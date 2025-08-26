Мясо для Трампа

Все наши читатели знают, конечно, каким шоком для Швейцарии стало падение на ее голову дамоклова меча Дональда Трампа, оказавшегося тяжелее всех самых пессимистичных предположений: в апреле президент США пригрозил введением тарифов в размере 31%, затем дал передышку, снизив ставку до 10%, а потом – ба-бах! Обо всем этом, как и о том, какой жесткой критике подверглось правительство во главе с Карин Келлер-Суттер за то, что «не уберегло», мы уже рассказывали.

Правда, некоторые критики прикусили языки после того, как газета SonntagsBlick обнародовала подробности телефонного разговора, состоявшегося 31 июля между Карин Келлер-Суттер и Дональдом Трампом. Вопреки первоначальным предположениям, инициатива разговора исходила не от президента Конфедерации, а от представителя США по торговле Джеймисона Грира, которого издание называет «тайным наблюдателем за Швейцарией в американском правительстве». Сам же Трамп во время 34-минутной беседы потребовал от Швейцарии прямых денежных выплат: в частности, он упомянул 600 миллиардов долларов инвестиций Европейского союза, представив их не как инвестиции, а как подарок. Когда же Карин Келлер-Суттер упомянула о заявлении о намерениях между Вашингтоном и Берном, которое Федеральный совет ранее согласовал с переговорщиками Дональда Трампа, а именно с Джеймисоном Гриром и его командой, то услышала в ответ: «Мне плевать на них!». Так пишет воскресная газета, добавляя, что пресс-секретарь президента Конфедерации не стал отвечать на ее вопросы.

Как бы то ни было, ситуация остается крайней неприятной, даже если швейцарская биржа проявляет – пока! – устойчивость. А потому политики и экономисты продолжают выдвигать различные способы задабривания дракона. Так, президент Швейцарской народной партии (UDC) Марсель Деттинг в интервью газете «NZZ» предложил, словно парафразирую знаменитый скетч Геннадия Хазанова про попугая и тигра, которому в клетке мяса не докладывают, использовать импорт американской говядины в качестве рычага давления на Дональда Трампа. Загвоздка в том, что мясо из США не пользуется популярностью у швейцарских потребителей – оно у них, то есть у нас самих первоклассное.

«Они ненавидят нашу говядину, потому что наш говядина прекрасна. А их – слаба». Эта процитированная Le Temps фраза, взятая из интервью, данного в апреле Говардом Лутником, государственным секретарем США по торговле, прекрасно иллюстрирует обиду американских властей на отсутствие интереса Европы к их мясу, в частности к мясу, обработанному гормонами.

Стоит отметить, что, хотя Европейский союз еще с 1989 года отказался от импорта говядины, содержащей гормоны, Швейцария разрешает ее ввоз при условии наличия соответствующей маркировки. По данным Федерального таможенного ведомства, в 2024 году Швейцария импортировала 125 тонн говядины из США, обработанной гормонами, из общего количества 262 тонн в рамках тарифной квоты. Небольшие количества могли быть импортированы вне этой квоты, поэтому данные межотраслевой ассоциации мясной промышленности Proviande немного отличаются. Однако они подтверждают низкий интерес швейцарских потребителей к американской говядине, обработанной или нет: Proviande насчитывает 284 тонны сырого мяса, импортированного из США в 2024 году, против 6593 тонн из Австрии и 5488 тонн из Германии. Следует отметить, что большая часть мяса, потребляемого в Швейцарии, местного происхождения (около 80% по данным Proviande).

И вот Марсель Деттинг увидел в этом положении призрак спасательного круга, сочтя, что Швейцария «может сделать предложение по говядине», то есть облегчить ее импорт из США. Он объясняет: «Местного производства говядины не хватает для удовлетворения спроса. Если мы найдем решение по мясу, как со странами Mercosur, это, возможно, поможет снизить высокие таможенные пошлины». Имеется ли в виду и говядина с гормонами, что может оказать давление на швейцарских производителей? «Как я уже сказал, мы уже можем импортировать американское мясо», отвечает политик, не очень, на наш взгляд, вразумительно. Однако, по его мнению, увеличение импорта из США должно быть обусловлено отказом от мер экономии Конфедерации в отношении сельского хозяйства: «Национальное производство мяса чрезвычайно важно для наших фермеров».

«Чрезвычайно важно» - это мягко сказано. Швейцарский союз фермеров (USP) категорически отвергает идею Деттинга: «Уступки в отношении мяса, чтобы привлечь США, явно неприемлемы, — подчеркивает Мишель Дарбеллей, заместитель директора USP. - Швейцарское производство подчиняется очень строгим нормам в области благополучия животных и охраны окружающей среды». Кроме того, такая мера «не повлияет на ход переговоров», считает он.

Со своей стороны, Proviande занимает «нейтральную позицию» по этому вопросу. «Мясо из США дорогое и содержит гормоны роста», – комментирует Филипп Хеберли, руководитель отдела коммуникаций. «Ретейлеры сами решают, где покупать продукты для швейцарского рынка, — поясняет он. — Мы не думаем, что потребители изменят свои предпочтения в одночасье. Швейцарская говядина считается продуктом очень высокого качества».

В парламенте мнения по поводу предложения Марселя Деттлинга разделились. «Если такие символические меры могут разблокировать ситуацию, почему бы и нет, — вносит нюанс национальный советник от Либерально-республиканской партии Вале Филипп Нантермод. - Но импорт американской говядины не решит проблему торгового дефицита». Он продолжает: «Швейцарцы не хотят покупать американскую говядину, особенно с гормонами. США не дадут себя обмануть. Я не уверен, что открытие наших границ для продукта, который никто не хочет покупать, улучшит наши экономические отношения с США в долгосрочной перспективе». С другой стороны, он приветствует предложение Lufthansa покупать Boeing через Швейцарию: «Это имело бы конкретный эффект на торговый баланс!»

С левого политического крыла Эммануэль Амус (Соцпартия/Вале), член Комиссии по экономике Национального совета, считает эту идею «безосновательной»: «Большая часть нашего импорта поступает от наших европейских партнеров. Мы должны укреплять эти позиции, а не ослаблять их. Ввозить мясо с другого конца Атлантики не имеет никакого экологического смысла». По его мнению, этот аргумент не будет иметь большого веса в переговорах с Дональдом Трампом: «Он объявил торговую войну всему миру. Если мы пойдем на поводу у его прихотей, через шесть месяцев он потребует чего-то другого, например, покупки большего количества американских автомобилей. Переговоры с ним кажутся бесполезными».

Ну, когда кажется, надо… продолжать вести переговоры. Мы будет держать вас в курсе их развития.