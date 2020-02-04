Все больше швейцарцев переселяются за рубеж

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 4. 02. 2020. Просмотров: 497
36% эмигрантов – люди в возрасте 20-35 лет, их отъезд объясняется либо поступлением в иностранный университет, либо тем, что они нашли работу за рубежом. Вторая группа – бывшие иммигранты, которые, кроме своего первого гражданства, имеют также швейцарское, но приняли решение вернуться на родину, пишет газета Sonntagsblick. Третья группа – пенсионеры, в особенности люди в возрасте 65 лет.
В целом, ежегодно около 28 тыс. швейцарцев уезжают за границу, отмечается на сайте министерства иностранных дел Конфедерации. Для тех, кто хотят последовать их примеру, на сайте МИД есть много полезной информации. В специально составленных досье рассматриваются вопросы, связанные с правилами въезда, импортом, таможней, вакцинацией, работой, страхованием, уплатой налогов, воссоединением семьи, образованием, культурой, безопасностью и т.д.
Например, перед вылетом в Индию нужно учесть, что для ее северных регионов характерен высокий риск землетрясений, в сезон муссонов в стране проходят сильные дожди, которые могут стать причиной наводнений и оползней. Швейцарские экспаты могут рассчитывать в Индии на зарплату приблизительно в четыре раза ниже той, что они получали у себя на родине. МИД советует желающим переехать в это государство вначале посетить его и на месте узнать как можно больше о предстоящих расходах. Тем, кто мечтают поселиться в Мексике, МИД напоминает о высоком уровне преступности в заокеанской стране, а также о том, что многие мексиканцы обладают огнестрельным оружием. Кроме того, в Мексике нередки землетрясения, а ее побережье страдает от ураганов.
Итальянец обжаловал отказ в выдаче швейцарского паспорта. И выигралФедеральный суд удовлетворил апелляцию кандидата на получение швейцарского паспорта и предписал Управлению по натурализации коммуны Арт (кантон Швиц) предоставить ему право гражданства.
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