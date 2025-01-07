Опубликованы дипломатические документы Швейцарии за 1994 год |Documents diplomatiques suisses de 1994 ont été déclassifiés

Для швейцарских историков, исследователей и журналистов первый рабочий день нового года, выпавший в этом году на 3 января, традиционно начался с презентации Центра дипломатических документов Швейцарии (Dodis) в Берне. Доступ к архивам был открыт практически мгновенно – через несколько секунд после истечения 30-летнего срока защиты. Электронное письмо от Dodis с темой «Внешняя политика Швейцарии в 1994-м: 1700 новых документов онлайн» пришло на рабочую почту 1 января, в 0 часов 7 секунд (!). По словам приветствовавшей гостей вернисажа председательницы комиссии Dodis Мадлен Херрен, такая скорость – явление уникальное в мировом масштабе.