно будет, в пятницу. А в среду главный редактор Нашей Газеты будет участвовать в дискуссии, которую вы сможете посмотреть в 19.30 в прямом эфире на канале RTS. Остаемся на связи!