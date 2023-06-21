Ален Берсе уходит в отставку

Об этом федеральный советник, исполняющий в этом году обязанности президента Швейцарской Конфедерации, объявил на состоявшейся в среду пресс-конференции. По его словам, он уйдет в отставку в конце 2023 года.

Напомним, что Ален Берсе находился на своем посту три срока, избравшись в Федеральный совет в 2012 году. До этого он был членом Совета кантонов от Фрибурга.

В составе правительства министр возглавлял Федеральный департамент внутренних дел, не имеющий в Швейцарии отношения к силовым структурам и включающий социальные сферы, такие как здравоохранение и культура. Подробнее о политической карьере Алена Берсе читайте в нашем завтрашнем материале.