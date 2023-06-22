Автор: Заррина Салимова, Берн, 22.06.2023.
Чем запомнятся годы, проведенные министром на посту главы Федерального департамента внутренних дел?|
Que retiendra-t-on des années passées par le ministre à la tête du Département fédéral de l’intérieur?
Отставку федерального советника нельзя назвать редкостью в Швейцарии, где состав правительства обновляется регулярно. Как правило, министры объявляют о своем уходе за два-три месяцев до окончания срока полномочий, то есть осенью. Ален Берсе выбрал другой момент – середину лета, чем, несомненно, многих удивил. По его мнению, подходящий момент для объявления об уходе настал именно сейчас, через пару дней после победного для него голосования в пользу Закона о Covid-19. Решающим фактором для политика стало то, что пандемия коронавируса была преодолена. Стоит также отметить, что технически Ален Берсе объявил не об уходе в отставку, а о том, что не будет баллотироваться в Федеральный совет после окончания текущего срока полномочий в декабре.
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