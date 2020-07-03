Берн ждет Брексита и готовит соглашение с Лондоном

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Лондон-Брюссель, 3. 07. 2020. Просмотров: 415
До конца июня Великобритания могла подать просьбу о продлении переходного периода после Брексита, однако не сделала этого. Теперь характер ее будущих отношений с ЕС будет зависеть от дипломатов: сохранит ли Великобритания тесные торгово-экономические связи с Евросоюзом, или отношения Лондона и Брюсселя с 2021 года будут строиться согласно правилам Всемирной торговой организации?
Что касается Швейцарии, то ее будущее положение зависит от особенностей Брексита, хотя Конфедерация и Великобритания осуществляют разные политические стратегии, пишет журнал Bilan. Швейцария применяет положения соглашения о свободном передвижении граждан, но никогда не была членом ЕС, тогда как Великобритания, много лет являвшаяся частью ЕС, желает расторгнуть это соглашение. Проблема в том, что в Брюсселе не принимают во внимание эти различия, поэтому есть основания полагать, что, если ЕС сделает шаг навстречу Швейцарии, то Великобритания может потребовать того же для себя.
Пока стороны пытаются прийти к общему знаменателю, Швейцария ведет переговоры с Великобританией о сотрудничестве в сфере финансовых услуг. 30 июня министр финансов Ули Маурер и его британский коллега Риши Сунак подписали совместное заявление о намерении заключить соответствующее соглашение. Положения последнего затронут область страхования, банки, фондовые биржи, управление активами и инфраструктуру финансовых рынков, что позволит сохранить существующие экономические связи после Брексита. В основу документа ляжет принцип взаимного признания постановлений, определяющих правила осуществления транзакций и особенности надзора. Обе страны готовы защищать инвесторов и потребителей, будущее соглашение может стать примером успешного международного сотрудничества в этой области. Кроме того, Берн и Лондон хотят упрочить свои позиции в качестве важных финансовых центров. Напомним, что Швейцария уже подписала с Великобританией несколько соглашений в сфере торговли, перевозок и миграции, которые вступят в силу после Брексита.
Что касается отношений Швейцарии с ЕС, то ее доступ к внутреннему рынку Евросоюза регулируется двусторонними соглашениями. Если на референдуме 27 сентября жители Конфедерации отклонят инициативу Народной партии Швейцарии «За умеренную иммиграцию», то отношения Берна и Брюсселя останутся прежними и стороны смогут продолжить переговоры по поводу рамочного соглашения, закрепляющего общие принципы их торгово-экономических и политических отношений.
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