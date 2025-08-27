Объявив 1 августа о введении пошлин в размере 39%, Дональд Трамп преподнес Швейцарии горький подарок к ее Национальному празднику. Известно, что накануне главы двух государств обменялись мнениями по телефону, но этот разговор не смог предотвратить введение тарифов. Более того, по информации некоторых СМИ, он только ухудшил позицию Швейцарии в переговорах с США.

Как сообщает SonntagsBlick со ссылкой на американские источники, президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер вызвала раздражение Дональда Трампа, якобы «унизив» его и прочитав ему получасовую лекцию по экономике. В итоге американский президент разозлился и даже сказал своим сотрудникам, что больше не хочет вести переговоры с Карин Келлер-Суттер. Позже в одном телеинтервью он сказал, что она «ничего не слушала», попутно назвав ее «премьер-министром». Другой инсайдер добавил, что никогда еще действующий президент США не позволял президенту другой страны так обращаться с собой более получаса, мол, Билл Клинтон повесил бы трубку через десять минут и даже Барак Обама не стал бы этого терпеть. «Согласно американской интерпретации, именно этот звонок президента Конфедерации – и ничто другое – привел к фиаско», - подытоживает газета SonntagsBlick.

Тот факт, что эта информация основана на неких «американских источниках», а проверить ее достоверность не представляется возможным, не стал помехой для разгоревшегося медийного скандала. За последние три дня свое мнение о переговорных навыках Карин Келлер-Суттер не высказал только ленивый (несмотря на то, что запись разговора никто из них не слышал). «Г-жа Келлер-Cуттер была совершенно права, считая, что слова г-на Трампа были абсурдными. Но абсурдным было то, что она сказала ему об этом. Всем известно о безумном нарциссизме этого человека. Перевести дискуссию на логический уровень было заведомо обреченным на провал делом, а ставить под сомнение его интеллект было смертельной ошибкой», - пишет в Le Temps писатель Метин Ардити. Примерно такого же мнения придерживаются многие авторы других изданий, прямо или косвенно возлагающие на Карин Келлер-Суттер ответственность за провал переговоров и требующие ее устранения из переговорного процесса.

На волне обрушившейся на президента Швейцарии критики «подсуетилась» и Народная партия Швейцарии (UDC/SVP), у которой есть свой интерес – политический. Партия, славящаяся своими симпатиями к Трампу, использовала ситуацию, чтобы в очередной раз подчеркнуть беспомощность либералов (PLR/FDP), в ряды которых как раз и входит Карин Келлер-Суттер, и выдвинуть на первый план своего члена – министра экономики Ги Пармелена, которому, по мнению UDC/SVP, стоит доверить ведение переговоров. Напомним, что несколько лет назад скромные познания Ги Пармелена в английском (особенно его фраза «I can English understand») стали предметом насмешек. С тех пор, правда, он улучшил свой уровень.

В защиту Карин Келлер-Суттер выступил ее коллега по Либеральной партии (PLR/FDP) Лоран Верли, заявивший в интервью RTS, что он не верит, что президент Конфедерации читала нотации Дональду Трампу. По его словам, она просто упомянула важные моменты, например, то, что Швейцария занимает шестое место по объему инвестиций в США, что швейцарские компании обеспечивают более 600 000 полных рабочих мест на американской территории, а также то, что с дипломатической точки зрения Швейцария представляет интересы США в Иране.

Aargauer Zeitung и вовсе назвала ситуацию вокруг телефонного разговора Трампа с Келлер-Суттер «информационной войной». По данным изданий группы CH Media, именно Трамп отчитывал и не слушал Карин Келлер-Суттер, а не наоборот. Более того, он с самого начала разговора не хотел заключать сделку и высмеивал своих собственных переговорщиков. Кому же выгодно выставить Келлер-Суттер виноватой? Aargauer Zeitung выдвигает три версии. Согласно первой, кампания против президента Швейцарии была инициирована департаментом экономики, в котором есть «силы, заинтересованные в дестабилизации» Карин Келлер-Суттер. Вторая версия предусматривает связь с UBS, где министр финансов, планирующая ввести более жесткое банковское регулирование, нажила себе врагов. Наконец, согласно третьей и, судя по всему, доминирующей версии, «утечка» и вызванный ею скандал были попыткой попавших под раздачу американских чиновников спасти свою репутацию: поскольку проделанная ими работа по подготовке сделки и соглашения о намерениях была отвергнута Трампом, они решили выставить Карин Келлер-Суттер «козлом отпущения».

Департамент Келлер-Суттер отказался комментировать для SonntagsBlick последние события, отметив, что нет никаких оснований полагать, что речь идет о личном конфликте с Белым домом. В швейцарских дипломатических кругах, по информации RTS, опровергают информацию о том, что президент Конфедерации является персоной нон грата в Вашингтоне.

Швейцарские власти еще ранее сообщили, что переговоры будут продолжены. Какой стратегии будет придерживаться Федеральный совет на этот раз, неизвестно. Некоторые политики предлагают прибегнуть к нетрадиционным методам, например, задействовать в качестве посредников необычные контакты или известных персон, таких как президент ФИФА Джанни Инфантино. Предлагаем тогда сразу обратиться за помощью к Роджеру Федереру. В конце концов, его фирменная улыбка годится не только для того, чтобы рекламировать спагетти.

Остается надеяться, что по истечении срока давности, т.е. через тридцать лет, Центр дипломатических документов Швейцарии Dodis откроет доступ к архивам и опубликует протоколы злосчастного разговора и его обсуждения в Федеральном совете. Вероятно, только тогда мы узнаем, что конкретно и кем было сказано в этой уже ставшей исторической телефонной беседе.