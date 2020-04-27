Учитывая снижающееся число ежедневно регистрируемых случаев инфицирования, госпитализаций и смертей, власти Швейцарии приняли решение разрешить врачебным кабинетам, парикмахерским, салонам красоты и некоторым профильным магазинам с сегодняшнего дня возобновить работу – но только при условии, что они могут гарантировать безопасность клиентов и сотрудников и разработают план защиты. Типовые планы выложены на сайте Back to work и должны быть адаптированы для каждой сферы деятельности; обязательным для всех остается строгое соблюдение правил гигиены и социальной дистанции. Подробнее о ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

Директивы для стоматологов

Швейцарская ассоциация стоматологов разработала перечень правил работы во время пандемии. В частности, врачам рекомендуют спрашивать пациентов о наличии симптомов респираторного заболевания и контактах с заболевшими или находящимися на карантине людьми. Тем, у кого подтверждена коронавирусная инфекция или имеются подозрения на ее наличие, разрешено оказывать только неотложную помощь, причем лечение должно проводиться в отдельном кабинете с целью недопущения контактов с другими посетителями, а врач должен носить маску FFP2. Настоятельно рекомендуется измерять температуру и отправлять пациента с температурой выше 37,5°C домой.

Пациенты без симптомов респираторной инфекции перед началом лечения должны помыть или продезинфицировать руки. Их также могут попросить прополоскать рот специальным раствором. Пациенты, как правило, должны сразу проходить в процедурный кабинет. В исключительных случаях они могут ждать своей очереди в общем зале, но не более 15 минут и на расстоянии не менее двух метров друг от друга. После каждого приема необходимо провести дезинфекцию и проветрить помещение, открыв окна на пятнадцать минут. Запрещается осуществлять стоматологическое лечение без защитных средств (маски, перчаток, защитных очков и дезинфицирующего средства) и в помещениях без окон и автоматической вентиляции.

Правила гигиены в детских садах

Список гигиенических рекомендаций для детских садов зависит от кантона. Водуазские власти, например, просят родителей соблюдать дистанцию, приводя и забирая детей, а воспитателей – мыть руки перед тем, как они касаются ребенка. Работники детских садов должны переодеваться по прибытии на работу, а затем забирать домой для стирки одежду, которую они носили в течение рабочего дня, сообщает 24 heures. Игрушки нужно часто дезинфицировать, причем лучше отказаться от тех, которые нельзя постирать в машине или которые не выдерживают воздействия дезинфицирующих средств.

К парикмахеру – в маске

Согласно разработанному ассоциацией Coiffuresuisse плану защиты, парикмахерские могут использовать только половину рабочих мест и должны ограничить количество одновременно находящихся в помещении клиентов таким образом, чтобы все могли соблюдать дистанцию в два метра. Посетители с симптомами респираторной инфекции будут незамедлительно отправлены домой.

Клиенты должны ожидать своей очереди на улице, мыть руки перед тем, как сесть в кресло, и избегать рукопожатий с мастером. Кроме того, посетители должны сами снимать верхнюю одежду и вешать ее на крючок. Coiffuresuisse рекомендует убрать любые предметы, до которых могут дотрагиваться разные посетители, например, журналы и газеты.

Парикмахер должен носить защитную маску, а во время выполнения процедур по уходу за лицом он должен надевать щиток из плексигласа. Клиенты также должны носить маску во время обслуживания, насколько это возможно. «Использование собственной маски приветствуется, в противном случае парикмахер может предоставить маску», - подчеркивает Coiffuresuisse. В качестве дополнительной меры защиты не исключено и ношение перчаток. Платить лучше также в перчатках, используя кредитные карты, PayPal и другие безналичные способы оплаты.

Что должны знать люди из группы риска?

Вопрос возвращения на работу особенно важен для людей из группы риска. Федеральный совет уточнил, какие меры должны принять работодатели для защиты таких сотрудников. Прежде всего, нужно проинформировать работодателя о том, что вы подвержены особому риску при заболевании коронавирусом. Список категорий уязвимых лиц перечислен в приложении №6 к постановлению №2 «О мерах борьбы с коронавирусом». Работодатель имеет право потребовать медицинскую справку, однако врач может лишь подтвердить в письменной форме, что пациент принадлежит к группе риска, но не обязан указывать диагноз. Работник также не обязан сообщать диагноз работодателю, информирует SRF.

