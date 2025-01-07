Автор: Заррина Салимова, Берн, 07.01.2025.
Архивы по внешней политике страны тридцатилетней давности открыты для исследователей и общественности.|
Les archives sur la politique étrangère du pays sont accessibles aux chercheurs et au public.
Для швейцарских историков, исследователей и журналистов первый рабочий день нового года, выпавший в этом году на 3 января, традиционно начался с презентации Центра дипломатических документов Швейцарии (Dodis) в Берне. Доступ к архивам был открыт практически мгновенно – через несколько секунд после истечения 30-летнего срока защиты. Электронное письмо от Dodis с темой «Внешняя политика Швейцарии в 1994-м: 1700 новых документов онлайн» пришло на рабочую почту 1 января, в 0 часов 7 секунд (!). По словам приветствовавшей гостей вернисажа председательницы комиссии Dodis Мадлен Херрен, такая скорость – явление уникальное в мировом масштабе.
Père Ioann : « Il n'y a qu'une seule boussole dans la vie, c'est la conscience »Le 18 novembre 2024, La Patrie, film réalisé par Alexandre Arkhangelski et Tatiana Sorokina, était projeté à l'Université de Genève. Et aujourd'hui, en ce jour de Noël orthodoxe, j’accueille son personnage principal – le Père Ioann.
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