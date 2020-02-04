Все больше швейцарцев переселяются за рубеж

36% эмигрантов – люди в возрасте 20-35 лет, их отъезд объясняется либо поступлением в иностранный университет, либо тем, что они нашли работу за рубежом. Вторая группа – бывшие иммигранты, которые, кроме своего первого гражданства, имеют также швейцарское, но приняли решение вернуться на родину, пишет газета Sonntagsblick. Третья группа – пенсионеры, в особенности люди в возрасте 65 лет.



В целом, ежегодно около 28 тыс. швейцарцев уезжают за границу, отмечается на сайте министерства иностранных дел Конфедерации. Для тех, кто хотят последовать их примеру, на сайте МИД есть много полезной информации. В специально составленных досье рассматриваются вопросы, связанные с правилами въезда, импортом, таможней, вакцинацией, работой, страхованием, уплатой налогов, воссоединением семьи, образованием, культурой, безопасностью и т.д.



Например, перед вылетом в Индию нужно учесть, что для ее северных регионов характерен высокий риск землетрясений, в сезон муссонов в стране проходят сильные дожди, которые могут стать причиной наводнений и оползней. Швейцарские экспаты могут рассчитывать в Индии на зарплату приблизительно в четыре раза ниже той, что они получали у себя на родине. МИД советует желающим переехать в это государство вначале посетить его и на месте узнать как можно больше о предстоящих расходах. Тем, кто мечтают поселиться в Мексике, МИД напоминает о высоком уровне преступности в заокеанской стране, а также о том, что многие мексиканцы обладают огнестрельным оружием. Кроме того, в Мексике нередки землетрясения, а ее побережье страдает от ураганов.





Любопытно, что в 2018 году в иностранных представительствах Швейцарии были зарегистрированы около 760 200 граждан (почти 11% населения) Конфедерации. Из них приблизительно 62% живут в Европе, 16% - в Северной Америке, 8% - в Южной Америке, 7% - в Индии, 4% - в Австралии, 3% - в Африке. 21% живущих за границей швейцарцев составляют люди в возрасте 65 лет и старше, в Таиланде и Испании их доля превышает 25%. 6% уехавших из Конфедерации уже отметили свой 80-й день рожденья, больше всего таких людей – в США. Привычки швейцарцев, живущих в других государствах в последние годы изменились: нередко они проводят некоторое время за рубежом, потом возвращаются в Швейцарию или переезжают в другую страну. «По вине» современных технологий эпоха отважных путешественников давно закончилась. Сегодня не нужно быть ни Колумбом, ни Марко Поло, чтобы увидеть дальние края, достаточно просто купить билет на самолет.