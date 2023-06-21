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среда, 21 июня 2023 года   

Ален Берсе уходит в отставку

21.06.2023 - 13:23

Скриншот трансляции пресс-конференции от 21 июня 2023 года

Об этом федеральный советник, исполняющий в этом году обязанности президента Швейцарской Конфедерации, объявил на состоявшейся в среду пресс-конференции. По его словам, он уйдет в отставку в конце 2023 года.

Напомним, что Ален Берсе находился на своем посту три срока, избравшись в Федеральный совет в 2012 году. До этого он был членом Совета кантонов от Фрибурга.

В составе правительства министр возглавлял Федеральный департамент внутренних дел, не имеющий в Швейцарии отношения к силовым структурам и включающий социальные сферы, такие как здравоохранение и культура. Подробнее о политической карьере Алена Берсе читайте в нашем завтрашнем материале.

 

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