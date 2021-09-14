Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 14. 09. 2021.
Производство упаковок для вашрен мон-д'ор, сезон которого начинается 17 сентября, переносится в Швейцарию. Именно эти круглые коробки из еловой коры придают сыру знаменитый тонкий аромат хвойной смолы.|
La production des boîtes de Vacherin Mont d’Or dont la saison commence le 17 septembre est relocalisée en Suisse. Des boîtes rondes donnent au fromage son fameux arôme boisé de résine d’épicéa.
В конце лета и начале осени, когда коровы дают уже не так много молока, водуазские сыроделы приступают к производству неповторимого вашрен мон-д'ор (Vacherin Mont-d’Or). Вот уже более ста лет этот сыр с любовью изготавливают вручную на традиционных сыроварнях. Молоко туда поступает дважды в день с органических ферм, соблюдающих определенные правила, например, не добавляющих силос в корм для животных, при этом радиус поставок сырья не превышает 25 км. Сыр производится из термизированного коровьего молока, помимо которого используются только сычуг, поваренная соль и отдельные культуры. Термизация представляет собой щадящий процесс, в результате которого сырое молоко сохраняет большинство своих качеств и в то же время очищается от бактерий.
Текстура этого сыра настолько мягкая и текучая, что для его фиксации издавна использовалась еловая кора. Сыр дозревает в еловых «ремнях» в течение 17-25 дней в тишине и полусумраке погребов, приобретая гладкость, нежный солоноватый вкус и тонкий аромат с ноткой танинов. Созревший сыр упаковывается в узнаваемые круглые упаковки из еловой древесины, которые сохраняют легкий хвойной аромат продукта. До недавнего времени контейнер изготавливался во Франции, но теперь его производство перенесено в Швейцарию. Это значит, что отныне вашрен на 100%, от молока до елового лукошка, производится у подножия гор Юра в кантоне Во.
Вашрен не переносит жару и продается с середины сентября до конца апреля – в этом году сезон начнется 17 сентября. Сыр лучше всего употреблять в пищу при комнатной температуре, которя позволяет ему раскрыть все свои ароматы и продемонстрировать его кремовую текстуру. Гурманы любят вашрен как десертный сыр или как основное блюдо с печеным картофелем и хрустящим хлебом. Запеченный вашрен также едят с мелким картофелем или в качестве фондю.
Добавим, что на днях еще одно швейцарское блюдо было зарегистрировано под знаком AOP: 8 сентября этой чести удостоилась ветчина, которую традиционно подают во время празднования Бенишона (Дня Благодарения по-швейцарски) во Фрибурге. Ветчина сначала сушится, а затем коптится на дровяном огне не менее трех недель. Слово borne во франузском названии ветчины Jambon de la Borne обозначает камеру на верхнем этаже дымохода, через которую выходит густой дым и где подвешиваются окорока. Именно этот этап копчения придает продукту характерный вкус. В общей сложности, в настоящее время швейцарский реестр содержит 24 защищенных наименования места происхождения (AOP) и 17 защищенных географических указаний (IGP), среди которых – валезанский ликер абрикотин, цугский торт с добавлением кирша, а также сыры эмменталь, аппенцеллер и грюйер.
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