Автор: Заррина Салимова, Сен-Морис, 30.11.2023.
После разоблачений телеканала RTS в кантональную полицию Вале обратились десятки человек с информацией о злоупотреблениях сексуального характера в одном из самых престижных учреждений в католическом мире.|
Des dizaines de personnes ont contacté la police cantonale valaisanne après les révélations de la RTS sur les abus sexuels dans l’une des plus prestigieuses institutions du monde catholique.
Не так давно Наша Газета рассказывала о выводах расследования, проведенного историками Цюрихского университета (UZH), впервые получивших доступ к архивным церковным материалам. Исследователи задокументировали 1002 случая сексуальных злоупотреблений, совершенных католическим духовенством, церковными служащими и членами религиозных орденов в Швейцарии с середины XX века. Представляя результаты своей работы, историки отметили, что выявленные факты – это, несомненно, лишь вершина айсберга. И, к сожалению, оказались правы.
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