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вторник, 7 января 2025 года   

Опубликованы дипломатические документы Швейцарии за 1994 год |Documents diplomatiques suisses de 1994 ont été déclassifiés

Автор: , Берн, .

Журналистка Le Temps Валери де Граффенрид, бывшая федеральная советница Рут Дрейфус и глава Dodis Саша Зала на презентации архивных документов в Берне, 3 января. Фото: Nasha Gazeta

Архивы по внешней политике страны тридцатилетней давности открыты для исследователей и общественности.

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Les archives sur la politique étrangère du pays sont accessibles aux chercheurs et au public.

Для швейцарских историков, исследователей и журналистов первый рабочий день нового года, выпавший в этом году на 3 января, традиционно начался с презентации Центра дипломатических документов Швейцарии (Dodis) в Берне. Доступ к архивам был открыт практически мгновенно – через несколько секунд после истечения 30-летнего срока защиты. Электронное письмо от Dodis с темой «Внешняя политика Швейцарии в 1994-м: 1700 новых документов онлайн» пришло на рабочую почту 1 января, в 0 часов 7 секунд (!). По словам приветствовавшей гостей вернисажа председательницы комиссии Dodis Мадлен Херрен, такая скорость – явление уникальное в мировом масштабе.

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dodis
внешняя политика Швейцарии
архивы швейцарии
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