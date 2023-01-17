Автор: Заррина Салимова, Берн, 17. 01. 2023.
Президент Швейцарской Конфедерации попал под шквал критики в связи с утечками информации во время пандемии коронавируса.|
Le président de la Confédération suisse a fait l’objet de nombreuses critiques en raison des fuites d’informations pendant la pandémie.
В эти дни главной новостью с упоминанием имени главы департамента внутренних дел (не имеющего в Швейцарии отношения к силовым структурам и отвечающего за здравоохранение, культуру и социальную сферу) должно было бы стать его участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе. Но разгоревшийся на выходных скандал, получивший в швейцарской прессе название Corona Leaks, затмил все остальные информационные поводы.
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