Сотрудники, входящие в группу риска, должны работать из дома. Если же это невозможно, а их присутствие на рабочем месте необходимо, то работодатель должен предоставить им отдельное помещение либо организовать пространство таким образом, чтобы соблюдалось минимальное расстояние в два метра, а близкий контакт с другими людьми был невозможен. Если эти меры не могут быть реализованы, работодатель обязан предложить эквивалентную замещающую работу на предприятии или на дому за ту же зарплату.

Сотрудник может отказаться от работы, если эти условия не могут быть выполнены, или если он считает, что риск для здоровья слишком велик. Если пациент из группы риска не может работать ни в офисе, ни дома, то по закону он считается находящимся в отпуске. Если работодатель увольняет сотрудника из-за того, что он настаивает на своих правах как пациент из группы риска, то увольнение вступает в силу, но может быть оспорено как неправомерное. Перед принятием решения работодатель должен выслушать сотрудника.

153 000 безработных

«Пособия по частичной безработице и количество безработных – это термометр экономики», - сказал на состоявшейся в пятницу в Берне пресс-конференции глава дирекции по вопросам труда Государственного секретариата по экономике (Seco) Борис Цюрхер. По его словам, число безработных в Швейцарии выросло со 118 000 в середине марта до 153 00 человек в апреле. Всего в этом году в качестве пособий по частичной безработице уже было выплачено 525 млн франков, причем 10 млн – за первые два месяца года, а остальные 515 млн – за март и апрель, т.е. в разгар коронакризиса. Если развить метафору Цюрхера, то можно сказать, что швейцарскую экономику лихорадит.

Covid-19 – причина рекордно высокой смертности

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Швейцарии и Лихтенштейне достигло 29 061 человека. При этом в пятницу Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) сообщил о 181 новом случае заражения, в субботу – о 217, а в воскресенье – о 167. В день теперь проводят меньше тестов, так как число людей с симптомами респираторной инфекции уменьшилось.

Около 200 пациентов с Covid-19 сейчас находятся на аппаратах искусственной вентиляции в отделениях интенсивной терапии. От вызванных инфекцией осложнений, согласно бюллетеню OFSP от 26 апреля, скончались 1337 человек.

Коронавирус стал причиной аномально высокой – по сравнению со среднегодовыми показателями – смертности в Швейцарии, сообщает RTS со ссылкой на данные Федеральной службы статистики (OFS). В целом по стране рост смертности за четыре недели с 16 марта по 12 апреля составляет 22%, однако в наиболее пострадавших от эпидемии кантонах этот показатель значительно выше: в Тичино он доходит до 98%, в Женеве – 72%, в кантоне Во – 44%.

Когда все это закончится?

Как объяснил в ходе пятничного брифинга представитель OFSP Даниэль Кох, вернуться к нормальной жизни можно будет тогда, когда власти снова смогут проследить контакты каждого заболевшего, чтобы отправить на карантин всех, кто общался с инфицированным. Контролировать цепочки заражения можно, когда в день регистрируются не более 100 новых случаев заболевания. «Это может произойти через несколько недель или через несколько месяцев», - отметил Кох и подчеркнул, что прогнозы делать пока трудно.

Добавим, что в некоторых странах сейчас рассматривается вопрос выдачи переболевшим коронавирусом людям так называемых «иммунных паспортов»: обладатели подобного сертификата могли бы вернуться к работе и пользоваться общественным транспортом без страха заражения, что способствовало бы скорейшему выходу страны из локдауна. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила против «иммунных паспортов», так как в настоящее время нет доказательств того, что люди, переболевшие Covid-19, защищены от повторного заражения: антитела еще не свидетельствуют о наличии иммунитета. Более того, ВОЗ считает, что такие сертификаты могут повысить риск передачи инфекции, так как люди, которые предполагают, что они невосприимчивы к вирусу, будут игнорировать рекомендации санитарных служб и не будут соблюдать правила гигиены.

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