Он находится в водуазских Предальпах недалеко от Монтрё и у всех, кто хоть раз им пользовался, ассоциируется с нарциссами. На вагончиках этого фуникулера, открытого в 1910 году, так и написано: «Рай нарциссов». Путешественники, которые оказывались в невысоких горах над Монтре и Веве в мае – начале июня, видели… заснеженные поля. И лишь подойдя ближе к такому полю, они понимали, что оно сплошь покрыто цветущими нарциссами.

В 1866 году поэт из Монтрё Эжен Рамбер написал такие строки: «Вот и наступил май. Что это за снег в горах? Неужели вернулась зима?» С тех пор и начали употреблять выражение «майский снег». Более ста лет нарцисс являлся символом города Монтрё. В 1897 году здесь впервые был организован «Праздник нарциссов», который превратился в грандиозное мероприятие, на которое съезжались туристы со всей Европы. Праздник организовывали с небольшими перерывами вплоть до 1957 года, после чего он сошел на нет. В 2015 году была сделана попытка его возродить, и, хотя 25-й «Праздник нарциссов» состоялся, в дальнейшем его больше не проводили.

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1960-





Одной из главных причин, побудивших отказаться от этого столь зрелищного мероприятиябыло резкое сокращение площади лугов, на которых растут нарциссы. Даже по сравнению сми годами эти площади сократились на 70-80 процентов! Не так давно цветы были занесены в Красную книгу кантона Во в качестве исчезающего вида. Естественно, проводить в такой ситуации праздник, мягко говоря, неразумно, ведь в течение нескольких недель собирали до 14 тонн нарциссов!

С каждым годом цветов в горах становится все меньше, так что стоит поскорее отправиться в «Страну нарциссов». Мы предлагаем начать знакомство с ней в деревне Лез Аван, поскольку именно туда еще в 19 веке приезжали путешественники для того, чтобы полюбоваться на «майский снег». Там начиналась «Дорога нарциссов» и именно туда с середины мая до середины июня специальный «Поезд нарциссов» регулярно доставлял туристов из Базеля.

Есть еще один повод отправиться именно в Лез Аван: там в период цветения нарциссов побывал Лев Николаевич Толстой. В 1857 году он останавливался в Кларане и совершил восхождение на гору Дан-де-Жаман, а по дороге заглянул в деревню Лез Аван полюбоваться цветочными полями. Эти места, как явствует из дневника писателя, показались ему достойными пространного описания: «Avants состоит из десятка швейцарских домиков, разбросанных у подошвы Jaman, перед началом глубокого заросшего оврага, который идет до самого Монтрё, на широкой просторной зеленой поляне, буквально усеянной нарциссами. Кругом темные дубовые и сосновые рощи, вверху скалистый зуб Жаманский, внизу открывается дом Риги, несколько шале и уголок синего далекого озера и лощины, с исполосанной дорогами, изгородями и Роной долиной Вале. Несколько потоков шумят около домов».

Сегодня добраться до Лез Аван можно на поезде из Монтрё. Затем, если вы не большой любитель пеших прогулок, можно сесть на фуникулер Лез Аван-Сонлу, c упоминания о котором мы и начали этот очерк. Он довезет вас до перевала Сонлу-ле-Коль. А уже оттуда вы начнете спуск, пройдете мимо нескольких белоснежных полей и полюбуетесь замечательным видом на Женевское озеро.



Возможно, вы подумали, что фуникулер Лез Аван-Сонлу был построен для того, чтобы дать возможность как можно большему числу путешественников полюбоваться на нарциссы. Это не так. Сегодня глобальное потепление привело к тому, что на склонах Альп далеко не всегда достаточно снега для катания на лыжах. Но еще в начале прошлого века даже в относительно невысоких горах над Монтрё его было предостаточно, и фуникулер Лез Аван-Сонлу предназначался прежде всего для тех, кто приезжал сюда заняться зимними видами спорта. Кстати, «Праздник нарциссов» проводился в ознаменование завершения «высокого» туристического сезона, которым считалась именно зима. И деревня Лез Аван – один из старейших курортов Швейцарии, где начали заниматься зимними видами спорта. О том, как осваивал здесь горные лыжи Эрнест Хемингуэй, мы недавно рассказывали.

Именно Хемингуэя мы берем в свидетели того, что в его время еще можно было застать настоящий снег в горах и одновременно насладиться зрелищем «майского снега». Доказательство – письмо Хемингуэя, отправленное отцу из Шамби 24 мая 1922 года, в котором он рассказывает, как они с женой Хедли поднялись на находившуюся неподалеку от Шамби вершину Ла Кап о Муан, где еще лежал снег, и как они «безумно развлекались», спускаясь с крутизны, просто сев на пятую точку. А далее следует фраза о том, что чуть ниже начинаются поля «полные цветущих нарциссов».

В дальнейшем Хемингуэй побывает и на более знаменитых швейцарских курортах, но по-настоящему счастлив он был именно в скромных деревушках над Монтрё. О них писатель будет с ностальгией вспоминать много лет спустя в своей книге «Праздник, который всегда с тобой», написанной за несколько лет до смерти. Именно эти места описаны в его знаменитом романе «Прощай, оружие!», в рассказах «Посвящается Швейцарии», «Кросс по снегу» и очерке «Рождество на крыше мира». Лез Аван и Шамби навсегда останутся любовью Хемингуя. И писателя можно понять: где еще можно одновременно порезвиться в снегу и тут же оказаться на лугу, наполненному благоуханьем нарциссов!

Почему бы не отправиться по следам Хемингуэя уже в эти выходные? Удовольствие гарантировано!