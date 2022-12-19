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понедельник, 19 декабря 2022 года   

Вода из-под крана. Но в бутылке|L’eau du robinet. Mais en bouteille

Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 19. 12. 2022.

Photo © Nashagazeta

На прошлой неделе в Лозанне заработал завод по разливанию водопроводной воды в бутылки. Зная швейцарскую прагматичность, в этой идее должен быть смысл.

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La semaine dernière une usine d’embouteillage d’eau a commencé son activité à Lausanne. Vu le pragmatisme suisse légendaire, l’idée doit avoir du sens.

Совсем недавно Наша Газета рассказывала о том, что, согласно последнему докладу Федерального ведомства по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (OSAV/BLV), питьевая вода в Швейцарии не представляет опасности для здоровья потребителей, несмотря на обнаруженные в ней следы некоторых пестицидов. Новость хорошая. Однако вряд ли человеку, не наделенному предпринимательской жилкой в особо крупных размерах, придет в голову, что воду из-под крана можно… продавать. Хотите верьте, хотите нет, но именно с этой целью в центре Лозанны открылся завод по бутилированию (или попросту разливу по бутылкам) самой обычной водопроводной воды.

Завод это, конечно, громко сказано. Стартап BE WTR занимает всего 100 кв. м в популярном квартале Flon, но, по сути, все верно: микро промышленное предприятие хочет внести свой вклад в борьбу с отходами из пластика и перевозкой бутилированной воды. С этой целью оно занимается стерилизацией стеклянной тары, пригодной для повторного использования, и заполнением ее водой.

Нет, речь не идет просто о подставлении бутыли под кран с последующей ее продажей. Водопроводная вода сначала подвергается фильтрации, в процессе которой она сохраняет все местные минеральные вещества и избавляется от вредных микрочастиц. При желании можно превратить ее и в газировку. «Все наши бутылки герметично закупорены, с гарантией соблюдения всех требований гигиены», - рассказал в эфире RTS Майк Хекер, основатель BE WTR, которого никак не назовешь легкомысленным человеком: ради продвижения местной воды его предприятие уже вложило несколько миллионов франков и три года исследований в подготовку к запуску производства. В настоящее время микрозавод способен производить 1500 бутылок в час.

На какую клиентуру ориентируется Майк Хекер? Самую что ни на есть локальную, то есть на предприятия, расположенные в радиусе 10 км от его собственного. По словам бизнесмена, уже с десяток лозаннских ресторанов, гостиниц и конгресс-центров готовы попробовать.

Имя одного из клиентов известно, это Мишель Фассбинд, директор группы отелей By Fassbind, расположенных в Лозанне и Цюрихе и делающих акцент на ассоциации со швейцарским шоколадом. Вот уже 20 лет, как г-н Фассбинд производит собственную газированную воду, но проблема в том, что она должна быть выпита в тот же день. «Меня очень заинтересовал новый продукт, поскольку вода в бутылках может храниться дольше. В гостиницах я мог бы использовать ее в мини-барах и конференц-залах или предлагать клиентам, желающим взять бутылку в собой». Признаться, мы с трудом представляем себя человека, готового тащить с собой стеклянную бутылку вместо пластиковой, которая гораздо легче, но все может быть.

Стоит отметить, что Майк Хекер смелый предприниматель, ведь он запустил новый проект, отлично зная, что за последние десять лет продажи швейцарской минеральной воды значительно сократились, уступив место импортным брендам, часто более дешевым. Однако знает он и об успешных примерах: в центре Цюриха предприятие Lokales Wasser 37, аналогичное лозаннскому, существует с 2016 года, и у его основателя Микаэля Франка нет оснований жаловаться. «Этот год стал для нас рекордным мы сможем произвести миллион бутылок, что представляет собой 60-процентный рост по сравнению с 2021-м», - не скрывая гордости, сообщил он телезрителям.

Дорогие читатели, а вы готовы платить за бутилированную воду из-под крана?

 

 

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