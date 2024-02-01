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четверг, 1 февраля 2024 года   

В кантоне Фрибург провалилась попытка «отмены культуры» |Une tentative de «cancel culture» est tombée à l’eau dans le canton de Fribourg

Автор: , Фрибург, .

Церковь св. Троицы в Сивирье (DR)

Поучительная история о том, как защита чувств верующих уступила «Мессе мира» - сочинение британского композитора Карла Дженкинса будет исполнено без купюр.

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Voici une histoire instructive sur la dominance de la désire de la paix sur les sentiments religieux – l’œuvre du compositeur britannique Karl Jenkins sera interprétée dans son intégralité.

Наши читатели, интересующиеся культурой, помнят, конечно, громкое дело «Тангейзера», взбудоражившее российскую общественность и не только. На всякий случай напомним главное. В конце февраля 2015 года против талантливейшего Тимофея Кулябина, постановщика оперы Вагнера «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета, и директора театра Бориса Мездрича возбудили административное дело об осквернении религиозных символов. Почему? Новосибирского митрополита вслед за рядом верующих (ни один из которых не видел спектакль) возмутили образ Христа в постановке и провокационная афиша спектакля. Суд проявил благоразумие и не нашел состава правонарушения в действиях Кулябина и Мездрича, но прокуратура обжаловала это решение. Епархия в свою очередь потребовала снять оперу с репертуара и возбудить уголовное дело, а Минкульт начал проверку финансирования «Тангейзера». Финал известен: Мездрича уволили, новый директор театра Владимир Кехман вскоре снял «Тангейзер» с репертуара, после чего прокуратура отозвала жалобу на решение суда. Но интересно, что Тимофей Кулябин стал финалистом Первого ежегодного приза Ассоциации музыкальных критиков Москвы за постановку оперы «Тангейзер» с формулировкой «За актуальную интерпретацию оперы Рихарда Вагнера, вызвавшую беспрецедентный общественный резонанс». Действительно, ситуация с «Тангейзером» стала поводом для бурных дискуссий о том, где кончается свобода творчества и начинается оскорбление верующих.

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религия в Швейцарии
религия и искусство
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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