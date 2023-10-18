У глобализации, в век которой мы все живем, есть множество бесспорно положительных сторон. Но есть и спорно положительные. К таким некоторые относят мгновенность распространения информации и практически неизбежное пересечение «локальными» или «региональными» конфликтами их географических границ. Этим некоторым проще и комфортнее было бы жить в своей хате, уповая на то, чтобы она всегда оставалась с краю. Но это удается все реже.



Наша Газета уже рассказывала о том, что антисемитские лозунги появились на улицах Женевы еще до кровавых событий 7 октября, переросших в полноценную войну между Израилем и ХАМАСом – тогда определенные политические силы пытались таким образом привлечь на свою сторону избирателей накануне Федеральных выборов 22 октября. Рассказывали мы и о давлении, оказываемом с тех пор большинством политических партий Швейцарии на Федеральный совет с тем, чтобы Швейцарская Конфедерация официально признала ХАМАС террористической организацией, не дожидаясь «зеленого света» ООН. Тем более, что может и не дождаться.







С тех пор, помимо создания рабочей группы для изучения юридической стороны этого вопроса и вывоза швейцарцев из зоны конфликта четырьмя спецрейсами SWISS, министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис, выступая 13 октября на пресс-конференции в Женеве, отметил, что «сейчас не время предлагать добрые услуги», чем дал надежду на быстрое и положительное решение этого вопроса. Однако не все поддерживают министра.Так, социолог Риккардо Бокко, преподающий в IHEID, женевском эквиваленте московского МГИМО, заявил на страницах La Liberté, что признание ХАМАСа террористической организацией было бы «грубой ошибкой» со стороны Швейцарии, поскольку это прекратило бы ее диалог с палестинцами, «а ведь именно в Женеве, в штаб-квартире ООН, мы с ними разговариваем». Странно, что специалист по Ближнему Востоку, известный своими ультралевыми взглядами, открыто идентифицирует народ Палестины с ХАМАСом и игнорирует тот факт, что площадки ООН и других расположенных в Женеве международных организаций формально не являются территорией Швейцарии, обладающей всеми правами на собственную внешнюю и внутреннюю политику. Как известно, в подобных ситуациях формальный подход может быть крайне полезен, прецеденты есть.

Позиция уже знакомого нашим читателям директора женевского Центра по вопросам политики безопасности (GCSP) Томаса Гремингера более нюансирована. Г-н Гремингер – один из немногих швейцарских дипломатов, кому доводилось вести переговоры с ХАМАСом, движением, которое, по его словам, за последние 15 лет стала гораздо более радикальным. Но диалог остается возможным. «Это движение не гомогенное, есть более сдержанные его участники, готовые, на мой взгляд, к диалогу. Надо пробовать», заявил он в эфире RTS 17 октября, добавив, что после недавних страшных атак у Федерального совета нет иного выхода, как признать ХАМАС террористической организацией.

Также 13 октября МИД Швейцарии с прискорбием сообщил, что среди погибших в ходе теракта ХАМАСа на территории Израиля числился 70-летний швейцарский гражданин. На следующий день стало известно, что еще одна швейцарка, проживающая в Израиле, с 7 октября не имеет никаких новостей о своем муже.



Тем временем на улицах Женевы вновь появились многочисленные антисемитские граффити: в субботу специализированная команда городской службы уборки стерла около пятидесяти из них, причем не только на общественных зданиях, но и на частных домах. «Стены нашего города наверняка никогда не видели такого числа граффити, нарушающих уголовный кодекс, как в последние дни», говорится в опубликованном в прошлую пятницу коммюнике муниципалитета, не забывшего, что еще в начале сентября уборщикам пришлось отмывать порядка 130 антисемитских надписей, часто сопровождавшихся свастикой. «Подобные действия совершенно неприемлемы, и мой департамент подал официальную жалобу в надежде, что авторы этих расистских и антисемитских надписей будут найдены полицией», подчеркнула Мари Барбе-Шаппюи, отвечающая в Женеве за безопасность и спорт, добавив, что патрули полиции будут усилены.



В прошлую субботу власти Базеля и Цюриха запретили проведение про-палестинских манифестаций, запланированных в этих городах. В Берне те, кто поддерживают Палестину, смогли выйти на площадь Schützenmatte – мобилизованные группой Palästina Gruppe Bern и c согласия властей. По оценке журналистов Keystone, 400-500 человек требовали прекращения насилия, защиты прав человека и оказания гуманитарной помощи Палестине – все это под лозунгами «Да здравствует Палестина» и «Израиль – террорист». В Женеве их было гораздо больше: по данным полиции, около 6000 человек участвовали в шествии в поддержку Палестины, стартовавшем с площади де Нёв, где находится Оперный театр города. Это уже вторая подобная манифестация, разрешенная городскими властями, направившими на ее сопровождение наряды полиции, первая прошла на площади Наций. В поддержку Палестины или ХАМАСа? Как их распознать? Как отделить? «Мы будем продолжать завоевывать улицу», пообещал один из организаторов. Приятная перспектива, ничего не скажешь. Кстати, одно из требований манифестантов уже выполнено: ЕС решил утроить гуманитарную помощь сектору Газа.





