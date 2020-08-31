Листерии – это род грамположительных бактерий, которые могут стать возбудителями заболеваний у животных и человека. Для здоровых людей листерии, как правило, не представляют опасности, так как бактериальная инфекция у них обычно протекает бессимптомно или в легкой форме, проявляясь высокой температурой, гриппоподобным недомоганием или диареей. Однако у людей с ослабленным иммунитетом листериоз может привести к развитию серьезных осложнений или даже смерти. Бактерии также опасны для беременных женщин: патогены могут спровоцировать выкидыш, развитие у ребенка заражения крови или менингита.

Природным резервуаром листерий является почва, откуда они попадают в растения и могут размножаться, среди прочего, в растительном корме для животных. Чаще всего люди заболевают листериозом после употребления в пищу зараженных овощей и продуктов питания животного происхождения, например, сыра, как это и случилось с несколькими десятками человек, которые покупали деликатес, произведенный на расположенной в коммуне Штайнерберг (кантон Швиц) сыроварне Vogel.

Впервые штайнербергская сыроварня сообщила об обнаружении листерий в ходе внутренней проверки в начале мая и призвала клиентов не употреблять сыры в пищу. Соответствующее предупреждение вынесло также федеральное ведомство по вопросам безопасности пищевых продуктов и ветеринарии и отозвало из продажи 26 видов сыров (в том числе с маркировкой «био»), которые продавались по всей Швейцарии, среди прочего, в магазинах сетей Denner и Migros. Некоторые люди уже успели попробовать сыр до того, как предупреждение было опубликовано. В результате в только в кантоне Вале в больнице оказались четыре человека, причем один из заразившихся пациентов с онкологическим заболеванием скончался. Деятельность сыроварни была приостановлена.

Несколько месяцев спустя выяснилось, что майская локальная вспышка пищевого листериоза не была единственной. Исследователи изучили образцы и установили, что случаи заболевания в 2018 году были вызваны тем же штаммом бактерий, что и в мае 2020 года. Всего на настоящий день известно о 34 заболевших и десяти скончавшихся в результате употребления в пищу сыров из Штайнерберга.

17 июля 2020 года кантональный химик заявил на владельца сыроварни Vogel в прокуратуру, а 27 августа в его отношении было возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти и телесных повреждений по неосторожности, а также в нарушении Закона о пищевых продуктах. Следователи в сотрудничестве с кантональной полицией Швица должны установить, несет ли сыродел прямую ответственность за болезни и смерти людей, и прояснить все обстоятельства дела. В отношении подозреваемого действует презумпция невиновности.

Добавим, что в Швейцарии ежегодно регистрируется от 40 до 100 инфекций листериоза. В последний раз власти предупреждали о листериях в сырных продуктах 3 июля 2020 года в связи с обнаружением бактерий на сыроварне в Гштааде – соответствующие продукты были немедленно изъяты из продажи. Крупнейшая вспышка листериоза в Швейцарии произошла в 1987 году: она была вызвана известным сыром вашрен (Vacherin Mont-d’Or) и унесла жизни более тридцати человек. В начале 1990-х годов правительство ввело программу мониторинга листериоза, а отрасль усилила санитарный контроль.

Лучшей профилактикой заболевания считается тщательная гигиена. Избавиться от листерий помогает термическая обработка и пастеризация. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в число пищевых продуктов с высоким риском заражения листериями входят мясные полуфабрикаты и готовые к употреблению мясные продукты (прошедшие тепловую обработку, консервированные и/или ферментированные мясные продукты и сосиски), мягкие сыры и рыбная продукция холодного копчения.