Ален Берсе, занимающий в этом году пост президента Швейцарской Конфедерации и не так давно объявивший об отставке по истечении срока своих полномочий в конце декабря, вновь напомнил об отношении Швейцарии к войне в Украине.

«Этим нападением Россия грубо нарушила фундаментальное международное право. Мы должны найти решение, чтобы прекратить военные действия. Россия должна признать международное право и немедленно вывести войска с территории Украины», - заявил федеральный советник в интервью газетам SonntagsBlick и SonntagsZeitung.

Министр внутренних дел отметил, что решение по прекращению войны не может быть найдено в Совете Безопасности ООН, поскольку Россия обладает правом вето. Тем более важным, по его мнению, остается проявление солидарности с Украиной, на восстановление которой Берн решил выделить существенную финансовую помощь.

Примечательно, что призыв Алена Берсе прозвучал как раз в то время, когда в Саудовской Аравии проходили мирные переговоры по Украине – без участия Швейцарии. В конференции, которая состоялась с 5 по 6 августа, участвовали советники по национальной безопасности и представители внешнеполитических ведомств из более сорока стран, включая США, Китай, Индию и европейские государства, а также страны так называемого Глобального Юга.

В прессу просочилась информация о том, что в ходе переговоров обсуждался представленный Саудовской Аравией мирный план, предусматривающий прекращение огня, обмен пленными, мирные переговоры и территориальную целостность Украины.

Участники встречи отказались от совместного итогового заявления, а Саудовская Аравия выпустила лишь небольшое коммюнике, в котором говорится о планах провести дальнейшие неофициальные консультации. Как отмечают эксперты, многие западные страны в основном выразили свою поддержку Украине. Однако некоторые другие государства хоть и стремятся к прекращению войны, наносящей ущерб мировой экономике, пока не захотели занимать ни одну из сторон. В целом предпринимаемые отдельными странами попытки по установлению мира пока не увенчались успехом или вовсе зашли в тупик, и инициатива Саудовской Аравии не стала исключением.

По сообщениям СМИ, Россия в Джидду не была приглашена, но Саудовская Аравия проинформировала ее о ходе дискуссий. С точки зрения Москвы, настаивающей на том, что Киев должен подчиниться российским требованиям, встреча была бесполезной. Киев же, напротив, оценил переговоры положительно. «Мы провели очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен быть построен справедливый и прочный мир», - заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, в ходе «открытых и честных» дискуссий были высказаны различные точки зрения, при этом страны продемонстрировали свою приверженность принципам международного права и уважения суверенитета и территориальной целостности.

С уверенностью можно сказать, что конференция в Джидде пошла на пользу прежде всего Саудовской Аравии, репутация которой после скандала с убийством журналиста Джамаля Хашогги стремительно ухудшилась.

Что касается Швейцарии, то она внимательно следила за переговорами, находясь в контакте с украинскими властями. Федеральный департамент иностранных дел отметил в комментарии TagesAnzeiger, что приветствует проведение конференции, которая имеет важное значение для поиска путей выхода из войны.

Добавим, что в понедельник стало известно об отставке главы швейцарского оборонного холдинга RUAG Бригитты Бек. Решение было принято на фоне ее вызвавших неоднозначные реакции публичных выступлений. Так, весной 2023 года Бригитта Бек заявила, что Германия и Испания должны передать Украине швейцарское оружие, несмотря на вето Берна. Позже она принесла извинения. Многим показалось спорным и ее интервью, которое она дала группе изданий CH-Media и которое так и не было опубликовано. В нем Бригитта Бек критически отозвалась о нейтралитете Швейцарии в текущей ситуации. Оперативное управление холдингом временно возьмут на себя финансовый директор Кристиан Приллер и глава подразделения Air Томас Кипфер.