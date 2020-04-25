В рамках преодоления экономического кризиса, вызванного Covid-19, Социалистическая партия Швейцарии предлагает "добавить" 10% к федеральному налогу для всех тех, чье состояние превышает 300 тысяч шв. франков. Что вы об этом думаете?

29 марта, менее чем за месяц до 34-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, которую мы с грустью отмечаем 26 апреля, в зоне отчуждения начались лесные пожары, тушение которых продолжается до сих пор. За развитием ситуации внимательно следят эксперты разных стран, включая Швейцарию.