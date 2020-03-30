Критические ситуации – как лакмусовая бумажка или, проще выражаясь, проверка на вшивость: сразу видно, кто есть кто. Причем не обязательно сравнивать нынешнюю ситуацию с войной, можно обойтись гораздо более обыденными примерами – потеря престижной должности, развод (особенно с обеспеченным человеком). Многие из нас переживали подобное.



Кто не помнит крылатое выражение «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» – лозунг с таким текстом был вывешен в зале клуба «Картонажник» города Васюки, где Остап Бендер давал местным любителям шахмат сеанс одновременной игры на 160 досках. Действительно, в критической ситуации каждый спасается как может. Мы подготовили для вас небольшую подборку различных реакций на происходящее, так что судите сами. Но сначала вот такая информация.



Познакомив вас на прошлой неделе с результатами опроса общественного мнения, проведенного по заданию Швейцарской радиовещательной корпорации, мы провели собственный опрос, задав читателям вопрос «Выполняете ли Вы предписания правительства по сдерживанию эпидемии?» и предложив четыре варианта ответа: (а) Выполняю все предписания; (б) Выполняю частично; (в) Не считаю нужным выполнять и (г) А разве есть какие-то предписания?! С 26 по 29 марта в опросе приняли участие 237 человек, из которых 201 респондент (85%) выбрал вариант (а), 31 человек (13%) – (б), 4 человека (2%) – (с) и нашелся один остряк, выбравший четвертый вариант, но система не восприняла его всеьез, засчитав как 0%. Радует, что только один. Вывод однозначен – подавляющее большинство респондентов среди наших читателей проявляют гражданскую сознательность, оберегая себя и других от возможности заражения. Спасибо им за это! Теперь дальше.



Вопрос приоритетов



Знаете, как в самолетах всегда предупреждают, что, в случае проблемы, взрослые с детьми должны сначала сами надеть кислородную маску, а потом уж помочь детям. В момент кризиса в роли взрослых должно, по идее, выступать неотделимое от выбравшего его народа правительство, оценка деятельности которого, как мы уже сообщали, разделила швейцарское общество почти ровно пополам.



Судя по всему, правительство к гласу народа прислушалось, по крайней мере, критика экспорта аппаратов искусственного дыхания в Китай точно дала результат. Отстав на несколько дней от соседних стран, Федеральный совет все же издал запрет на экспорт средств защиты, включая маски, перчатки, очки и блузы, которых остро не хватает даже для медицинского персонала, не говоря уже о простых гражданах. Запрет вступил в силу 26 марта в «качестве простой профилактической меры, по соглашению с ЕС», как пояснил министр обороны Ги Пармелен. Лучше поздно, чем никогда.



Лучше быть богатым и здоровым…



Американское новостное агентство Bloomberg, один из ведущих поставщиков финансовой информации для профессионалов, первым сообщило о проекте предприимчивых швейцарцев. Группа отелей класса люкс с подходящим названием Le Bijou («Драгоценность») предлагает в эти дни новый сервис с понятным всем названием “Covid-19 Service”, суть которого – приютить богатых постояльцев на время карантина.





Комфортные апартаменты в Цюрихе, Цуге и Люцерне доступны по цене от 200 до 800 франков в день. Помимо обычного набора гостиничных услуг, Le Bijou, в партнерстве с частной цюрихской медицинской фирмой Double Check, предлагает своим гостям визиты медсестры (два раза в день за дополнительные 800 фр. в день) и даже тест на коронавирус прямо в гостиничном номере – еще за 500 франков. За первую неделю с момента запуска проекта новый сервис привлек пять человек.



Фишка в том, что все номера обслуживаются в отсутствие гостиничного персонала, так что клиент может быть в полной изоляции, «никому не пожимая рук», подчеркивает генеральный директор Le Bijou Александр Хебнер, добавляя, что запустил Covid-19 service, чтобы продолжать получать доходы во время кризиса, от которого так пострадал гостиничный бизнес.



А как же медсестры? И вообще, как Double Check может предлагать подобную услугу в момент, когда тестов в стране остро не хватает и их делают только по предписанию врача людям с явными симптомами заражения коронавирусом? (Эта проблема только-только начинает решаться.)



