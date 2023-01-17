Ален Берсе в центре нового скандала |Alain Berset au centre d’un nouveau scandale

В эти дни главной новостью с упоминанием имени главы департамента внутренних дел (не имеющего в Швейцарии отношения к силовым структурам и отвечающего за здравоохранение, культуру и социальную сферу) должно было бы стать его участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе. Но разгоревшийся на выходных скандал, получивший в швейцарской прессе название Corona Leaks, затмил все остальные информационные поводы.