Подписка на е-рассылку Печатное издание

понедельник, 27 апреля 2020 года   

Кто сегодня в парикмахерскую?|Qui ira chez le coiffeur aujourd'hui?

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 27. 04. 2020. Просмотров: 314

Вырвавшись на свободу, не забывайте соблюдать социальную дистанцию! (c) Nashagazeta.ch

Сегодняшний день особый: как подснежники и крокусы робко показывают в первые дни весны свои бело-разноцветные головки, так и мы, после почти полутора месяца изоляции, робко вылезем сегодня на свет…

|

Aujourd’hui, c’est une journée spéciale: à l’instar des perce-neiges et des crocus au début de printemps, nous aussi, nous sortirons après un mois et demi du confinement semi-volontaire.

Жаль, не догадались мы провести опрос, чтобы выяснить, какой процент наших читателей отправиться сегодня «за красотой», соблюдая, разумеется, меры предосторожности, подробно описанные в нашей хронике, а какой – в садовые магазины, за озеленением. Да и не имеет это особого значения, главное – появился положительный повод выбраться из дома, причем на законных основаниях, без угрызений совести. При этом не надо забывать, что проблема далека от решения, что в Азии началась вторая волна эпидемии, что растет число случаев заболевания в России…

55 миллиардов франков – денег хватит всем?

Комиссия по финансам Национального совета, иногда именуемого нижней палатой швейцарского парламента, одобрила выделение кредитов, запрошенных Федеральным советом для борьбы с коронавирусом и преодоления последствий пандемии. Общая сумма выделяемых средств составила 55 млрд. шв. франков. Важнейшие статьи расходов выглядят так: 40 млрд – на поддержку мелких и средних предприятий; 5,3 млрд – на выплаты пособий по потере заработка; 6 млрд. – на выплаты, связанные с полной или частичной потерей работы. Решения о выделении этих кредитов были приняты либо единогласно, либо абсолютным большинством голосов. Комиссия считает, что Федеральный совет и федеральная администрация действовали своевременно и адекватно для минимизации ущерба от коронавируса. Ни одна просьба о кредите не встретила отказа.

Единственным не решенным пока вопросом остается выделение дополнительных 100 млн. франков на «помощь по приему детей вне семьи» - такое предложение было внесено Комиссией по науке, образованию и культуре. Попросту говоря, речь идет об оплате услуг нянь или других структур в условиях, когда родители работают (в том числе и удаленно), садики закрыты, а бабушки-дедушки, находящиеся в группе риска, сидят в изоляции – думаем, многие из вас столкнулись за последний месяц с такой проблемой. Пока мнения разделись, категорически против выступила Народная партия Швейцарии.



Не сомневаемся, что правительство Швейцарии уже делает выводы из переживаемого всеми нами опыта и думает о том, какие изменения нужно будет вносить в жизнь по окончании чрезвычайно ситуации. Думаем, именно такими размышлениями продиктовано выраженное президентом Конфедерации Симонеттой Соммаругой мнение о необходимости рассмотрения вопроса о повышении зарплат в некоторых отраслях, в частности, в отрасли здравоохранения. Без медработников «ничто не функционировало бы в период кризиса», заявила она. И нельзя с ней не согласиться! Правое политическое крыло Фрибурга предлагает выдать медперсоналу ваучер на 1000 фр., который можно будет использовать в местных магазинах и ресторанах. Мы надеемся, что ваучером не отделаются и будет найдена более «долгоиграющая» и солидная возможность выразить признание тем, без кого нам бы просто не выжить.

По одиночке не получится

В прошлую пятницу, в рамках виртуальной пресс-конференции с участием глав многих государств, Организация Объединенных Наций заявила об инициативе, которая тут же была названа «исторической». Ее цель – объединение усилий для скорейшей разработки вакцины против коронавируса, а также методов его лечения и доступных для всех тестов, позволяющих наиболее эффективно выявить заболевание. Подходящие случаю слова сказал Тедрос Аданом Гебреисус, глава Всемирной организации здоровья (ВОЗ), роль которой во всей этой истории еще предстоит проанализировать. В поддержку инициативы высказались президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава правительства Италии Джузеппе Конте и Испании Педро Санчес, а также президент Европейской комиссии Урсула вон дер Ляйен.

Увы, отсутствие на пресс-конференции представителей Китая и США снижает планку доверия к эффективности инициативы. При этом расположенный в Женеве Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), партнерство ряда частных и правительственных организаций с целью увеличения доступности детской вакцинации в бедных странах, в тот же день сообщил, что более 70 возможных вакцин находятся сейчас на стадии испытаний.

Каждый выражает солидарность по-своему. Один из самых оригинальных и заметных способов нашел туристический офис Церматта, самого знаменитого горного курорта Швейцарии. Каждый вечер вплоть до 26 апреля пик Маттерхорн, для франкофонов – Сервен, в котором Владимиру Набокову когда-то виделся профиль Пушкина, окрашивался в национальные цвета одной из стран, борющихся с пандемией коронавируса. В пятницу 24 апреля была очередь России.



Кто о чем, а…

… нет, не вшивый о бане, но левые партии о «раскулачивании», с соблюдением присущих Швейцарии пропорций. В начале месяца мы рассказали вам об инициативе Партии труда, решившей обложить одноразовым 2-процентным налогом всех обладателей капитала и имущества размером 3 млн шв. франков и более. Честно говоря, сами мы к этой инициативе серьезно не отнеслись, а зря.