С таким вопросом мы еще в прошлый четверг обратились сначала к генеральному директору Le Bijou Александру Хебнеру, а далее, по его совету, к руководству клиники Double Check, которую, кстати, еще в 2017 году рекламировал российский «Татлер». И получили ответ, который приводим дословно: «Double Check несет ответственность как за пациентов, так и за персонал, а потому закупила ограниченное число тестов COVID-19 у проверенного международного поставщика медицинских товаров. Недавно к нам обратилась группа Le Bijou с просьбой предоставить медицинские услуги ее клиентам, включая, в случае необходимости, тест на коронавирус».



И P. S. из этой серии: уже знакомый вам лозаннский кардиолог Евгений Кац сообщил нашей редакции, что за последние дни уже дважды получал просьбы «свести с директором клиники» от неизвестных спекулянтов, желающих сбыть большое количество масок, находящихся на территории Швейцарии. Значит, они есть, остается их найти!



Старый, что малый



Злоупотребить доверием ребенка – немного найдем мы примером чего-то более отвратительного. А из равнозначного – злоупотребление доверием старого, немощного человека, растерявшегося в непривычной ситуации. Увы, на фоне многочисленных проявлений солидарности и щедрости полиция кантона Вале вынуждена была официально предупредить население о мошенниках, злоупотребляющих вынужденной изоляцией группы граждан, для которой вирус наиболее опасен, – тех, кому за 65. Правоохранительные органы зафиксировали уже несколько ситуаций, разыгрываемых по одному и тому же сценарию: «добрая душа» предлагает пожилому человеку привезти продукты и исчезает с полученными деньгами. В связи с этим кантональная полиция предлагает тем, кто нуждается в помощи, и тем, кто способен ее оказать, зарегистрироваться на официальном сайте.



Кризис не кризис, карантин не карантин, но кушать надо всем. Очереди на доставку продуктов на сайтах главных торговых сетей Швейцарии, Migros и COOP, растянулись уже на несколько недель и организованы из рук вон плохо – удивительно, что такие гиганты не в состоянии наладить автоматическое «вставание в очередь» тех, кто наполнил свои корзины, но не могут завершить покупку из-за отсутствия свободных слотов!



На этом фоне радуют гораздо более мелкие, но более предприимчивые производители, например, ферма в Делемоне, предложившая альтернативу закрывшимся рынкам. Два раза в неделю она организует для клиентов сервис в пришедшей из-за океана форме drive-in: покупатели следуют по размеченной дорожке и отправляются домой со свежими яйцами, овощами и фруктами, не покидая свои автомобили и не слезая с велосипедов.

Берегись интернет-вора!

Мерзавца, обворовывающие стариков, - это так, мелочь, серьезные «профессионалы» орудуют в интернете, изучая покупательские и прочие привычки изолированных граждан и злоупотребляя положением. Ситуация ухудшилась настолько, что швейцарские и европейские власти официально предупреждают население о возможности кибератак, соответствующее уведомление разместили на своих страницах e-banking почти все банки. Самые популярные фейковые сообщения поступают якобы с адресов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и швейцарского федерального департамента здравоохранения (OFSP).



«Мы наблюдаем рост отправки ссылок, пройдя по которым, вы инфицируете ваш компьютер. Цель злоумышленников – получить доступ к вашим счетам, к вашим личным данным, паролям и так далее. Затем они смогут узурпировать вашу идентичность и совершать преступные действия в интернете «от вашего имени», - предупредила в эфире RTS руководитель бригады, анализирующей технологические преступления в полиции кантона Во, занимающего второе после Тичино место по числу зараженных.





Для выявления негодяев полиция сотрудничает, в частности, с интернет-платформами типа anibis.ch, сотрудники которой отмечают резкий рост, начиная с 18 февраля, числа частных объявлений с предложениями «дефицитных товаров»: дезинфицирующих средств, масок (по 200 франков за штуку!) и даже туалетной бумаги. Спекулянты проклятые!

