Неприглядные тайны аббатства Сен-Морис |Les secrets inavouables de l'Abbaye de Saint-Maurice

Не так давно Наша Газета рассказывала о выводах расследования, проведенного историками Цюрихского университета (UZH), впервые получивших доступ к архивным церковным материалам. Исследователи задокументировали 1002 случая сексуальных злоупотреблений, совершенных католическим духовенством, церковными служащими и членами религиозных орденов в Швейцарии с середины XX века. Представляя результаты своей работы, историки отметили, что выявленные факты – это, несомненно, лишь вершина айсберга. И, к сожалению, оказались правы.