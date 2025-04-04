Уже в среду поздно вечером, буквально через несколько минут после того, как президент США Дональд Трамп огласил свое решение о введении «взаимных пошлинных тарифов», касающееся практически всего мира, Наша Газета поделилась этой информацией со своими читателями. Для тех, кто пропустил ту публикацию из раздела «Срочно в номер», напоминаем основное и развиваем тему.

Днем в среду вопрос о тарифах стал темой специального заседания Федерального совета. Официального заявления сделано не было, но Швейцария, похоже, делала все возможное, чтобы склонить на свою сторону Соединенные Штаты. В распоряжении телеканал SRF оказалось письмо, которое представитель Федерального совета по торговым соглашениям направил в администрацию Трампа три недели назад. В нем говорится, что в Швейцарии нет жестких правил в отношении искусственного интеллекта и социальных сетей. В нем не сказано «в отличие от Европейского союза», но это подразумевается. Увы, не получилось.

Выступая на лужайке перед Белым домом, Дональд Трамп рассказал всему миру о светлом американском будущем, об «экономической декларации независимости» и о «золотом веке» для своей страны. «На протяжении десятилетий наша страна была разграблена, разворована, изнасилована и опустошена ближними и дальними странами, союзниками и врагами», - заявил он. «Сегодня в Америке День освобождения», - написал американский президент в своей социальной сети Truth. После чего огласил список вводимых таможенных пошлин по всему миру: швейцарские товары облагаются налогом в 31% – согласно таблице, представленной президентом Трампом, эти пошлины являются ответом на тарифы в 61 %, взимаемые Швейцарией с американских товаров. Товары из ЕС будут облагаться налогом в 20%, из Китая – в 34 %.

В целом ни одна страна, включая Украину, не избежит сборов на покупку ее товаров — «минимальный базовый тариф» составит 10%. Россия в списке «взаимных пошлин» отсутствует. Комментаторы в соцсетях объясняют это по-разному: как отсутствием торговых отношений между США и Россией в силу введенных санкций, так и личным подарком президента Трампа президенту Путину.

С 3 апреля вступили в силу 25-процентные пошлины на импортируемые в США автомобили. Общая пошлина (до 10%) вступит в силу 5 апреля, повышенные — 9 апреля. Федеральный совет в лице президента Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Суттер «принял к сведению» решения США: исполнительная власть «быстро определит следующие шаги в этой процедуре», отдавая приоритет «долгосрочным экономическим интересам страны» и помня, что «доверие к международному праву и свободная торговля остаются кардинальными ценностями», написала она в Х. Economiesuisse, в свою очередь, назвала это «серьезным ударом» и призвала Федеральный совет к скорейшим переговорам с Вашингтоном по поводу этих тарифов, которые организация считает «вредными и необоснованными».

Весь вчерашний день страсти бурлили.

На фоне «торговой войны», объявленной Дональдом Трампом, индексы фондовых рынков резко снизились в четверг, а инвесторы задались вопросом о последствиях для инфляции и роста мировой экономики. По состоянию на 07:30 GMT (09:30 по парижскому времени) парижская биржа упала на 1,81%, франкфуртская - на 1,71%, миланская - на 1,46%, мадридская - на 1,19%, цюрихская - на 1,48%, амстердамская - на 1,41% и лондонская - на 1,19%.

«Мы должны будем наблюдать за влиянием этих тарифов на маржу, потребление, ставки и инфляцию, чтобы судить о глубине воздействия на инфляцию и рост. На данный момент сохраняется некоторая неопределенность», - прокомментировал Флориан Иельпо, руководитель отдела макроэкономических исследований банка Lombard Odier в эфире RTS. - Исторические оценки указывают на рост инфляции на 3% в краткосрочной перспективе, но также и на негативное влияние в -1,5% на глобальный рост в течение следующих 18 месяцев».

Столкнувшись с катаклизмами, инвесторы бросились искать безопасные убежища: золото в четверг достигло нового исторического максимума – 3 167,84 доллара за унцию (31,1 грамма). На валютном рынке «доллар США упал до самого низкого уровня с момента вступления Трампа в должность в Белом доме», отметил аналитик Swissquote Bank, и находился на самом низком уровне с октября примерно, снизившись на 0,85% до 1,0986 доллара за евро. На нефтяном рынке цена барреля североморской нефти марки Brent снизилась на 3,34 % до 72,45 доллара, а американского эквивалента WTI – на 3,57 % до 69,15 доллара.

Швейцарский фондовый рынок тоже открылся в минусе. В 9.20 утра индекс SMI усугубил свои потери, упав на 1,69 % до 12 375,19 пункта после открытия на 1,45 %. SLI потерял 2,03 % до 1987,98 пункта, а SPI - 1,8 % до 16 486,43 пункта. Из тридцати акций, входящих в Swiss Leader Index, лишь немногие были в зеленом цвете – акции Logitech, например, упали вчера к полудню на 10,3 %, производитель компьютерной периферии сильно пострадает от новых налогов из-за структуры своего бизнеса: производство в основном находится в Китае, а большая часть продаж – в США. Среди прочих крупных пострадавших Kühne+Nagel (-5,9%), Richemont (-5,5%), Swatch (-4,8%), VAT Group (-4,7%), UBS (-4,1%).

