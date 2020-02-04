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вторник, 4 февраля 2020 года   

Все больше швейцарцев переселяются за рубеж|De plus en plus de Suisses migrent à l'étranger

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 4. 02. 2020. Просмотров: 497

(© nashagazeta.ch)

По данным МИД Конфедерации, в последние годы выросло число швейцарцев, уезжающих из страны. В первую очередь они переселяются во Францию, Германию и США, многие останавливают свой выбор на Австралии и Таиланде. |
Selon le Département des affaires étrangères, le nombre de Suisses quittant leur pays a augmenté ces dernières années. Tout d'abord, ils déménagent en France, en Allemagne et aux États-Unis, plusieurs optent pour l'Australie ou la Thaïlande.

36% эмигрантов – люди в возрасте 20-35 лет, их отъезд объясняется либо поступлением в иностранный университет, либо тем, что они нашли работу за рубежом. Вторая группа – бывшие иммигранты, которые, кроме своего первого гражданства, имеют также швейцарское, но приняли решение вернуться на родину, пишет газета Sonntagsblick. Третья группа – пенсионеры, в особенности люди в возрасте 65 лет.

В целом, ежегодно около 28 тыс. швейцарцев уезжают за границу, отмечается на сайте министерства иностранных дел Конфедерации. Для тех, кто хотят последовать их примеру, на сайте МИД есть много полезной информации. В специально составленных досье рассматриваются вопросы, связанные с правилами въезда, импортом, таможней, вакцинацией, работой, страхованием, уплатой налогов, воссоединением семьи, образованием, культурой, безопасностью и т.д.

Например, перед вылетом в Индию нужно учесть, что для ее северных регионов характерен высокий риск землетрясений, в сезон муссонов в стране проходят сильные дожди, которые могут стать причиной наводнений и оползней. Швейцарские экспаты могут рассчитывать в Индии на зарплату приблизительно в четыре раза ниже той, что они получали у себя на родине. МИД советует желающим переехать в это государство вначале посетить его и на месте узнать как можно больше о предстоящих расходах. Тем, кто мечтают поселиться в Мексике, МИД напоминает о высоком уровне преступности в заокеанской стране, а также о том, что многие мексиканцы обладают огнестрельным оружием. Кроме того, в Мексике нередки землетрясения, а ее побережье страдает от ураганов.

Любопытно, что в 2018 году в иностранных представительствах Швейцарии были зарегистрированы около 760 200 граждан (почти 11% населения) Конфедерации. Из них  приблизительно 62% живут в Европе, 16% - в Северной Америке, 8% - в Южной Америке, 7% - в Индии, 4% - в Австралии, 3% - в Африке. 21% живущих за границей швейцарцев составляют люди в возрасте 65 лет и старше, в Таиланде и Испании их доля превышает 25%. 6% уехавших из Конфедерации уже отметили свой 80-й день рожденья, больше всего таких людей – в США. Привычки швейцарцев, живущих в других государствах в последние годы изменились: нередко они проводят некоторое время за рубежом, потом возвращаются в Швейцарию или переезжают в другую страну.  «По вине» современных технологий эпоха отважных путешественников давно закончилась. Сегодня не нужно быть ни Колумбом, ни Марко Поло, чтобы увидеть дальние края, достаточно просто купить билет на самолет.

 

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