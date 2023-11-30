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четверг, 30 ноября 2023 года   

Неприглядные тайны аббатства Сен-Морис |Les secrets inavouables de l'Abbaye de Saint-Maurice

Автор: , Сен-Морис, .

©Abbaye de Saint-Maurice. Фото: Cyril Néri

После разоблачений телеканала RTS в кантональную полицию Вале обратились десятки человек с информацией о злоупотреблениях сексуального характера в одном из самых престижных учреждений в католическом мире.

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Des dizaines de personnes ont contacté la police cantonale valaisanne après les révélations de la RTS sur les abus sexuels dans l’une des plus prestigieuses institutions du monde catholique.

Не так давно Наша Газета рассказывала о выводах расследования, проведенного историками Цюрихского университета (UZH), впервые получивших доступ к архивным церковным материалам. Исследователи задокументировали 1002 случая сексуальных злоупотреблений, совершенных католическим духовенством, церковными служащими и членами религиозных орденов в Швейцарии с середины XX века. Представляя результаты своей работы, историки отметили, что выявленные факты – это, несомненно, лишь вершина айсберга. И, к сожалению, оказались правы.

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религия в Швейцарии
в Сен-Морис
преступления сексуального характера швейцария
педофилия в швейцарии
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