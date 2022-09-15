В Швейцарии выбрали отель года

Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 15. 09. 2022.
Этого почетного титула, по версии гида GaultMillau, удостоен лозаннский Beau-Rivage Palace.|
Le Beau-Rivage Palace de Lausanne a reçu ce titre prestigieux du guide GaultMillau.
Если вы хоть раз бывали в Лозанне, то наверняка обращали внимание на импозантный исторический пятизвездочный отель Beau-Rivage Palace, расположенный на самом берегу Лемана. Роскошная гостиница, окруженная парком площадью четыре гектара со столетними деревьями, считается воплощением роскоши. Здесь ночевали Грейс Келли, Серж Генсбур, Чарли Чаплин, махараджа Капуртхалы, император Японии, Эммануэль Макрон и Джон Керри.
Beau-Rivage, принадлежащий фонду Sandoz, сохранил свои величественные фасады и шарм «прекрасной эпохи». Историческое крыло здания, возведенное в 1861 году, и основной корпус, появившийся в 1908-м, соединены куполом. В роскошных гостиных тонны хрусталя сверкают между скульптурными кариатидами и витражами 1900-х годов. В зале Sandoz, который считается шедевром архитектора Эжена Жоста, проводят банкеты.
Для того чтобы обеспечить требовательным и состоятельным путешественникам комфорт, соответствующий их ожиданиям сегодня, самое старое крыло отеля было недавно отремонтировано. Реставрационные работы велись под руководством парижского архитектора Пьера-Ива Рошона, который «с большим мастерством и врожденным чувством цвета спроектировал 63 комнаты и семь люксов».
Каждый номер оформлен в индивидуальном стиле. Цены начинаются от 600 франков, а номера-люкс стоят 15 000 франков за ночь. Один из самых роскошных номеров имеет панорамную террасу на крыше с видом на Женевское озеро и Лозанну. Впечатляет и новый спа-центр Cinq Mondes площадью 1500 м2 со студией йоги и медитации, крытым и открытым бассейнами и ультрасовременным фитнес-залом, из которого открывается прекрасный вид на озеро.
Награда «Отель года» – это также дань уважения его директору. Beau-Rivage в течение последних семи лет руководит Натали Сейлер-Айез, которая мягко изменила концепцию отеля, сделав его местом для первоклассного отдыха благодаря спа-центру и широкому выбору ресторанов. Ранее Натали руководила отелями Lutetia в Париже, Grand Hôtel в Бордо и знаменитым The Connaught в Лондоне. В конце этого года она передаст руководство отелем своему помощнику Бенджамину Шемулю.
Добавим, что Beau-Rivage Palace уже был удостоен почетного звания «Отель года» в 2007-м. В целом, за последние 20 лет, кроме Beau-Rivage, эту награду во франкоязычной Швейцарии получал только Lausanne Palace в 2012 году.
Подорожание медстраховки неизбежно?Страховые компании предупреждают о неминуемом росте расходов на медобслуживание, а власти, в свою очередь, подготовили очередной пакет мер для сдерживания стоимости базовой страховки.
Монументальный кусок швейцарского сыраМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодня мы совершим виртуальное путешествие в здание, где многие из вас, вероятно, бывали.
Инфляция и зарплатыНа фоне растущей стоимости жизни в Швейцарии профсоюзы требуют повышения заработных плат в следующем году на 4-5%. Выполнить это требование не так просто.
Реформа раздора25 сентября граждане Швейцарии будут голосовать по реформе, которую одни считают необходимой для повышения налоговой привлекательности страны, а другие называют подарком корпорациям и иностранным олигархам.
Roche уходит в небоНовая «башня» крупнейшего фармацевтического холдинга со штаб-квартирой в Базеле стала самым высоким зданием в Швейцарии.
В Швейцарии выбрали отель годаЭтого почетного титула, по версии гида GaultMillau, удостоен лозаннский Beau-Rivage Palace.
Добавить комментарий