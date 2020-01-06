Автор: Лейла Бабаева, Цюрих-Берн, 6. 01. 2020. Просмотров: 210
На сайте WWF подчеркивается, что флоре и фауне угрожают изменение климата, интенсивное сельское хозяйство и браконьерство. В Швейцарии – около 600 видов диких пчел, больше половины из них оказались на грани вымирания. Маленькие труженицы играют важную роль в опылении культурных и диких растений, но при этом страдают из-за использования человеком пестицидов и удобрений, а также уничтожения их источников питания и мест гнездования. Эксперты указывают на то, что, если исчезнут дикие пчелы, то с ними исчезнут и многие виды растений.
Добавим, что форель, которую Федерация рыбаков Швейцарии (FSP) назвала рыбой 2020 года, также находится под угрозой в связи с деградацией среды ее обитания. На сегодня форель – одна из наиболее распространенных рыб в Конфедерации, но ситуация меняется: в связи с изменением климата вода нередко бывает для нее слишком теплой, в водоемы попадают загрязняющие вещества, а многие рыбоядные птицы, включая бакланов и цапель, находятся в Швейцарии под строгой охраной.
В коммюнике WWF описаны виды, положение которых улучшилось или ухудшилось за 2019 год. На мировом уровне на грани вымирания находятся белые медведи, груперы, гепарды и шлемоносные птицы-носороги. Последние ценятся из-за их клювов, которые служат материалом для изготовления подвесок и декоративных элементов. Что касается гепардов, то на сегодня исчезло 75% среды их обитания, а большая часть зон, находящихся под защитой, не имеет подходящих условий для их нормального существования.
Есть и несколько видов животных, положение которых улучшилось. Благодаря сотрудничеству WWF c лесничими в Мьянме резко сократилось число слонов, погибающих от пуль браконьеров. По инициативе WWF России на Северном Кавказе созданы условия для восстановления популяций зубров, сегодня численность этих животных стабильно растет. Обыкновенные шакалы мигрируют из южных регионов Европы в центральные, где климат становится мягче, их не раз видели и в Швейцарии, однако здесь речь идет пока об отдельных особях. Что касается короедов-типографов, то с повышением глобальной средней температуры эти жуки стали быстрее размножаться. На швейцарском плато они гнездятся в еловых лесах, уничтожая хвойные деревья.
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