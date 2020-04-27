Жаль, не догадались мы провести опрос, чтобы выяснить, какой процент наших читателей отправиться сегодня «за красотой», соблюдая, разумеется, меры предосторожности, подробно описанные в нашей хронике, а какой – в садовые магазины, за озеленением. Да и не имеет это особого значения, главное – появился положительный повод выбраться из дома, причем на законных основаниях, без угрызений совести. При этом не надо забывать, что проблема далека от решения, что в Азии началась вторая волна эпидемии, что растет число случаев заболевания в России…

55 миллиардов франков – денег хватит всем?



Комиссия по финансам Национального совета, иногда именуемого нижней палатой швейцарского парламента, одобрила выделение кредитов, запрошенных Федеральным советом для борьбы с коронавирусом и преодоления последствий пандемии. Общая сумма выделяемых средств составила 55 млрд. шв. франков. Важнейшие статьи расходов выглядят так: 40 млрд – на поддержку мелких и средних предприятий; 5,3 млрд – на выплаты пособий по потере заработка; 6 млрд. – на выплаты, связанные с полной или частичной потерей работы. Решения о выделении этих кредитов были приняты либо единогласно, либо абсолютным большинством голосов. Комиссия считает, что Федеральный совет и федеральная администрация действовали своевременно и адекватно для минимизации ущерба от коронавируса. Ни одна просьба о кредите не встретила отказа.



Единственным не решенным пока вопросом остается выделение дополнительных 100 млн. франков на «помощь по приему детей вне семьи» - такое предложение было внесено Комиссией по науке, образованию и культуре. Попросту говоря, речь идет об оплате услуг нянь или других структур в условиях, когда родители работают (в том числе и удаленно), садики закрыты, а бабушки-дедушки, находящиеся в группе риска, сидят в изоляции – думаем, многие из вас столкнулись за последний месяц с такой проблемой. Пока мнения разделись, категорически против выступила Народная партия Швейцарии.





Не сомневаемся, что правительство Швейцарии уже делает выводы из переживаемого всеми нами опыта и думает о том, какие изменения нужно будет вносить в жизнь по окончании чрезвычайно ситуации. Думаем, именно такими размышлениями продиктовано выраженное президентом Конфедерации Симонеттой Соммаругой мнение о необходимости рассмотрения вопроса о повышении зарплат в некоторых отраслях, в частности, в отрасли здравоохранения. Без медработников «ничто не функционировало бы в период кризиса», заявила она. И нельзя с ней не согласиться! Правое политическое крыло Фрибурга предлагает выдать медперсоналу ваучер на 1000 фр., который можно будет использовать в местных магазинах и ресторанах. Мы надеемся, что ваучером не отделаются и будет найдена более «долгоиграющая» и солидная возможность выразить признание тем, без кого нам бы просто не выжить.



По одиночке не получится



В прошлую пятницу, в рамках виртуальной пресс-конференции с участием глав многих государств, Организация Объединенных Наций заявила об инициативе, которая тут же была названа «исторической». Ее цель – объединение усилий для скорейшей разработки вакцины против коронавируса, а также методов его лечения и доступных для всех тестов, позволяющих наиболее эффективно выявить заболевание. Подходящие случаю слова сказал Тедрос Аданом Гебреисус, глава Всемирной организации здоровья (ВОЗ), роль которой во всей этой истории еще предстоит проанализировать. В поддержку инициативы высказались президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава правительства Италии Джузеппе Конте и Испании Педро Санчес, а также президент Европейской комиссии Урсула вон дер Ляйен.



Увы, отсутствие на пресс-конференции представителей Китая и США снижает планку доверия к эффективности инициативы. При этом расположенный в Женеве Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), партнерство ряда частных и правительственных организаций с целью увеличения доступности детской вакцинации в бедных странах, в тот же день сообщил, что более 70 возможных вакцин находятся сейчас на стадии испытаний.

Каждый выражает солидарность по-своему. Один из самых оригинальных и заметных способов нашел туристический офис Церматта, самого знаменитого горного курорта Швейцарии. Каждый вечер вплоть до 26 апреля пик Маттерхорн, для франкофонов – Сервен, в котором Владимиру Набокову когда-то виделся профиль Пушкина, окрашивался в национальные цвета одной из стран, борющихся с пандемией коронавируса. В пятницу 24 апреля была очередь России.





