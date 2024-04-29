Свобода собраний против экономической выгоды |Le droit de manifester vs. les chiffres d’affaire

Свобода собраний, как и все прочие завоевания демократии, – это прекрасно. До тех пор, пока она не ущемляет права значительной части «завоевателей». Женевские старожилы помнят те не столь далекие времена, когда, видя в теленовостях толпы митингующих в Париже, мы искренне удивлялись и также искренне думали, что в Швейцарии такое невозможно. Оказалось – возможно, ведь дурной пример, как известно, заразителен и следовать ему гораздо проще, чем хорошему.



В последнее время в Женеве демонстрации стали, увы, привычным делом: с начала года каждая вторая суббота в городе отмечается маршем. Митингующие выходят на улицу по самым разным поводам – от защиты окружающей среды до поддержки Газы, перекрывая при этом движение, создавая неудобства для остальных граждан, а некоторым из них причиняя и материальный ущерб.



Вот эти «некоторые», а конкретно владельцы женевских магазинов, и взбунтовались, потребовав от властей города принятия мер для избежания ущерба их продажам, которые, как известно, именно по субботам наиболее активны. Анн-Мари де Пичотто, директор Brunschwig & Cie SA, рассказала в эфире RTS, что каждая демонстрация приводит к снижению оборота ее магазина на 25%: «Мы провели глубокое исследование, установив базовые показатели для суббот без демонстраций и сравнив их с субботами с демонстрациями. Результат – постоянное и значительное падение продаж».



Для некоторых ритейлеров падение продаж достигает 40%. Флор Тейссейр, генеральный секретарь объединения женевских коммерсантов Genève Commerces, отмечает, что экономическая свобода также является одним из конституционных прав, и добавляет, что «на этот сектор приходится 18 000 рабочих мест. Мне кажется, что это не менее законная причина для борьбы».



Государственный совет утверждает, что принял во внимание эту озабоченность и, в ответ на призывы владельцев магазинов, рассматривает возможность принятия более жестких мер для регулирования манифестаций, которые также затрудняют движение общественного транспорта и влекут за собой расходы на обеспечение общественной безопасности.



Выступая на женевском телеканале Léman Bleu, государственная советница Кароль-Анн Каст прокомментировала это так: «Речи о запрете демонстраций не идет. Мы будем анализировать заявки и разрешать их, но с учетом общего контекста и частоты проведения. Мы будем немного более строгими в плане маршрутов, времени, а также дней».



Мурат Джулиан Альдер, член Большого совета Женевы от Либерально-республиканской партии, внес на рассмотрение законопроект, направленный на более эффективное регулирование демонстраций в общественных местах. Он приветствует стремление властей пересмотреть порядок осуществления этого права и поясняет, что его цель – не запретить демонстрации, а успокоить нынешнюю ситуацию, которая, по его мнению, «откровенно начинает всех раздражать».



«Мы знаем, что суббота – это день, когда розничные торговцы зарабатывают больше всего денег», - отмечает он. В связи с этим он просит больше не разрешать демонстрации на мосту Монблан и на маршрутах, по которым ходят трамваи.



Депутат PLR задается вопросом, где проходят демонстрации, и почему они не проводятся на площади Plainpalais, где, по его мнению, они не причинят никакого вреда. «Меня беспокоит то, что в конечном итоге, похоже, что демонстрации устраивают не только чтобы быть замеченными, но и чтобы вызвать раздражение и досадить другим», - анализирует он.



Клеманс Юнг, сопредседатель Ассоциации юристов-прогрессистов и член коллектива, выступающего за прекращение оккупации палестинских территорий, выражает свое недоумение: «Трудно понять, как люди могут оценивать потерю в 40% оборота, если демонстрации длятся не более часа, а каждая пересеченная дорога перекрывается всего на 20 минут».



Она также подчеркивает важность участия общественности в демонстрациях. «Жители Женевы приходят массово, (...) игнорировать их, не слышать сути того, что они осуждают, значит также отрицать право на демонстрацию», - утверждает она и отмечает очевидное противоречие: с одной стороны, утверждается, что право на демонстрацию не пострадает и что в идеале оно должно быть гарантировано, «но тогда зачем предлагать законопроект, который сводит его на нет?»