Если следовать логике профессора Бокко, то есть отождествлять всех палестинцев с террористами, то подобная публичная их поддержка в городе Кальвина кажется невероятной, особенно после того, как в соседней Франции потребовалась эвакуация Лувра, Версаля и Лионского вокзала, куда прибывают поезда из Женевы, а в городе Аррас двадцатилетний чеченец прямо в школьном дворе зарезал учителя истории – не еврея даже, а «невинного француза», используя достойное Виктора Черномырдина выражение бывшего премьер-министра Франции Реймонда Барра в связи с терактом на улице Коперника в Париже в 1980 году.



А как реагируют на новую трагедию швейцарские учебные заведения, призванные сеять «разумное, доброе, вечное»? По сравнению с единодушной и активной поддержкой Украины с февраля прошлого года, можно сказать, что реагируют они крайне сдержанно, а то и вовсе никак. На первых страницах университетов Женевы, Лозанны и Цюриха присутствует украинский флаг и ни слова о неслыханном теракте в Израиле. Международная школа Женевы отделалась обтекаемым заявлением: «На фоне нового цикла насилия на Ближнем Востоке, набирающей обороты войны, касающейся многих наших учеников, сотрудников, родителей и выпускников с тесными связями в регионе, мы осуждаем акты насилия, совершенные против гражданского населения, включая все зверства и нарушения международного гуманитарного права и прав человека. Будучи школой, основанной на принципах мира, мы не можем не выразить нашу самую искреннюю солидарность и поддержку всем тем, кого затрагивает эта война». Вот так, не называя имен.



Однако больше всего поразила нас разница как в форме, так и в содержании обращений, которые получили, с интервалом в полтора года, студенты Лозаннской школы гостиничного бизнеса, знаменитой EHL. Судите сами.



Полная поддержка Украине и ни слова поддержки израильтянам, на малейшего проявления солидарности. Как расценить такую реакцию? Как трусость? Самоцензуру? Двойные стандарты? Равнодушие? Попытку усидеть на двух стульях под прикрытием «нейтралитета»? Или как вполне осознанную позицию?



Судя по всему, подобные вопросы возникли не только у нас. В распоряжении редакции находится письмо, которая одна из студенток EHL направила администрации школы. «Почему вы не используете термины «ХАМАС», «террористы» и «атаки»? Когда Аль-Каида совершила теракты против башен-близнецов 11 сентября 2001 года, оставив сотни семей в вечном трауре, разве вы квалифицировали это как «конфликт»? Позвольте мне показать вам, при всем моем уважении, обращение предприятия (Chanel), которое без колебаний назвало вещи своими именами: «В последние дни, мы были шокированы и глубоко опечалены террористическими атаками против гражданских израильтян». Мне бы хотелось, чтобы такая современная школа, как наша EHL, продемонстрировала бы такой же здравый смысл», пишет эта смелая девочка.



Вместе с ней мы ожидаем ответа администрации. Тем временем вчера стало известно, что профессор Бернского университета, опубликовавший в сети Х сообщения, приветствующие атаки ХАМАСа, был уволен без предупреждения. Кроме того, в отношении всего Института изучения Ближнего Востока начато административное расследование. Будем ждать и его результатов.

А вечером в понедельник – новая трагедия: два футбольных болельщика были застрелены в Брюсселе после матча Бельгия-Швеция. Убийцу, 45-летнего выходца из Туниса, не сразу, но поймали. Известно, что мишенью его были шведы, граждане страны, где недавно был сожжен Коран. Угроза была озвучена в сентябре и исполнена. Жечь книги – плохо и бессмысленно. Но убивать за это? Одной из жертв оказался обладатель второго паспорта – швейцарского. По информации Blick, этот 60-летний дедушка проживал в Берне и работал на Швейцарских железных дорогах. Какое оправдание найдется на этот раз? Осмелится ли кто-то сказать, что это «не то же самое»? Или Швейцарии надо готовиться к тому, что ей припомнят голосование против строительства новых минаретов 2009 года, ведь террористы злопамятны?

И последнее на сегодня. 13 октября газета The Wall Street Journal опубликовала информацию о том, что дней за десять до атаки ХАМАСа на Израиль, организация Исламский джихад получил около 100 млн долларов в криптовалюте через платформу Garantex, физически находящуюся в Москве. Никто не утверждает, что эти деньги – из российского бюджета, но мог ли президент Путин об этом не знать? Мозг и сердце отказываются допускать такую возможность, но как не вспомнить слова Джулиано да Эмполи о «сеятелях хаоса»?



Терроризм един повсюду, бороться с ним надо повсюду. Вместе. Не дожидаясь, пока «чужая» беда придет в ваш дом.