Коллегу по левому политическому крылу, объединившись против общего врага, поддержал президент Социалистической партии Кристиан Левра, заявивший, что «за кризис должны расплачиваться те, кто на нем обогатился», в знакомых нашим читателям лучших традициях. Социалистическая партия многочисленнее «трудовиков», а потому и аппетит у нее больше. Госсоветник из Фрибурга ведет речь уже не о двух процентах один раз, а о дополнительных 10% федерального налога в течение неопределенного периода для всех, кто платит налог с суммы, превышающей 300 тысяч франков. «Большинство проявляет солидарность и поддерживает инициативу», уверяет социалист. Вот и проверим: примите участие в нашем опросе и скажите, согласны вы или нет.

Пользуясь случаем, господин Левра решил вернуться к налогу на наследство (об этом мы подробно рассказывали еще в 2015 году), при этом не поддержав идеи поднятия размеров социальных отчислений  и медицинской страховки. Две последние идеи мы тоже не поддерживаем, но, если страну покинут все «богатенькие Буратино», вряд ли жизнь здесь станет лучше и веселее.

Что же касается «тех, кто обогатился», то г-ну Левра следует обратить свой разгневанный взор на ценимую всеми нами – кем-то за кофе, кем-то за детское питание – компанию Nestlé. Как выяснилось в выходные, паника некоторых граждан, в начале периода самоизоляции бросившихся делать запасы предметов первой и не только первой необходимости, сыграла на руку швейцарскому гиганту – показатели продаж его продукции за март превзошли привычные почти на всех рынках, особенно в США и Европе. Обратная ситуация наблюдалась в Китае, что тоже понятно.

Пусть проигравший плачет?

Нет, мы совсем не желаем этого всем ресторанам, ресторанчикам и просто симпатичным кафе, многие из которых находятся на грани разорения – по уже называвшимся нами цифрам GastroSuisse, такая участь ожидает до 30% заведений общепита страны. Объединенные под эгидой GastroSuisse предприятия намерены начать коллективную акцию против страховых компаний, отказывающихся покрывать расходы гостиниц и ресторанов, обладающих страховкой на случай эпидемии. Их оправдание: эпидемия перешла в пандемию. Какой потрясающий цинизм! Консультант Нашей Газеты по юридическим вопросам Сергей Лакутин уже разъяснял правовые тонкости нынешней беспрецедентной ситуации. GastroSuisse указывает пальцем, прежде всего, на три страховых гиганта – AXA, Helvetia и Generali, предлагая им договориться по-хорошему, в противном случае дело будет рассматриваться в суде.

Со своей стороны, Ассоциация страховых компаний Швейцарии передала в распоряжение телеканала RTS официальное коммюнике, в котором говорится, что «возмещение убытков должно основываться на условиях, указанных в страховом контракте, не больше и не меньше».

Вчера, несмотря на воскресный день, Симонетта Соммаруга, Ги Пармелен и Ален Берсе в течение более двух часов обсуждали этот вопрос с представителями 11 ассоциаций туристического бизнеза. Диалог был оценен участниками, как "открытый и конструктивный". В итоге федеральные советники согласились рассмотреть возможность открытия части ресторанов уже в середине мая. Больше ясности по этому вопросу мы ожидаем в среду, в рамках очередного заседания Федерального совета.



Тем временем даже такие игроки высшей лиги ресторанного бизнеса, как женевский Izumi, начали адаптироваться к новым условиям: директор любимого многими японского ресторана лично написал всем верным клиентам с предложением take out с четверга по воскресенье – к огромной их/нас, клиентов, радости!

Мы будем и дальше держать вас в курсе самых важных событий, а все уже опубликованные материалы на тему Covid-19 вы найдете в нашем специальном досье.


 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.02
CHF-EUR 0.95
CHF-RUB 76.39
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Мнение читателей

В рамках преодоления экономического кризиса, вызванного Covid-19, Социалистическая партия Швейцарии предлагает "добавить" 10% к федеральному налогу для всех тех, чье состояние превышает 300 тысяч шв. франков. Что вы об этом думаете?
Согласен/Согласна
29%
Не согласен/Не согласна
71%
Всего голосов: 7

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Путешествие из Москвы в Женеву в условиях эпидемии коронавируса

 Читатель Нашей Газеты поделился личным опытом, который, на наш взгляд, может быть интересен и полезен многим.

Всего просмотров: 4,499

Зулейха, не закрывай глаза!

 В России разразился скандал вокруг сериала на основе романа Гузель Яхиной, последний эпизод которого была показан вчера по каналу «Россия-1». Предъявленные творческой группе обвинения кажутся нам симптоматичными для российского общества.

Всего просмотров: 1,777

В Швейцарии будут проводить больше тестов на коронавирус

 Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) расширил критерии проведения тестов на коронавирус на всех лиц с симптомами острых респираторных заболеваний. До настоящего времени лабораторная диагностика проводились лишь у пациентов, нуждающихся в госпитализации или относящихся к группе риска.

Всего просмотров: 1,754
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Пожары в Чернобыле и Женева

 29 марта, менее чем за месяц до 34-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, которую мы с грустью отмечаем 26 апреля, в зоне отчуждения начались лесные пожары, тушение которых продолжается до сих пор. За развитием ситуации внимательно следят эксперты разных стран, включая Швейцарию.

Всего просмотров: 588

Как готовить спаржу?

 Сезон спаржи начался недавно и не продлится долго. Не пропустите!

Всего просмотров: 3,300

Путешествие из Москвы в Женеву в условиях эпидемии коронавируса

 Читатель Нашей Газеты поделился личным опытом, который, на наш взгляд, может быть интересен и полезен многим.

Всего просмотров: 4,499
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top