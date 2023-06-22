Ален Берсе покидает Федеральный совет |Alain Berset quitte le Conseil fédéral

Отставку федерального советника нельзя назвать редкостью в Швейцарии, где состав правительства обновляется регулярно. Как правило, министры объявляют о своем уходе за два-три месяцев до окончания срока полномочий, то есть осенью. Ален Берсе выбрал другой момент – середину лета, чем, несомненно, многих удивил. По его мнению, подходящий момент для объявления об уходе настал именно сейчас, через пару дней после победного для него голосования в пользу Закона о Covid-19. Решающим фактором для политика стало то, что пандемия коронавируса была преодолена. Стоит также отметить, что технически Ален Берсе объявил не об уходе в отставку, а о том, что не будет баллотироваться в Федеральный совет после окончания текущего срока полномочий в декабре.