Кто о чем, а…



… нет, не вшивый о бане, но левые партии о «раскулачивании», с соблюдением присущих Швейцарии пропорций. В начале месяца мы рассказали вам об инициативе Партии труда, решившей обложить одноразовым 2-процентным налогом всех обладателей капитала и имущества размером 3 млн шв. франков и более. Честно говоря, сами мы к этой инициативе серьезно не отнеслись, а зря.



Коллегу по левому политическому крылу, объединившись против общего врага, поддержал президент Социалистической партии Кристиан Левра, заявивший, что «за кризис должны расплачиваться те, кто на нем обогатился», в знакомых нашим читателям лучших традициях. Социалистическая партия многочисленнее «трудовиков», а потому и аппетит у нее больше. Госсоветник из Фрибурга ведет речь уже не о двух процентах один раз, а о дополнительных 10% федерального налога в течение неопределенного периода для всех, кто платит налог с суммы, превышающей 300 тысяч франков. «Большинство проявляет солидарность и поддерживает инициативу», уверяет социалист. Вот и проверим: примите участие в нашем опросе и скажите, согласны вы или нет.



Пользуясь случаем, господин Левра решил вернуться к налогу на наследство (об этом мы подробно рассказывали еще в 2015 году), при этом не поддержав идеи поднятия размеров социальных отчислений и медицинской страховки. Две последние идеи мы тоже не поддерживаем, но, если страну покинут все «богатенькие Буратино», вряд ли жизнь здесь станет лучше и веселее.



Что же касается «тех, кто обогатился», то г-ну Левра следует обратить свой разгневанный взор на ценимую всеми нами – кем-то за кофе, кем-то за детское питание – компанию Nestlé. Как выяснилось в выходные, паника некоторых граждан, в начале периода самоизоляции бросившихся делать запасы предметов первой и не только первой необходимости, сыграла на руку швейцарскому гиганту – показатели продаж его продукции за март превзошли привычные почти на всех рынках, особенно в США и Европе. Обратная ситуация наблюдалась в Китае, что тоже понятно.



Пусть проигравший плачет?



Нет, мы совсем не желаем этого всем ресторанам, ресторанчикам и просто симпатичным кафе, многие из которых находятся на грани разорения – по уже называвшимся нами цифрам GastroSuisse, такая участь ожидает до 30% заведений общепита страны. Объединенные под эгидой GastroSuisse предприятия намерены начать коллективную акцию против страховых компаний, отказывающихся покрывать расходы гостиниц и ресторанов, обладающих страховкой на случай эпидемии. Их оправдание: эпидемия перешла в пандемию. Какой потрясающий цинизм! Консультант Нашей Газеты по юридическим вопросам Сергей Лакутин уже разъяснял правовые тонкости нынешней беспрецедентной ситуации. GastroSuisse указывает пальцем, прежде всего, на три страховых гиганта – AXA, Helvetia и Generali, предлагая им договориться по-хорошему, в противном случае дело будет рассматриваться в суде.



Со своей стороны, Ассоциация страховых компаний Швейцарии передала в распоряжение телеканала RTS официальное коммюнике, в котором говорится, что «возмещение убытков должно основываться на условиях, указанных в страховом контракте, не больше и не меньше».

Вчера, несмотря на воскресный день, Симонетта Соммаруга, Ги Пармелен и Ален Берсе в течение более двух часов обсуждали этот вопрос с представителями 11 ассоциаций туристического бизнеза. Диалог был оценен участниками, как "открытый и конструктивный". В итоге федеральные советники согласились рассмотреть возможность открытия части ресторанов уже в середине мая. Больше ясности по этому вопросу мы ожидаем в среду, в рамках очередного заседания Федерального совета.





Тем временем даже такие игроки высшей лиги ресторанного бизнеса, как женевский Izumi, начали адаптироваться к новым условиям: директор любимого многими японского ресторана лично написал всем верным клиентам с предложением take out с четверга по воскресенье – к огромной их/нас, клиентов, радости!



Мы будем и дальше держать вас в курсе самых важных событий, а все уже опубликованные материалы на тему Covid-19 вы найдете в нашем специальном досье.





