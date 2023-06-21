Ален Берсе уходит в отставку

Об этом федеральный советник, исполняющий в этом году обязанности президента Швейцарской Конфедерации, объявил на состоявшейся в среду пресс-конференции. По его словам, он уйдет в отставку в конце 2023 года.
Напомним, что Ален Берсе находился на своем посту три срока, избравшись в Федеральный совет в 2012 году. До этого он был членом Совета кантонов от Фрибурга.
В составе правительства министр возглавлял Федеральный департамент внутренних дел, не имеющий в Швейцарии отношения к силовым структурам и включающий социальные сферы, такие как здравоохранение и культура. Подробнее о политической карьере Алена Берсе читайте в нашем завтрашнем материале.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Результаты референдума 18 июняГраждане Швейцарии высказали свое мнение по нескольким вопросам федерального и кантонального значения.
Искусство и бизнес на Art Basel 2023Базельская ярмарка современного искусства, в которой принимают участие более 200 ведущих галерей и 4 000 художников со всего мира, открыта для посетителей с 15 по 18 июня.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Как на Изельтвальд свалилась мировая славаБлагодаря популярному южнокорейскому сериалу, небольшая коммуна в кантоне Берн стала объектом паломничества туристов – к неудовольствию местных жителей.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.