31%-ные таможенные пошлины, введенные Вашингтоном на швейцарский экспорт, рассматриваются экспертами как «сокрушительный удар», который может иметь серьезные последствия для швейцарской экономики и, в частности, для часового сектора. По мнению Артура Юруса, директора по инвестициям швейцарского банка Oddo BHF Suisse, новый налог «может значительно снизить спрос в США на швейцарские часы и предметы роскоши и заставить бренды пересмотреть свою ценовую стратегию». Такая мера окажет непосредственное влияние на такие бренды, как Rolex, Patek Philippe и Swatch, несмотря на то что Соединенные Штаты являются ведущим рынком для швейцарских производителей часов.

«Это наполовину сюрприз. Мы ожидали чего-то, но не такого уровня, – признался вчера в эфире RTS генеральный директор H. Moser & Cie Эдуард Мейлан. – Мы надеялись на 20 %, что на 10 % больше, чем раньше, но что мы могли бы пережить. Но 31 % – это очень много». По его словам, первые меры по борьбе с угрозой заключаются в том, чтобы как можно быстрее перевести как можно больше запасов в американские филиалы до введения налогов. В среднесрочной перспективе в компании ведутся переговоры о том, возьмет ли заказчик на себя все дополнительные расходы или компания сможет взять на себя их часть, чтобы минимизировать влияние на продажи.

Что касается швейцарского шоколада, для которого США являются вторым по величине рынком с объемом экспорта 605 миллионов швейцарских франков, то дополнительное налогообложение «может сделать эту продукцию более дорогой для американских потребителей и привести к падению продаж на 20%, что составит ежегодные потери швейцарских производителей в размере 300 миллионов швейцарских франков», - подсчитал Артур Юрус.

Стоит отметить, что не все основные отрасли швейцарской экономики будут затронуты волной таможенных пошлин в одинаковой степени. Сравнительно легко отделается химико-фармацевтическая промышленность, освобожденная от 31-процентных таможенных пошлин, установленных для Швейцарии. Однако этот основной фактор швейцарского экспорта через Атлантику, объем которого в 2024 году составит более 149 миллиардов евро из общей суммы в 282 миллиарда евро, не избежит 10-процентной пошлины, которая применяется ко всему импорту в Соединенные Штаты. Это уже представляет собой изменение парадигмы для сектора, поскольку до сих пор фармацевтическая продукция практически не облагалась таможенными пошлинами, отмечает организация Scienceindustries в своем заявлении, опубликованном в четверг. Лобби опасается роста цен, волокиты и даже перебоев в поставках. Перенос мощностей через Атлантику в краткосрочной перспективе не представляется возможным, учитывая строгие процессы, регулирующие инфраструктуру фармацевтического производства.

Swiss Medtech, в свою очередь, обеспокоена мерами, затрагивающими почти четверть объема швейцарского экспорта медицинских изделий. В 2023 году Швейцария отправила в США медицинских изделий на 2,8 млрд швейцарских франков, в то время как импорт в обратном направлении составил 1,8 млрд швейцарских франков. Однако США всё еще значительно отстают в этом отношении от Европейского союза, который поглощает половину швейцарского производства, говорится в заявлении головной организации сектора.

Особую озабоченность выразил кантон Невшатель: три четверти его фармацевтической продукции экспортируются в США, в 2023 году их объем достиг более шести миллиардов франков из 16 млрд кантонального экспорта в целом.

Швейцарский союз фермеров (USP) «с удивлением» воспринял заявление Дональда Трампа о введении 31% тарифов на швейцарскую продукцию. В целом Соединенные Штаты извлекают большую выгоду из торговли со Швейцарией, предоставляя беспошлинный доступ на рынок для промышленных товаров.

В агропродовольственном секторе тарифы для Соединенных Штатов в основном нулевые или очень низкие, добавляет она. «Только на чувствительные продукты швейцарского сельского хозяйства действуют высокие таможенные пошлины, выходящие за рамки квот Всемирной торговой организации (ВТО). Они необходимы для поддержания национального производства, учитывая очень большую разницу в затратах, обусловленную требованиями Швейцарии», - пишет ассоциация. По данным USP, США имеют привилегированный доступ к швейцарскому рынку продуктов питания. В отличие от стран ЕС, они могут экспортировать в Швейцарию даже мясо, обработанное гормонами, или продукты, полученные из генетически модифицированных организмов. Все, что им нужно сделать, – это соответствующим образом задекларировать эти продукты.

Что будет дальше?

В четверг утром в эфире программы La Matinale Рахул Сахгал, директор Швейцарско-американской торговой палаты, и Франсуа Габелла, вице-президент Switzerland Global Enterprise и зонтичной организации Swissmem, высказали мнение, что меры «несправедливы», но их можно изменить, не уточнив, однако, что конкретно должен сделать Берн.

