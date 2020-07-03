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пятница, 3 июля 2020 года   

Берн ждет Брексита и готовит соглашение с Лондоном|Berne attend le Brexit et prépare un accord avec Londres

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Лондон-Брюссель, 3. 07. 2020. Просмотров: 415

© 8385/pixabay.com

Великобритания не захотела продлить переходный период после Брексита, поэтому самый вероятный вариант – жесткий разрыв связей с Евросоюзом в конце 2020 года. При таком развитии событий Конфедерация могла бы упрочить свое положение между двух сильных сторон. |
Le Royaume-Uni n'a pas voulu prolonger la période transitoire après le Brexit. Le scénario le plus probable est donc une séparation sans accord de l'Union européenne fin 2020. Dans ce cas-là, la Confédération pourrait renforcer sa position dans le contexte des négociations entre les deux parties.

До конца июня Великобритания могла подать просьбу о продлении переходного периода после Брексита, однако не сделала этого. Теперь характер ее будущих отношений с ЕС будет зависеть от дипломатов: сохранит ли Великобритания тесные торгово-экономические связи с Евросоюзом, или отношения Лондона и Брюсселя с 2021 года будут строиться согласно правилам Всемирной торговой организации?

Что касается Швейцарии, то ее будущее положение зависит от особенностей Брексита, хотя Конфедерация и Великобритания осуществляют разные политические стратегии, пишет журнал Bilan. Швейцария применяет положения соглашения о свободном передвижении граждан, но никогда не была членом ЕС, тогда как Великобритания, много лет являвшаяся частью ЕС, желает расторгнуть это соглашение. Проблема в том, что в Брюсселе не принимают во внимание эти различия, поэтому есть основания полагать, что, если ЕС сделает шаг навстречу Швейцарии, то Великобритания может потребовать того же для себя.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не намерен просить ЕС о продлении переходного периода. Вчера стороны приняли решение досрочно прекратить очередной раунд переговоров об их будущих отношениях. Причиной такого шага стали разногласия по ряду вопросов, в том числе по поводу рыболовства. Добавим, что Борис Джонсон хочет подписать торговое соглашение с ЕС до сентября, поскольку ясность в этом вопросе пойдет на пользу экономике его страны. Учитывая нехватку времени, до конца декабря удастся заключить соглашение, учитывающее лишь самые важные аспекты, остальное потребуется обсудить отдельно, включая соглашение о финансовых услугах и доступ к внутреннему рынку ЕС.

Пока стороны пытаются прийти к общему знаменателю, Швейцария ведет переговоры с Великобританией о сотрудничестве в сфере финансовых услуг. 30 июня министр финансов Ули Маурер и его британский коллега Риши Сунак подписали совместное заявление о намерении заключить соответствующее соглашение. Положения последнего затронут область страхования, банки, фондовые биржи, управление активами и инфраструктуру финансовых рынков, что позволит сохранить существующие экономические связи после Брексита. В основу документа ляжет принцип взаимного признания постановлений, определяющих правила осуществления транзакций и особенности надзора. Обе страны готовы защищать инвесторов и потребителей, будущее соглашение может стать примером успешного международного сотрудничества в этой области. Кроме того, Берн и Лондон хотят упрочить свои позиции в качестве важных финансовых центров. Напомним, что Швейцария уже подписала с Великобританией несколько соглашений в сфере торговли, перевозок и миграции, которые вступят в силу после Брексита.

Что касается отношений Швейцарии с ЕС, то ее доступ к внутреннему рынку Евросоюза регулируется двусторонними соглашениями. Если на референдуме 27 сентября жители Конфедерации отклонят инициативу Народной партии Швейцарии «За умеренную иммиграцию», то отношения Берна и Брюсселя останутся прежними и стороны смогут продолжить переговоры по поводу рамочного соглашения, закрепляющего общие принципы их торгово-экономических и политических отношений.

 

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Берн ждет Брексита и готовит соглашение с Лондоном

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