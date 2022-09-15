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В Швейцарии выбрали отель года|Hôtel de l’année 2023

Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 15. 09. 2022.

Фото: Beau-Rivage Palace

Этого почетного титула, по версии гида GaultMillau, удостоен лозаннский Beau-Rivage Palace.

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Le Beau-Rivage Palace de Lausanne a reçu ce titre prestigieux du guide GaultMillau.

Если вы хоть раз бывали в Лозанне, то наверняка обращали внимание на импозантный исторический пятизвездочный отель Beau-Rivage Palace, расположенный на самом берегу Лемана. Роскошная гостиница, окруженная парком площадью четыре гектара со столетними деревьями, считается воплощением роскоши. Здесь ночевали Грейс Келли, Серж Генсбур, Чарли Чаплин, махараджа Капуртхалы, император Японии, Эммануэль Макрон и Джон Керри.

Beau-Rivage, принадлежащий фонду Sandoz, сохранил свои величественные фасады и шарм «прекрасной эпохи». Историческое крыло здания, возведенное в 1861 году, и основной корпус, появившийся в 1908-м, соединены куполом. В роскошных гостиных тонны хрусталя сверкают между скульптурными кариатидами и витражами 1900-х годов. В зале Sandoz, который считается шедевром архитектора Эжена Жоста, проводят банкеты.

Для того чтобы обеспечить требовательным и состоятельным путешественникам комфорт, соответствующий их ожиданиям сегодня, самое старое крыло отеля было недавно отремонтировано. Реставрационные работы велись под руководством парижского архитектора Пьера-Ива Рошона, который «с большим мастерством и врожденным чувством цвета спроектировал 63 комнаты и семь люксов».

Каждый номер оформлен в индивидуальном стиле. Цены начинаются от 600 франков, а номера-люкс стоят 15 000 франков за ночь. Один из самых роскошных номеров имеет панорамную террасу на крыше с видом на Женевское озеро и Лозанну. Впечатляет и новый спа-центр Cinq Mondes площадью 1500 м2 со студией йоги и медитации, крытым и открытым бассейнами и ультрасовременным фитнес-залом, из которого открывается прекрасный вид на озеро.

Награда «Отель года» – это также дань уважения его директору. Beau-Rivage в течение последних семи лет руководит Натали Сейлер-Айез, которая мягко изменила концепцию отеля, сделав его местом для первоклассного отдыха благодаря спа-центру и широкому выбору ресторанов. Ранее Натали руководила отелями Lutetia в Париже, Grand Hôtel в Бордо и знаменитым The Connaught в Лондоне. В конце этого года она передаст руководство отелем своему помощнику Бенджамину Шемулю.

Beau-Rivage славится своей кухней. Пять ресторанов комплекса могут похвастаться в общей сложности 72 баллами GaultMillau. Так, на террасе брассери Beau-Rivage можно увидеть, без преувеличения, всю Лозанну. В расположенном по соседству ресторане Miyako подают суши, сашими и другие блюда японской кухни (13 баллов). А кулинарным эпицентром отеля по праву считается ресторан одной из звезд французской гастрономии Анн-Софи Пик – первой и единственной женщины-шефа во Франции, удостоенной трех звезд Michelin. Она управляет ресторанами по всему миру из своей штаб-квартиры во французском Валансе, но Beau-Rivage особенно близок ее сердцу. Хотя Анн-Софи Пик редко бывает на кухне лозаннского ресторана, она делегирует туда лучших шеф-поваров. В настоящее время там «царит» Кевин Вобур (18 баллов GaultMillau и две звезды Michelin). Морской окунь с острова Йе с 30 граммами икры в меню – это дань уважения Жаку Пику, отцу Анн-Софи.

Добавим, что Beau-Rivage Palace уже был удостоен почетного звания «Отель года» в 2007-м. В целом, за последние 20 лет, кроме Beau-Rivage, эту награду во франкоязычной Швейцарии получал только Lausanne Palace в 2012 году.

 

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