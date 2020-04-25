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воскресенье, 26 апреля 2020 года   

В рамках преодоления экономического кризиса, вызванного Covid-19, Социалистическая партия Швейцарии предлагает "добавить" 10% к федеральному налогу для всех тех, чье состояние превышает 300 тысяч шв. франков. Что вы об этом думаете?

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