«Я думаю, что расчеты для получения этих 31% достаточно ясны, они связаны с дефицитом торгового баланса с каждой страной. Но меня поражает ее размер, я считаю, что он чрезвычайно высок для такой страны, как Швейцария», - говорит Рахул Сахгал. Даже учитывая, что баланс экспорта между Швейцарией и США в значительной степени в пользу Берна, он считает, что необходимо рассматривать экономические отношения в целом: «Если принять во внимание услуги, то отношения сбалансированы. Мы являемся крупнейшим инвестором в США на душу населения и шестым по величине инвестором в исследования и разработки. Наши экономические отношения с Вашингтоном выходят за рамки экспорта».

«Реакция Соединенных Штатов отчасти оправдана, потому что некоторые азиатские страны, такие как Китай, не соблюдают определенные правила. Они устанавливают таможенные барьеры, субсидируют свою промышленность... Но Швейцария – либеральная страна, она не субсидирует и не устанавливает барьеры в торговле», - добавляет Франсуа Габелла. Положение Швейцарии в списке Трампа – выше, чем у Европы, и почти на одном уровне с Китаем – особенно шокирует».

Однако оба лоббиста настроены оптимистично: «Я думаю, что за тем, что он дал неделю до вступления мер в силу, кроется определенная идея. Если Швейцария ничего не предпримет, все останется как есть. Поэтому мы сейчас размышляем и смотрим, что мы можем сделать в период до 9 апреля, чтобы избежать этого 31%», - отметил Рахул Сахгал.

Седрик Дюпон, экономист и профессор международных отношений в Высшем институте международных исследований и развития (IHEID) в Женеве, высказал мнение, что основной риск заключается в том, что швейцарские компании переедут в Соединенные Штаты. Но это также рискованная авантюра для Вашингтона, поскольку другие страны могут решить реорганизовать свои торговые потоки. «Если меры все же будут реализованы, швейцарская фармацевтическая промышленность, более 50 % экспорта которой приходится на Соединенные Штаты, может стать самой большой жертвой новых налогов с «отложенным» эффектом», отметил Седрик Дюпон.

Опыт показывает, что президент США легко меняет свои решения и отказывается от своих слов. Национальный советник НПШ из Цюриха Томас Маттер высказал мнение, что «Вашингтон ошибся в расчетах», и напомнил, что швейцарские пошлины не превышают 1,7% для всех категорий продукции, также высказавшись за продолжение переговоров.

Ги Пармелен, Карин Келлер-Суттер и Урсула Эггенбергер на пресс-конференции Федерального совета 3 апреля 2025 года после объявления о тарифах США. - KEYSTONE - PETER KLAUNZER]

Ги Пармелен, Карин Келлер-Суттер и Урсула Эггенбергер на пресс-конференции Федерального совета 3 апреля 2025 года после объявления о тарифах США. - KEYSTONE - PETER KLAUNZER]

Вчера после обеда стало известна позиция правительства. «Федеральный совет не может одобрить расчеты правительства США. Он позаботится о том, чтобы прояснить все недоразумения», - говорится в пресс-релизе, опубликованном вчера по итогам прошедшей в Федеральном дворце пресс-конференции. Государственному секретариату по экономическим вопросам (SECO) поручено проанализировать последствия тарифов и предложить соответствующие меры. При этом, по словам президента страны Карин Келлер-Суттер, «очевидно, что эскалация ситуации не отвечает интересам Швейцарии». Именно поэтому Федеральный совет «не принимает никаких прямых контрмер, - заявила она представителям СМИ. - Мы изучим возможные варианты и останемся в контакте с властями США». Правительство Швейцарии сожалеет, что «Соединенные Штаты все дальше отходят от свободной торговли и торгового порядка, основанного на правилах».

Журналистам было также сообщено, что министр также находится в контакте с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и с Лихтенштейном, который пострадал от тарифов в 37%. На данный момент ЕС не намерен затрагивать Швейцарию какими-либо контрмерами.

По словам министра экономики Ги Пармелена, Федеральный совет не ожидает, что в Швейцарии наступит рецессия: швейцарская экономика уже неоднократно доказывала свою устойчивость, а ее стабилизаторы оказались эффективными.

Тарифы, наложенные на Швейцарию, высоки, но Ги Пармелен приветствовал исключение фармацевтической продукции и золота, на которые приходится более половины швейцарского экспорта в США. Однако для машиностроения, часового и пищевого секторов это будет тяжелым бременем.

Стало известно и то, что Ги Пармелен и Карин Келлер-Суттер планируют посетить Соединенные Штаты с 20 по 23 апреля. Федеральная администрация уже находится в контакте с американскими властями и будет поддерживать его до тех пор. Последние заявили, что готовы заключить с затронутыми странами соглашение о снижении таможенных пошлин. Остается выяснить, на каких условиях.