(Не)коммерческие жесты



Вы все отлично знаете об экономическом кризисе, неразрывно связанном с кризисом санитарным, а мы уже рассказывали о мерах, принимаемых правительством Швейцарии для поддержки национальной экономики. Но не только «власти» способны внести свой вклад. Многие наши читатели знают Леонара Джанадда лишь как основателя Фонда в Мартиньи, о выставках которого Наша Газета регулярно рассказывает. Но основной бизнес потомка итальянских иммигрантов – недвижимость. И вот на прошлой неделе господин Джанадда объявил всем своим квартиросъемщикам о снижении квартплаты за апрель – кому на 100 франков, кому на 250, но общая сумма получилась внушительная: 80 тысяч.





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Любимый многими нашими читателями бренд Bvlgari продолжает поддерживать научное и медицинское сообщество в борьбе с коронавирусом. Через месяц после объявления о крупном пожертвовании больнице Spallanzani на приобретение нового современного 3D-микроскопа высокой четкости римский ювелирный Дом принял решение выпустить, совместно с ICR (Industrie Cosmetiche Riunite, Lodi), своим давним партнером по производству парфюмерии, несколько сотен тысяч флаконов геля для рук.



Гель для рук будет распространяться Департаментом гражданской защиты Италии во флаконах объемом 75 мл, поддающихся вторичной переработке, чтобы помочь инфраструктурам, которые являются ключевыми в сегодняшней борьбе с вирусом.



Bvlgari входит в Группу LVMH, являющуюся мировым лидером в сфере производства и розничной реализации предметов роскоши. Напомним, что на прошлой неделе Группа объявила об аналогичной поддержке органов здравоохранения Франции выпуском в собственных парфюмерно-косметических лабораториях (Dior, Guerlain, Givenchy) около 50 тонн дезинфицирующего геля в неделю для объемных поставок по французским больницам. Группа также разместила у китайского производителя значительный заказ на поставку масок. Первые 10 миллионов штук прибудут во Францию на этой неделе. В настоящее время LVMH также планирует отправить несколько миллионов масок в Италию и Испанию.





В Швейцарии с аналогичной инициативой выступила группа Firmenich.

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Каждый вечер, ровно в 21 ч. многие швейцарцы аплодируют медицинским работникам, в буквальном смысле на передовой борющимся с пандемией. Можно только представить себе, как они мечтают об отдыхе! Эту мечту взялся реализовать горный курорт Энгельберг в кантоне Обвальден, предоставив 1000 медработников бесплатный недельный отдых! Воспользоваться предложением они смогут, приняв участие в розыгрыше, проводимом до 15 мая.



Когда же все это кончится?



Разумеется, точно ответить на этот вопрос пока не может никто, но какие-то намеки просачиваются. Так, на одном из последних заседаний Федерального совета прозвучала возможность продления «режима необходимости» или «чрезвычайной ситуации» в Швейцарии и после 19 апреля или же медленного, поэтапного выхода из нее.



Газета SonntagsBlick, со ссылкой на попавший в ее распоряжение конфиденциальный документ цюрихской аварийно-спасательной службы, написала вчера, что, «скорее всего», сдержать пандемию к 19 апреля не удастся, а потому защитные меры нужно будет «массово расширить» и продлить на период летних каникул.



Сложившаяся ситуация нравится не всем. Вернее, не нравится она никому, но и здесь, перед лицом, казалось бы, общего врага, политики разделились на два традиционных лагеря. Правые, во главе с НПШ, требуют скорейшей отмены чрезвычайных мер – об этом заявил вчера на страницах «NZZ am Sonntag» лидер группы НПШ в правительстве Томас Эшли, напоминая об огромных экономических убытках.



Такой призыв идет вразрез с раздающимися со всех сторон просьбами/предписаниями соблюдать самоизоляцию. Кто прав, смогут решить те, кто все это переживут. Так что наберитесь терпения и будьте здоровы. Согласитесь, положительных примеров больше, чем отрицательных. Не будем ныть и хандрить, а лучше возьмем пример с итальянцев, которым хуже всех и которые спасаются Верди - виртуальный хор записал и выложил знаменитый хор из оперы «Набукко». И они победят!

От редакции: Все материалы о COVID-19 в Швейцарии вы найдете в нашем тематическом досье.