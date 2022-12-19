Совсем недавно Наша Газета рассказывала о том, что, согласно последнему докладу Федерального ведомства по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (OSAV/BLV), питьевая вода в Швейцарии не представляет опасности для здоровья потребителей, несмотря на обнаруженные в ней следы некоторых пестицидов. Новость хорошая. Однако вряд ли человеку, не наделенному предпринимательской жилкой в особо крупных размерах, придет в голову, что воду из-под крана можно… продавать. Хотите верьте, хотите нет, но именно с этой целью в центре Лозанны открылся завод по бутилированию (или попросту разливу по бутылкам) самой обычной водопроводной воды.

Завод – это, конечно, громко сказано. Стартап BE WTR занимает всего 100 кв. м в популярном квартале Flon, но, по сути, все верно: микро промышленное предприятие хочет внести свой вклад в борьбу с отходами из пластика и перевозкой бутилированной воды. С этой целью оно занимается стерилизацией стеклянной тары, пригодной для повторного использования, и заполнением ее водой.

.

,

.

. «

», -

RTS

BE WTR

Нет, речь не идет просто о подставлении бутыли под кран с последующей ее продажейВодопроводная вода сначала подвергается фильтрациив процессе которой она сохраняет все местные минеральные вещества и избавляется от вредных микрочастицПри желании можно превратить ее и в газировкуВсе наши бутылки герметично закупорены, с гарантией соблюдения всех требований гигиенырассказал в эфиреМайк Хекер, основатель, которого никак не назовешь легкомысленным человеком: ради продвижения местной воды его предприятие уже вложило несколько миллионов франков и три года исследований в подготовку к запуску производства. В настоящее время микрозавод способен производить 1500 бутылок в час.

На какую клиентуру ориентируется Майк Хекер? Самую что ни на есть локальную, то есть на предприятия, расположенные в радиусе 10 км от его собственного. По словам бизнесмена, уже с десяток лозаннских ресторанов, гостиниц и конгресс-центров готовы попробовать.

Имя одного из клиентов известно, это Мишель Фассбинд, директор группы отелей By Fassbind, расположенных в Лозанне и Цюрихе и делающих акцент на ассоциации со швейцарским шоколадом. Вот уже 20 лет, как г-н Фассбинд производит собственную газированную воду, но проблема в том, что она должна быть выпита в тот же день. «Меня очень заинтересовал новый продукт, поскольку вода в бутылках может храниться дольше. В гостиницах я мог бы использовать ее в мини-барах и конференц-залах или предлагать клиентам, желающим взять бутылку в собой». Признаться, мы с трудом представляем себя человека, готового тащить с собой стеклянную бутылку вместо пластиковой, которая гораздо легче, но все может быть.

Стоит отметить, что Майк Хекер – смелый предприниматель, ведь он запустил новый проект, отлично зная, что за последние десять лет продажи швейцарской минеральной воды значительно сократились, уступив место импортным брендам, часто более дешевым. Однако знает он и об успешных примерах: в центре Цюриха предприятие Lokales Wasser 37, аналогичное лозаннскому, существует с 2016 года, и у его основателя Микаэля Франка нет оснований жаловаться. «Этот год стал для нас рекордным – мы сможем произвести миллион бутылок, что представляет собой 60-процентный рост по сравнению с 2021-м», - не скрывая гордости, сообщил он телезрителям.

Дорогие читатели, а вы готовы платить за бутилированную воду из-под крана?