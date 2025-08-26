Это официально: Роджер Федерер, объявивший об уходе из большого тенниса в 2022 году, стал миллиардером. По информации журнала Forbes, регулярно обновляющего списки миллиардеров, состояние звезды тенниса оценивается в 1,1 млрд долларов.

За свою 24-летнюю карьеру Федерер провел 310 недель на вершине рейтинга лучших теннисистов в одиночном разряде и выиграл 103 турнира, заработав «всего» чуть более 130 млн долларов призовых. Как же ему удалось приумножить их практически в десять раз? Благодаря многочисленным инвестициям и рекламным контрактам!

Спонсорский портфель бывшего теннисиста не имеет равных в мире спорта: Rolex, Mercedes-Benz, UBS, Jura, Moët & Chandon, Lindt, Wilson, Uniqlo, NetJets, Sunrise, On, Oliver Peoples, Switzerland Tourism… Федерер был самым высокооплачиваемым теннисистом мира в течение шестнадцати лет подряд. Одно время его лицо мелькало на рекламных щитах так часто, что стало почти родным, а сам он казался чуть ли не членом семьи: то он ловко заправляет соусом макароны Barilla, то делает вид, что наслаждается эспрессо из кофемашины Jura, то любезно протягивает конфеты Lindt на ракетке. Он доказал, что может рекламировать практически все – от услуг сотового оператора до швейцарских Альп, от кроссовок до солнечных очков. При этом ему достаточно просто смотреть в камеру и улыбаться своей фирменной улыбкой.

Поворотным моментом в строительстве бизнес-империи Федерера стал 2018 год, когда он покинул Nike, где за двадцать лет заработал примерно 150 млн долларов, и подписал десятилетний контракт на сумму 300 млн долларов с японским брендом одежды Uniqlo. Кроме того, 20-кратный победитель турниров Большого шлема является совладельцем швейцарского спортивного бренда On : шесть лет назад он приобрел 3% акций за 50 млн долларов. Компания, вышедшая на Нью-йоркскую биржу в 2021 году, сегодня оценивается почти в 15 млрд долларов, что означает, что доля Федерера составляет более 375 млн. Как признал содиректор On Марк Маурер в интервью Forbes в 2023 году, катализатором успеха был именно Роджер Федерер. Он также получает внушительный доход от некоторых других своих инвестиций, например, от командного теннисного турнира Laver Cup и от чилийской компании NotCo, разрабатывающей продукты питания на растительной основе.

Удивительно, но скандальные истории, связанные с работниками фабрик Uniqlo, завышенной маржой и сомнительными рекламными обещаниями On, никак не сказываются на репутации Федерера: он отмалчивается и продолжает улыбаться, а фанаты продолжают смотреть на своего кумира с обожанием и покупать все, что он рекламирует. Все дело – в его харизме и шарме. «Вы можете быть великим спортсменом на поле, но не всем нравиться. Он очень обаятельный. Он хорошо выглядит. Он очень вежливый. Он утонченный, и бренды отражают это», - пояснила в комментарии Forbes директор программы спортивного менеджмента в Университете Джорджа Вашингтона Лиза Дельпи Нейротти. Добавьте к этому 43,5 млн подписчиков в Facebook, Instagram и X и высокий показатель вовлеченности – и вы получите формулу коммерческого успеха легенды тенниса (и по совместительству звезды маркетинга).

Добавим, что, заработав личное миллиардное состояние, Федерер присоединился к эксклюзивному «клубу», в который входят еще только шесть спортсменов-миллиардеров, включая баскетболистов Майкла Джордана и Эрвина «Мэджика» Джонсона, а также теннисиста Иона Цириака.