В рамках преодоления экономического кризиса, вызванного Covid-19, Социалистическая партия Швейцарии предлагает "добавить" 10% к федеральному налогу для всех тех, чье состояние превышает 300 тысяч шв. франков. Что вы об этом думаете?

Путешествие из Москвы в Женеву в условиях эпидемии коронавирусаЧитатель Нашей Газеты поделился личным опытом, который, на наш взгляд, может быть интересен и полезен многим.
Свет в конце туннеля?Так большинство населения восприняло сообщение Федерального совета Конфедерации о поэтапном выходе из чрезвычайной ситуации начиная с 27 апреля.
Covid-19: ситуация пока не под контролемФедеральный совет по-прежнему считает, что Швейцария находится в чрезвычайной ситуации в соответствии с Законом об эпидемиях. Власти призывают продолжать следовать правилам гигиены и поведения, чтобы предотвратить новую вспышку заболеваний.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Как готовить спаржу?Сезон спаржи начался недавно и не продлится долго. Не пропустите!
Пожары в Чернобыле и Женева29 марта, менее чем за месяц до 34-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, которую мы с грустью отмечаем 26 апреля, в зоне отчуждения начались лесные пожары, тушение которых продолжается до сих пор. За развитием ситуации внимательно следят эксперты разных стран, включая Швейцарию.