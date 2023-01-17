Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 18 января 2023 года   

Ален Берсе в центре нового скандала|Alain Berset au centre d’un nouveau scandale

Автор: Заррина Салимова, Берн, 17. 01. 2023.

Ален Берсе объявляет об очередных санитарных мерах во время одной из пресс-конференций. Скриншот трансляции на admin.ch

Президент Швейцарской Конфедерации попал под шквал критики в связи с утечками информации во время пандемии коронавируса.

|

Le président de la Confédération suisse a fait l’objet de nombreuses critiques en raison des fuites d’informations pendant la pandémie.

В эти дни главной новостью с упоминанием имени главы департамента внутренних дел (не имеющего в Швейцарии отношения к силовым структурам и отвечающего за здравоохранение, культуру и социальную сферу) должно было бы стать его участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе. Но разгоревшийся на выходных скандал, получивший в швейцарской прессе название Corona Leaks, затмил все остальные информационные поводы.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
Статьи по теме: 
Турбулентное лето Федерального совета
Ален Берсе на шантаж не поддается
Ален Берсе: потомственный спортсмен и политик
Ален Берсе: «Система здравоохранения Швейцарии нуждается в постоянном обновлении»
Швейцарские доктора зарабатывают слишком много, считает Ален Берсе

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 1
CHF-RUB 74.35

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Рабочая группа по борьбе с российскими олигархами

 Идея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.

Всего просмотров: 1,690

Кто приедет в Давос?

 Темой 53-го выпуска Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет с 16 по 20 января, станет «Сотрудничество в раздробленном мире».

Всего просмотров: 1,265

Black Movie возвращается

24-й выпуск фестиваля независимого кино пройдет в Женеве с 20 по 29 января 2023 года. В его программе мы насчитали пять фильмов, созданных авторами из постсоветского пространства.

Всего просмотров: 1,077
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Рабочая группа по борьбе с российскими олигархами

 Идея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.

Всего просмотров: 1,690

Язык иконы не нуждается в переводе

 Вот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы.  Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.

Всего просмотров: 2,424

Зимний туризм и изменение климата

 Отсутствие снега в горах заставляет задуматься о будущем горнолыжного отдыха.

Всего просмотров: 1,404
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top