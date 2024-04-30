Рак: летальные последствия временных ограничений |Le cancer : l’issue léthal des délais provisoires

Счет за лекарства от рака достиг нового максимума: 1,55 млрд франков к 2023 году. В ответ на это Конфедерация поставила новые методы лечения под контроль страховщиков, что иногда приводит к длительным задержкам, негативно влияющим на здоровье пациентов.



Давайте представим себе, как это происходит конкретно. Вы приходите к врачу и обнаруживаете, что у вас инфекция. Он выпишет вам рецепт, чтобы в течение часа вы могли получить препарат, необходимый для выздоровления. Однако если специалист диагностирует у пациента рак и определит, какое лекарство даст ему наилучший шанс побороть болезнь, то о том, чтобы сразу начать лечение, не может быть и речи. И начинается хождение по мукам.



Сначала необходимо обратиться к медицинскому консультанту страховой компании с просьбой одобрить возмещение расходов, даже если лечение предназначено именно для выявленного рака. Затем следует период ожидания до шести недель, прежде чем начнется это возмещение. В связи с ростом цен все большее число онкологических процедур подлежит утверждению страховщиками.



«У нас есть пациент, который знает, что у него смертельное заболевание, лихорадочно ждет лечения, но ничего не происходит", - объяснила в эфире RTS Соланж Петерс, руководитель отделения медицинской онкологии в лозаннском кантональном госпитале CHUV. Специалисты по онкологии ежедневно сталкиваются с подобными ситуациями, и не по одному разу.



Тот факт, что случаи множатся, не может не волновать. Телекомпания RTS проанализировала список всех возмещаемых препаратом в 2020 и 2024 годах и условий, при которых они возмещаются. Результат анализа: количество активных веществ, используемых для лечения рака, которые подлежат полному страховому надзору, выросло с 53 до 91. В первую очередь это касается самых новых молекул и препаратов, которые являются синонимами новой надежды для больных.



Повлияло ли это на доступность лечения? Отказы случаются, но, по словам специалистов, это редкость. Однако иногда приходится возобновлять диалог с консультантами страховых компаний, чтобы «разрулить ситуацию». Для Федеральной службы здравоохранения эта процедура необходима: «Можно действовать все более прицельно, учитывая индивидуальные особенности опухоли каждого пациента. Однако такие методы лечения требуют более жесткого контроля и гарантии того, что затраты будут возмещены после того, как их оценит медицинский советник».



Такое мнение чиновников от медицины не всегда совпадает с мнением практикующих врачей. Так, очень уважаемый врач Пьер-Ив Дитрих, онколог из женевского центра Les Grangettes, весьма критически оценивает эту систему, считая ее устаревшей. «В онкологии каждый год появляются десятки новых молекул, новых показаний и новых комбинаций лечения. Единственным инструментом медицинского консультанта являются списки, которые никогда успевают идти в ногу со скоростью инноваций. Более того, мы сталкиваемся с серьезным конфликтом интересов, поскольку медицинский консультант работает в страховой компании».



Получить статистику о решениях страховщиков невозможно. Нет и данных, позволяющих оценить влияние задержек на здоровье пациентов. Однако врачи отмечают, что ожидание само по себе очень тяжело и может ухудшить их состояние. «Задержка от двух до шести недель неминуемо означает развитие болезни, а в самых крайних случаях начинать лечение оказывается слишком поздно», такой неутешительный итог подводит Соланж Петерс, руководитель отделения медицинской онкологии в CHUV.



Чем же оправдан такой контроль над работой врачей на местах? Финансовым расчетом. «Откладывая лечение и сокращая продолжительность жизни пациентов, мы экономим на лекарствах. Но это нежелательная экономия противоречит клятве Гиппократа», - говорит специалист CHUV, ставя под вопрос эффективность этой экономии в перспективе. «С точки зрения поставщиков медицинских услуг, это означает стоимость сотрудников и времени, потраченного ими просто на копирование фраз из имеющихся списков. Это бессмысленная и дорогостоящая работа для системы здравоохранения».



