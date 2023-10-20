В Швейцарии осудили исламиста |Un islamiste condamné en Suisse

В Беллинцоне завершился очередной процесс над исламистом. Речь идет о 25-летнем мужчине, которого Генеральная прокуратура Швейцарии (MPC) обвинила в нарушении закона о запрете деятельности группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство» (ИГ). Он обвинялся также в том, что побуждал других людей вступать в ряды террористических формирований или укреплял их в своих убеждениях.